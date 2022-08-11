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Ярмольник ответил на вопрос о возвращении в Россию - РИА Новости, 11.08.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220811/yarmolnik-1808801838.html
Ярмольник ответил на вопрос о возвращении в Россию
Ярмольник ответил на вопрос о возвращении в Россию - РИА Новости, 11.08.2022
Ярмольник ответил на вопрос о возвращении в Россию
Леонид Ярмольник ответил на вопрос о возвращении в Россию, передает Teleprogramma.pro. Сейчас он отдыхает в Юрмале, но планирует приехать в Россию, когда внук... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T10:44
2022-08-11T10:44
шоубиз
знаменитости
леонид ярмольник
шоу-бизнес
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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Леонид Ярмольник ответил на вопрос о возвращении в Россию, передает Teleprogramma.pro. Сейчас он отдыхает в Юрмале, но планирует приехать в Россию, когда внук пойдет в школу.Актера ранее видели в Латвии в компании Геннадия Хазанова. Юморист признался, что не эмигрировал, а уехал на каникулы.
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знаменитости, леонид ярмольник, шоу-бизнес
Шоубиз, Знаменитости, Леонид Ярмольник, Шоу-бизнес
10:44 11.08.2022
 
Ярмольник ответил на вопрос о возвращении в Россию

Леонид Ярмольник запланировал возвращение из Латвии в Россию к началу учебного года

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкТворческая встреча с создателями фильма "Одесса"
Творческая встреча с создателями фильма Одесса - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Леонид Ярмольник ответил на вопрос о возвращении в Россию, передает Teleprogramma.pro. Сейчас он отдыхает в Юрмале, но планирует приехать в Россию, когда внук пойдет в школу.

"Вы знаете, я не в Москве. Я вернусь домой к учебному году, когда внук в школу пойдет. Пока же вместе с внуками я отдыхаю в Юрмале", – сообщил Ярмольник.

Актера ранее видели в Латвии в компании Геннадия Хазанова. Юморист признался, что не эмигрировал, а уехал на каникулы.
Иосиф Пригожин - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
9 августа, 13:14Шоубиз
Пригожин опроверг информацию об отмене концертов Валерии
 
ШоубизЗнаменитостиЛеонид ЯрмольникШоу-бизнес
 
 
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