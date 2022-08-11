ООН предложила МАГАТЭ любую помощь для посещения Запорожской АЭС
Дюжаррик: ООН готова оказать МАГАТЭ любую помощь для поездки экспертов агентства на ЗАЭС
© РИА Новости / Перейти в фотобанкОхладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
ООН, 11 авг - РИА Новости. ООН готова оказать МАГАТЭ любую поддержку для осуществления поездки экспертов агентства на Запорожскую АЭС, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
"Обсуждения ведутся между МАГАТЭ и двумя сторонами. Мы в свою очередь в контакте с МАГАТЭ и вновь подтверждаем, что поддержим их, как только сможем", - сказал Дюжаррик, отвечая на вопрос о перспективах поездки сотрудников МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.
"Все сосредоточены на том, чтобы это произошло", - добавил он.
Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил 12 июля, что Украинские боевики нанесли удары рядом с ЗАЭС, эта провокация, организованная западными кураторами Киева, подвергает опасности миллионы украинцев.
Участились обстрелы с 5 августа. В ночь на 7 августа украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган" по ЗАЭС, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции, сообщали власти Энергодара. Два энергоблока после обстрелов работают не на полную мощность. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с обстрелом ЗАЭС.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.