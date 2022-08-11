16:31 11.08.2022 (обновлено: 17:32 11.08.2022)
Украинские войска вновь обстреляли Запорожскую АЭС
Украинские войска второй раз за день обстреляли Запорожскую АЭС, пострадавших нет
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Запорожскую АЭС из тяжелого вооружения, сообщил представитель администрации области Владимир Рогов.
"Удары по АЭС наносятся с применением РСЗО и тяжелой артиллерии с правого берега Днепра, с территории Днепропетровской области, населенных пунктов Никополь, Марганец и Томаковка, контролируемых режимом Зеленского", — написал он в своем Telegram-канале.
Власти зафиксировали пять "прилетов" в районе комендатуры станции — рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения. Рогов также рассказал, что в результате обстрелов пострадавших нет, однако на станции не удалось вовремя провести "пересменку", так как автобусы с персоналом следующей смены развернули в Энергодар. По его словам, на небольшом участке загорелась трава. Представитель администрации добавил, что еще пять попаданий пришлись на территорию рядом с пожарной частью неподалеку от ЗАЭС.
Кроме того, Рогов считает, что ВСУ ведут обстрел Запорожской АЭС для того, чтобы запугать людей, работающих на станции.
В ходе спецоперации российские военные заняли Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, в регионах сформированы новые пророссийские администрации. Они также взяли под контроль Запорожскую АЭС — крупнейшую по мощности и числу блоков станцию в Европе.
Украинские войска уже несколько раз атаковали территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В ночь на 7 августа украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции. Две установки после обстрелов работают не на полную мощность.
Утром 11 августа средства ПВО отразили украинскую атаку на ЗАЭС и город Энергодар. Обстрелы начались накануне вечером и продолжались также ночью.
На фоне действий Киева Москва запросила заседание Совбеза ООН. Кроме того, готовится визит на станцию миссии экспертов во главе с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.