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В США призвали Зеленского признать преступления ВСУ - РИА Новости, 11.08.2022
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В США призвали Зеленского признать преступления ВСУ
В США призвали Зеленского признать преступления ВСУ - РИА Новости, 11.08.2022
В США призвали Зеленского признать преступления ВСУ
Президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо признать правоту организации Amnesty International, обвинившей Вооруженные силы его страны в преступлениях... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T10:12
2022-08-11T10:12
в мире
украина
москва
amnesty international
куба
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо признать правоту организации Amnesty International, обвинившей Вооруженные силы его страны в преступлениях против мирных жителей, пишет американское издание Politico.Как отметил автор статьи Пол Тейлор, киевскому режиму необходимо прислушаться к критике со стороны западных наблюдателей, а не огульно обвинять всех несогласных в работе на Москву."Зрелым ответом на ​​критику было бы серьезно отнестись к выводам и поработать над улучшением армейской практики и защиты гражданских лиц, а не накидываться на гонца", — считает Тейлор.Также обозреватель заявил о заинтересованности украинских элит в постоянной критике организации, после которой глава киевского офиса и соучредитель шведского отделения Amnesty International вынуждены были уйти в отставку. Неделю назад эксперты Amnesty International проанализировали действия ВСУ и пришли к выводу, что украинские военные нарушают международные нормы и военное право, размещая вооружения в школах и больницах городов, тем самым подвергая риску мирных жителей. Авторы доклада подчеркнули, что нахождение в оборонительной позиции не освобождает от соблюдения правил.
https://ria.ru/20220810/vsu-1808656022.html
https://ria.ru/20220808/zelenskiy-1807884740.html
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в мире, украина, москва, amnesty international, куба, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Москва, Amnesty International, Куба, Вооруженные силы Украины
10:12 11.08.2022
 
В США призвали Зеленского признать преступления ВСУ

Politico: Зеленскому пора признать правоту Amnesty International о преступлениях ВСУ

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо признать правоту организации Amnesty International, обвинившей Вооруженные силы его страны в преступлениях против мирных жителей, пишет американское издание Politico.
Как отметил автор статьи Пол Тейлор, киевскому режиму необходимо прислушаться к критике со стороны западных наблюдателей, а не огульно обвинять всех несогласных в работе на Москву.
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
Вчера, 16:35
Соучредитель Amnesty International уволился из-за доклада о ВСУ
"Зрелым ответом на ​​критику было бы серьезно отнестись к выводам и поработать над улучшением армейской практики и защиты гражданских лиц, а не накидываться на гонца", — считает Тейлор.
Также обозреватель заявил о заинтересованности украинских элит в постоянной критике организации, после которой глава киевского офиса и соучредитель шведского отделения Amnesty International вынуждены были уйти в отставку.
"Отчет Amnesty политически неудобен для украинского правительства и его союзников на Западе, но это не делает его неправильным или неточным", — подытожил он.
Неделю назад эксперты Amnesty International проанализировали действия ВСУ и пришли к выводу, что украинские военные нарушают международные нормы и военное право, размещая вооружения в школах и больницах городов, тем самым подвергая риску мирных жителей. Авторы доклада подчеркнули, что нахождение в оборонительной позиции не освобождает от соблюдения правил.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
8 августа, 08:00
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В миреУкраинаМоскваAmnesty InternationalКубаВооруженные силы Украины
 
 
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