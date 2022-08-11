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Украинские войска вновь обстреляли Запорожскую АЭС

Украинские войска вновь обстреляли Запорожскую АЭС - РИА Новости, 11.08.2022

Украинские войска вновь обстреляли Запорожскую АЭС

Украинские войска обстреляли Запорожскую АЭС из тяжелого вооружения, сообщил представитель администрации области Владимир Рогов. РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T16:31

2022-08-11T16:31

2022-08-11T17:32

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Запорожскую АЭС из тяжелого вооружения, сообщил представитель администрации области Владимир Рогов.Власти зафиксировали пять "прилетов" в районе комендатуры станции — рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения. Рогов также рассказал, что в результате обстрелов пострадавших нет, однако на станции не удалось вовремя провести "пересменку", так как автобусы с персоналом следующей смены развернули в Энергодар. По его словам, на небольшом участке загорелась трава. Представитель администрации добавил, что еще пять попаданий пришлись на территорию рядом с пожарной частью неподалеку от ЗАЭС.Кроме того, Рогов считает, что ВСУ ведут обстрел Запорожской АЭС для того, чтобы запугать людей, работающих на станции.В ходе спецоперации российские военные заняли Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, в регионах сформированы новые пророссийские администрации. Они также взяли под контроль Запорожскую АЭС — крупнейшую по мощности и числу блоков станцию в Европе.Украинские войска уже несколько раз атаковали территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В ночь на 7 августа украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции. Две установки после обстрелов работают не на полную мощность.Утром 11 августа средства ПВО отразили украинскую атаку на ЗАЭС и город Энергодар. Обстрелы начались накануне вечером и продолжались также ночью.На фоне действий Киева Москва запросила заседание Совбеза ООН. Кроме того, готовится визит на станцию миссии экспертов во главе с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

https://ria.ru/20220810/ukraina-1808629335.html

https://ria.ru/20220811/aes-1808882257.html

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Варвара Скокшина

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