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Украинские войска вновь обстреляли Запорожскую АЭС - РИА Новости, 11.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220811/zaes-1808927070.html
Украинские войска вновь обстреляли Запорожскую АЭС
Украинские войска вновь обстреляли Запорожскую АЭС - РИА Новости, 11.08.2022
Украинские войска вновь обстреляли Запорожскую АЭС
Украинские войска обстреляли Запорожскую АЭС из тяжелого вооружения, сообщил представитель администрации области Владимир Рогов. РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T16:31
2022-08-11T17:32
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская аэс
украина
рафаэль гросси
херсонская область
европа
совет безопасности оон
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Запорожскую АЭС из тяжелого вооружения, сообщил представитель администрации области Владимир Рогов.Власти зафиксировали пять "прилетов" в районе комендатуры станции — рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения. Рогов также рассказал, что в результате обстрелов пострадавших нет, однако на станции не удалось вовремя провести "пересменку", так как автобусы с персоналом следующей смены развернули в Энергодар. По его словам, на небольшом участке загорелась трава. Представитель администрации добавил, что еще пять попаданий пришлись на территорию рядом с пожарной частью неподалеку от ЗАЭС.Кроме того, Рогов считает, что ВСУ ведут обстрел Запорожской АЭС для того, чтобы запугать людей, работающих на станции.В ходе спецоперации российские военные заняли Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, в регионах сформированы новые пророссийские администрации. Они также взяли под контроль Запорожскую АЭС — крупнейшую по мощности и числу блоков станцию в Европе.Украинские войска уже несколько раз атаковали территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В ночь на 7 августа украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции. Две установки после обстрелов работают не на полную мощность.Утром 11 августа средства ПВО отразили украинскую атаку на ЗАЭС и город Энергодар. Обстрелы начались накануне вечером и продолжались также ночью.На фоне действий Киева Москва запросила заседание Совбеза ООН. Кроме того, готовится визит на станцию миссии экспертов во главе с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.
https://ria.ru/20220810/ukraina-1808629335.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская АЭС, Украина, Рафаэль Гросси, Херсонская область , Европа, Совет Безопасности ООН, МАГАТЭ, Запорожская область, Энергодар
16:31 11.08.2022 (обновлено: 17:32 11.08.2022)
 
Украинские войска вновь обстреляли Запорожскую АЭС

Украинские войска второй раз за день обстреляли Запорожскую АЭС, пострадавших нет

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Запорожскую АЭС из тяжелого вооружения, сообщил представитель администрации области Владимир Рогов.

"Удары по АЭС наносятся с применением РСЗО и тяжелой артиллерии с правого берега Днепра, с территории Днепропетровской области, населенных пунктов Никополь, Марганец и Томаковка, контролируемых режимом Зеленского", — написал он в своем Telegram-канале.

Власти зафиксировали пять "прилетов" в районе комендатуры станции — рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения. Рогов также рассказал, что в результате обстрелов пострадавших нет, однако на станции не удалось вовремя провести "пересменку", так как автобусы с персоналом следующей смены развернули в Энергодар. По его словам, на небольшом участке загорелась трава. Представитель администрации добавил, что еще пять попаданий пришлись на территорию рядом с пожарной частью неподалеку от ЗАЭС.
Кроме того, Рогов считает, что ВСУ ведут обстрел Запорожской АЭС для того, чтобы запугать людей, работающих на станции.
В ходе спецоперации российские военные заняли Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, в регионах сформированы новые пророссийские администрации. Они также взяли под контроль Запорожскую АЭС — крупнейшую по мощности и числу блоков станцию в Европе.
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Украинские войска уже несколько раз атаковали территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В ночь на 7 августа украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции. Две установки после обстрелов работают не на полную мощность.
Утром 11 августа средства ПВО отразили украинскую атаку на ЗАЭС и город Энергодар. Обстрелы начались накануне вечером и продолжались также ночью.
На фоне действий Киева Москва запросила заседание Совбеза ООН. Кроме того, готовится визит на станцию миссии экспертов во главе с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская АЭСУкраинаРафаэль ГроссиХерсонская областьЕвропаСовет Безопасности ООНМАГАТЭЗапорожская областьЭнергодар
 
 
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