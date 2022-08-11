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Киев попросил отправить на ЗАЭС международную миссию - РИА Новости, 11.08.2022
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Киев попросил отправить на ЗАЭС международную миссию
Киев попросил отправить на ЗАЭС международную миссию - РИА Новости, 11.08.2022
Киев попросил отправить на ЗАЭС международную миссию
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что призвал отправить на Запорожскую атомную электростанцию международную миссии, в которую войдут представители МАГАТЭ РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T15:44
2022-08-11T15:44
в мире
рафаэль гросси
россия
киев
украина
запорожская аэс
оон
магатэ
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что призвал отправить на Запорожскую атомную электростанцию международную миссии, в которую войдут представители МАГАТЭ и военные эксперты ООН.Россия запросила на 11 августа заседание Совбеза ООН в связи с ударами Киева по Запорожской АЭС. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси решил прервать отпуск и планирует принять участие в созываемом Россией заседании СБ ООН по Запорожской АЭС."Я призвал отправить на Запорожскую АЭС международную миссию под сопровождением МАГАТЭ, предложил включить в неё военных экспертов ООН, поскольку для оценки военных угроз милитаризации объекта обязательно должны быть специалисты с соответствующей экспертизой", - сказал Кулеба на брифинге.По его словам, Киев настаивает на организации такой миссии в кратчайшие сроки. Он также добавил, что участники миссии должны прибыть на территорию станции исключительно с подконтрольной Украине территории.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В ночь на 7 августа украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган" по ЗАЭС, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции, сообщали власти Энергодара. Два энергоблока после обстрелов работают не на полную мощность. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с обстрелом ЗАЭС. По данным Минобороны РФ, артиллерия Украины 7 августа снова обстреляла Запорожскую АЭС - повреждена высоковольтная линия, персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.
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в мире, рафаэль гросси, россия, киев, украина, запорожская аэс, оон, магатэ
В мире, Рафаэль Гросси, Россия, Киев, Украина, Запорожская АЭС, ООН, МАГАТЭ
15:44 11.08.2022
 
Киев попросил отправить на ЗАЭС международную миссию

Киев попросил отправить на ЗАЭС международную миссию экспертов из МАГАТЭ и ООН

© РИА Новости / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что призвал отправить на Запорожскую атомную электростанцию международную миссии, в которую войдут представители МАГАТЭ и военные эксперты ООН.
Россия запросила на 11 августа заседание Совбеза ООН в связи с ударами Киева по Запорожской АЭС. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси решил прервать отпуск и планирует принять участие в созываемом Россией заседании СБ ООН по Запорожской АЭС.
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
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"Я призвал отправить на Запорожскую АЭС международную миссию под сопровождением МАГАТЭ, предложил включить в неё военных экспертов ООН, поскольку для оценки военных угроз милитаризации объекта обязательно должны быть специалисты с соответствующей экспертизой", - сказал Кулеба на брифинге.
По его словам, Киев настаивает на организации такой миссии в кратчайшие сроки. Он также добавил, что участники миссии должны прибыть на территорию станции исключительно с подконтрольной Украине территории.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В ночь на 7 августа украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган" по ЗАЭС, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции, сообщали власти Энергодара. Два энергоблока после обстрелов работают не на полную мощность. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с обстрелом ЗАЭС. По данным Минобороны РФ, артиллерия Украины 7 августа снова обстреляла Запорожскую АЭС - повреждена высоковольтная линия, персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
10 августа, 20:03Специальная военная операция на Украине
Гендиректор МАГАТЭ планирует лично возглавить миссию экспертов на ЗАЭС
 
В миреРафаэль ГроссиРоссияКиевУкраинаЗапорожская АЭСООНМАГАТЭ
 
 
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