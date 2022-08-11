https://ria.ru/20220811/zelenskiy-1808796240.html

В США призвали Зеленского признать преступления ВСУ

В США призвали Зеленского признать преступления ВСУ - РИА Новости, 11.08.2022

В США призвали Зеленского признать преступления ВСУ

Президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо признать правоту организации Amnesty International, обвинившей Вооруженные силы его страны в преступлениях... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T10:12

2022-08-11T10:12

2022-08-11T10:12

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москва

amnesty international

куба

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо признать правоту организации Amnesty International, обвинившей Вооруженные силы его страны в преступлениях против мирных жителей, пишет американское издание Politico.Как отметил автор статьи Пол Тейлор, киевскому режиму необходимо прислушаться к критике со стороны западных наблюдателей, а не огульно обвинять всех несогласных в работе на Москву."Зрелым ответом на ​​критику было бы серьезно отнестись к выводам и поработать над улучшением армейской практики и защиты гражданских лиц, а не накидываться на гонца", — считает Тейлор.Также обозреватель заявил о заинтересованности украинских элит в постоянной критике организации, после которой глава киевского офиса и соучредитель шведского отделения Amnesty International вынуждены были уйти в отставку. Неделю назад эксперты Amnesty International проанализировали действия ВСУ и пришли к выводу, что украинские военные нарушают международные нормы и военное право, размещая вооружения в школах и больницах городов, тем самым подвергая риску мирных жителей. Авторы доклада подчеркнули, что нахождение в оборонительной позиции не освобождает от соблюдения правил.

https://ria.ru/20220810/vsu-1808656022.html

https://ria.ru/20220808/zelenskiy-1807884740.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, украина, москва, amnesty international, куба, вооруженные силы украины