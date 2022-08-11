https://ria.ru/20220811/yarmolnik-1808801838.html
Ярмольник ответил на вопрос о возвращении в Россию
Ярмольник ответил на вопрос о возвращении в Россию - РИА Новости, 11.08.2022
Ярмольник ответил на вопрос о возвращении в Россию
Леонид Ярмольник ответил на вопрос о возвращении в Россию, передает Teleprogramma.pro. Сейчас он отдыхает в Юрмале, но планирует приехать в Россию, когда внук... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T10:44
2022-08-11T10:44
2022-08-11T10:44
шоубиз
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леонид ярмольник
шоу-бизнес
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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Леонид Ярмольник ответил на вопрос о возвращении в Россию, передает Teleprogramma.pro. Сейчас он отдыхает в Юрмале, но планирует приехать в Россию, когда внук пойдет в школу.Актера ранее видели в Латвии в компании Геннадия Хазанова. Юморист признался, что не эмигрировал, а уехал на каникулы.
https://ria.ru/20220809/prigozhin-1808286490.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, леонид ярмольник, шоу-бизнес
Шоубиз, Знаменитости, Леонид Ярмольник, Шоу-бизнес
Ярмольник ответил на вопрос о возвращении в Россию
Леонид Ярмольник запланировал возвращение из Латвии в Россию к началу учебного года