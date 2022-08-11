https://ria.ru/20220811/yarmolnik-1808801838.html

Ярмольник ответил на вопрос о возвращении в Россию

Ярмольник ответил на вопрос о возвращении в Россию - РИА Новости, 11.08.2022

Ярмольник ответил на вопрос о возвращении в Россию

Леонид Ярмольник ответил на вопрос о возвращении в Россию, передает Teleprogramma.pro. Сейчас он отдыхает в Юрмале, но планирует приехать в Россию, когда внук... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T10:44

2022-08-11T10:44

2022-08-11T10:44

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леонид ярмольник

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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Леонид Ярмольник ответил на вопрос о возвращении в Россию, передает Teleprogramma.pro. Сейчас он отдыхает в Юрмале, но планирует приехать в Россию, когда внук пойдет в школу.Актера ранее видели в Латвии в компании Геннадия Хазанова. Юморист признался, что не эмигрировал, а уехал на каникулы.

https://ria.ru/20220809/prigozhin-1808286490.html

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2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, леонид ярмольник, шоу-бизнес