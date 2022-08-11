https://ria.ru/20220811/zaes-1808866952.html
В Польше заявили о повреждении инфраструктуры ЗАЭС
В Польше заявили о повреждении инфраструктуры ЗАЭС - РИА Новости, 11.08.2022
В Польше заявили о повреждении инфраструктуры ЗАЭС
Дизельные генераторы пришлось запустить на Запорожской АЭС из-за повреждений инфраструктуры в результате обстрелов, они обеспечивают питание реактора и систем... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T13:42
2022-08-11T13:42
2022-08-11T13:45
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ВАРШАВА, 11 авг – РИА Новости. Дизельные генераторы пришлось запустить на Запорожской АЭС из-за повреждений инфраструктуры в результате обстрелов, они обеспечивают питание реактора и систем охлаждения бассейна отработанного ядерного топлива в одном из энергоблоков, утверждает Государственное агентство атомной энергии Польши (РАА) со ссылкой на украинское управление по атомному надзору.Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с обстрелом ЗАЭС. По данным Минобороны РФ, артиллерия Украины 7 августа снова обстреляла Запорожскую АЭС - повреждена высоковольтная линия, персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков."Украинское управление по атомному надзору сообщило Государственному агентству атомной энергии (PAA) о последствиях обстрела Запорожской АЭС; зафиксировано несколько повреждений инфраструктуры, которые не влияют на ядерную безопасность", - говорится в сообщении польской стороны.По данным РАА, на Запорожской АЭС "повреждены трансформатор, азотно-кислородная станция, а также окна, стены и крыша здания сухого хранилища отработанного ядерного топлива". "Никаких повреждений в ядерных реакторах не зафиксировано", - говорится в сообщении.Уточняется, что "в результате разрушения электрощита, пришлось запустить дизель-генераторы в одном из энергоблоков". "Генераторы обеспечивают питание реактора и систем охлаждения бассейна отработанного ядерного топлива", - отметили в польском агентстве."Основываясь на приведенной выше информации, эксперты PAA оценивают, что инцидент не влияет на ядерную безопасность. Атомные электростанции приспособлены для того, чтобы противостоять угрозам, возникающим как в результате действий человека, так и сил природы. Эти объекты оснащены различными системами безопасности, которые обеспечивают защиту на случай технических повреждений", - говорится в сообщении.Также отмечается, что на территории Польши нет угрозы здоровью и жизни людей, а также окружающей среде, а РАА постоянно следит за радиационной ситуацией в стране. "Показания измерительных приборов находятся в норме", - говорится в сообщении.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
https://ria.ru/20220811/zaes-1808810102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, рафаэль гросси, польша, россия, украина, магатэ, запорожская аэс
В мире, Рафаэль Гросси, Польша, Россия, Украина, МАГАТЭ, Запорожская АЭС
13:42 11.08.2022 (обновлено: 13:45 11.08.2022)
В Польше заявили о повреждении инфраструктуры ЗАЭС
В Польше заявили, что питание реактора одного из блоков ЗАЭС обеспечивают генераторы
ВАРШАВА, 11 авг – РИА Новости.
Дизельные генераторы пришлось запустить на Запорожской АЭС из-за повреждений инфраструктуры в результате обстрелов, они обеспечивают питание реактора и систем охлаждения бассейна отработанного ядерного топлива в одном из энергоблоков, утверждает
Государственное агентство атомной энергии Польши (РАА) со ссылкой на украинское управление по атомному надзору.
Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси
выразил обеспокоенность в связи с обстрелом ЗАЭС. По данным Минобороны РФ
, артиллерия Украины
7 августа снова обстреляла Запорожскую АЭС
- повреждена высоковольтная линия, персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.
"Украинское управление по атомному надзору сообщило Государственному агентству атомной энергии (PAA) о последствиях обстрела Запорожской АЭС; зафиксировано несколько повреждений инфраструктуры, которые не влияют на ядерную безопасность", - говорится в сообщении польской стороны.
По данным РАА, на Запорожской АЭС "повреждены трансформатор, азотно-кислородная станция, а также окна, стены и крыша здания сухого хранилища отработанного ядерного топлива". "Никаких повреждений в ядерных реакторах не зафиксировано", - говорится в сообщении.
Уточняется, что "в результате разрушения электрощита, пришлось запустить дизель-генераторы в одном из энергоблоков". "Генераторы обеспечивают питание реактора и систем охлаждения бассейна отработанного ядерного топлива", - отметили в польском агентстве.
"Основываясь на приведенной выше информации, эксперты PAA оценивают, что инцидент не влияет на ядерную безопасность. Атомные электростанции приспособлены для того, чтобы противостоять угрозам, возникающим как в результате действий человека, так и сил природы. Эти объекты оснащены различными системами безопасности, которые обеспечивают защиту на случай технических повреждений", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что на территории Польши
нет угрозы здоровью и жизни людей, а также окружающей среде, а РАА постоянно следит за радиационной ситуацией в стране. "Показания измерительных приборов находятся в норме", - говорится в сообщении.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра
рядом с городом Энергодар
. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе
. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.