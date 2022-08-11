https://ria.ru/20220811/zaes-1808866952.html

В Польше заявили о повреждении инфраструктуры ЗАЭС

В Польше заявили о повреждении инфраструктуры ЗАЭС - РИА Новости, 11.08.2022

В Польше заявили о повреждении инфраструктуры ЗАЭС

Дизельные генераторы пришлось запустить на Запорожской АЭС из-за повреждений инфраструктуры в результате обстрелов, они обеспечивают питание реактора и систем... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T13:42

2022-08-11T13:42

2022-08-11T13:45

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ВАРШАВА, 11 авг – РИА Новости. Дизельные генераторы пришлось запустить на Запорожской АЭС из-за повреждений инфраструктуры в результате обстрелов, они обеспечивают питание реактора и систем охлаждения бассейна отработанного ядерного топлива в одном из энергоблоков, утверждает Государственное агентство атомной энергии Польши (РАА) со ссылкой на украинское управление по атомному надзору.Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с обстрелом ЗАЭС. По данным Минобороны РФ, артиллерия Украины 7 августа снова обстреляла Запорожскую АЭС - повреждена высоковольтная линия, персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков."Украинское управление по атомному надзору сообщило Государственному агентству атомной энергии (PAA) о последствиях обстрела Запорожской АЭС; зафиксировано несколько повреждений инфраструктуры, которые не влияют на ядерную безопасность", - говорится в сообщении польской стороны.По данным РАА, на Запорожской АЭС "повреждены трансформатор, азотно-кислородная станция, а также окна, стены и крыша здания сухого хранилища отработанного ядерного топлива". "Никаких повреждений в ядерных реакторах не зафиксировано", - говорится в сообщении.Уточняется, что "в результате разрушения электрощита, пришлось запустить дизель-генераторы в одном из энергоблоков". "Генераторы обеспечивают питание реактора и систем охлаждения бассейна отработанного ядерного топлива", - отметили в польском агентстве."Основываясь на приведенной выше информации, эксперты PAA оценивают, что инцидент не влияет на ядерную безопасность. Атомные электростанции приспособлены для того, чтобы противостоять угрозам, возникающим как в результате действий человека, так и сил природы. Эти объекты оснащены различными системами безопасности, которые обеспечивают защиту на случай технических повреждений", - говорится в сообщении.Также отмечается, что на территории Польши нет угрозы здоровью и жизни людей, а также окружающей среде, а РАА постоянно следит за радиационной ситуацией в стране. "Показания измерительных приборов находятся в норме", - говорится в сообщении.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.

https://ria.ru/20220811/zaes-1808810102.html

https://ria.ru/20220810/magate-1808660655.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, рафаэль гросси, польша, россия, украина, магатэ, запорожская аэс