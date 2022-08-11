https://ria.ru/20220811/zaes-1809016741.html

ООН предложила МАГАТЭ любую помощь для посещения Запорожской АЭС

ООН предложила МАГАТЭ любую помощь для посещения Запорожской АЭС - РИА Новости, 11.08.2022

ООН предложила МАГАТЭ любую помощь для посещения Запорожской АЭС

ООН готова оказать МАГАТЭ любую поддержку для осуществления поездки экспертов агентства на Запорожскую АЭС, заявил на брифинге официальный представитель генсека РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T20:48

2022-08-11T20:48

2022-08-11T20:48

специальная военная операция на украине

в мире

михаил мизинцев

рафаэль гросси

россия

энергодар

киев

магатэ

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ООН, 11 авг - РИА Новости. ООН готова оказать МАГАТЭ любую поддержку для осуществления поездки экспертов агентства на Запорожскую АЭС, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик."Обсуждения ведутся между МАГАТЭ и двумя сторонами. Мы в свою очередь в контакте с МАГАТЭ и вновь подтверждаем, что поддержим их, как только сможем", - сказал Дюжаррик, отвечая на вопрос о перспективах поездки сотрудников МАГАТЭ на Запорожскую АЭС."Все сосредоточены на том, чтобы это произошло", - добавил он.Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил 12 июля, что Украинские боевики нанесли удары рядом с ЗАЭС, эта провокация, организованная западными кураторами Киева, подвергает опасности миллионы украинцев.Участились обстрелы с 5 августа. В ночь на 7 августа украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган" по ЗАЭС, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции, сообщали власти Энергодара. Два энергоблока после обстрелов работают не на полную мощность. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с обстрелом ЗАЭС.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.

https://ria.ru/20220811/ukraina-1808674972.html

https://ria.ru/20220811/zelenskiy-1808967014.html

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энергодар

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украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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