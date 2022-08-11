В США призвали Зеленского признать преступления ВСУ
Politico: Зеленскому пора признать правоту Amnesty International о преступлениях ВСУ
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо признать правоту организации Amnesty International, обвинившей Вооруженные силы его страны в преступлениях против мирных жителей, пишет американское издание Politico.
Как отметил автор статьи Пол Тейлор, киевскому режиму необходимо прислушаться к критике со стороны западных наблюдателей, а не огульно обвинять всех несогласных в работе на Москву.
"Зрелым ответом на критику было бы серьезно отнестись к выводам и поработать над улучшением армейской практики и защиты гражданских лиц, а не накидываться на гонца", — считает Тейлор.
Также обозреватель заявил о заинтересованности украинских элит в постоянной критике организации, после которой глава киевского офиса и соучредитель шведского отделения Amnesty International вынуждены были уйти в отставку.
"Отчет Amnesty политически неудобен для украинского правительства и его союзников на Западе, но это не делает его неправильным или неточным", — подытожил он.
Неделю назад эксперты Amnesty International проанализировали действия ВСУ и пришли к выводу, что украинские военные нарушают международные нормы и военное право, размещая вооружения в школах и больницах городов, тем самым подвергая риску мирных жителей. Авторы доклада подчеркнули, что нахождение в оборонительной позиции не освобождает от соблюдения правил.
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