Рейтинг@Mail.ru
ООН предложила МАГАТЭ любую помощь для посещения Запорожской АЭС - РИА Новости, 11.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220811/zaes-1809016741.html
ООН предложила МАГАТЭ любую помощь для посещения Запорожской АЭС
ООН предложила МАГАТЭ любую помощь для посещения Запорожской АЭС - РИА Новости, 11.08.2022
ООН предложила МАГАТЭ любую помощь для посещения Запорожской АЭС
ООН готова оказать МАГАТЭ любую поддержку для осуществления поездки экспертов агентства на Запорожскую АЭС, заявил на брифинге официальный представитель генсека РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T20:48
2022-08-11T20:48
специальная военная операция на украине
в мире
михаил мизинцев
рафаэль гросси
россия
энергодар
киев
магатэ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782265827_0:166:3346:2048_1920x0_80_0_0_4a4fcab9f04599cd724629ad656ec8e0.jpg
ООН, 11 авг - РИА Новости. ООН готова оказать МАГАТЭ любую поддержку для осуществления поездки экспертов агентства на Запорожскую АЭС, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик."Обсуждения ведутся между МАГАТЭ и двумя сторонами. Мы в свою очередь в контакте с МАГАТЭ и вновь подтверждаем, что поддержим их, как только сможем", - сказал Дюжаррик, отвечая на вопрос о перспективах поездки сотрудников МАГАТЭ на Запорожскую АЭС."Все сосредоточены на том, чтобы это произошло", - добавил он.Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил 12 июля, что Украинские боевики нанесли удары рядом с ЗАЭС, эта провокация, организованная западными кураторами Киева, подвергает опасности миллионы украинцев.Участились обстрелы с 5 августа. В ночь на 7 августа украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган" по ЗАЭС, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции, сообщали власти Энергодара. Два энергоблока после обстрелов работают не на полную мощность. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с обстрелом ЗАЭС.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
https://ria.ru/20220811/ukraina-1808674972.html
https://ria.ru/20220811/zelenskiy-1808967014.html
россия
энергодар
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782265827_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f110d43c670a2d691afaa9f1c6d0a83d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, михаил мизинцев, рафаэль гросси, россия, энергодар, киев, магатэ, запорожская аэс, украина, вооруженные силы украины, антониу гутерреш, оон, стефан дюжаррик
Специальная военная операция на Украине, В мире, Михаил Мизинцев, Рафаэль Гросси, Россия, Энергодар, Киев, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Украина, Вооруженные силы Украины, Антониу Гутерреш, ООН, Стефан Дюжаррик
20:48 11.08.2022
 
ООН предложила МАГАТЭ любую помощь для посещения Запорожской АЭС

Дюжаррик: ООН готова оказать МАГАТЭ любую помощь для поездки экспертов агентства на ЗАЭС

© РИА Новости / Перейти в фотобанкОхладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 11 авг - РИА Новости. ООН готова оказать МАГАТЭ любую поддержку для осуществления поездки экспертов агентства на Запорожскую АЭС, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
"Обсуждения ведутся между МАГАТЭ и двумя сторонами. Мы в свою очередь в контакте с МАГАТЭ и вновь подтверждаем, что поддержим их, как только сможем", - сказал Дюжаррик, отвечая на вопрос о перспективах поездки сотрудников МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.
"Все сосредоточены на том, чтобы это произошло", - добавил он.
Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил 12 июля, что Украинские боевики нанесли удары рядом с ЗАЭС, эта провокация, организованная западными кураторами Киева, подвергает опасности миллионы украинцев.
Военнослужащий ВС России на территории Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
Вчера, 18:38Специальная военная операция на Украине
"Чернобыль — это цветочки". Киев поставил мир на грань ядерной катастрофы
Участились обстрелы с 5 августа. В ночь на 7 августа украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган" по ЗАЭС, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции, сообщали власти Энергодара. Два энергоблока после обстрелов работают не на полную мощность. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с обстрелом ЗАЭС.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
Вчера, 18:36
В Австралии назвали Зеленского террористом после ударов по Запорожской АЭС
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМихаил МизинцевРафаэль ГроссиРоссияЭнергодарКиевМАГАТЭЗапорожская АЭСУкраинаВооруженные силы УкраиныАнтониу ГутеррешООНСтефан Дюжаррик
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала