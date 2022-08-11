https://ria.ru/20220811/zaes-1808908643.html

Киев попросил отправить на ЗАЭС международную миссию

Киев попросил отправить на ЗАЭС международную миссию - РИА Новости, 11.08.2022

Киев попросил отправить на ЗАЭС международную миссию

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что призвал отправить на Запорожскую атомную электростанцию международную миссии, в которую войдут представители МАГАТЭ РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T15:44

2022-08-11T15:44

2022-08-11T15:44

в мире

рафаэль гросси

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что призвал отправить на Запорожскую атомную электростанцию международную миссии, в которую войдут представители МАГАТЭ и военные эксперты ООН.Россия запросила на 11 августа заседание Совбеза ООН в связи с ударами Киева по Запорожской АЭС. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси решил прервать отпуск и планирует принять участие в созываемом Россией заседании СБ ООН по Запорожской АЭС."Я призвал отправить на Запорожскую АЭС международную миссию под сопровождением МАГАТЭ, предложил включить в неё военных экспертов ООН, поскольку для оценки военных угроз милитаризации объекта обязательно должны быть специалисты с соответствующей экспертизой", - сказал Кулеба на брифинге.По его словам, Киев настаивает на организации такой миссии в кратчайшие сроки. Он также добавил, что участники миссии должны прибыть на территорию станции исключительно с подконтрольной Украине территории.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В ночь на 7 августа украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган" по ЗАЭС, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции, сообщали власти Энергодара. Два энергоблока после обстрелов работают не на полную мощность. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с обстрелом ЗАЭС. По данным Минобороны РФ, артиллерия Украины 7 августа снова обстреляла Запорожскую АЭС - повреждена высоковольтная линия, персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.

https://radiosputnik.ria.ru/20220811/bezopasnost-1808898777.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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