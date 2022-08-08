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Геннадий Хазанов ответил на вопрос о своей эмиграции - РИА Новости, 08.08.2022
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Шоубиз
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Геннадий Хазанов ответил на вопрос о своей эмиграции
Геннадий Хазанов ответил на вопрос о своей эмиграции - РИА Новости, 08.08.2022
Геннадий Хазанов ответил на вопрос о своей эмиграции
Геннадий Хазанов ответил на вопрос о своей эмиграции после слухов о переезде в Латвию. Он заявил, что уехал на каникулы. РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T17:57
2022-08-08T17:57
шоубиз
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шоу-бизнес
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Геннадий Хазанов ответил на вопрос о своей эмиграции после слухов о переезде в Латвию. Он заявил, что уехал на каникулы.В комментарии Teleprogramma.pro он добавил, что в новом сезоне появится на сцене театра "Ленком".Ранее в СМИ появилась информация, что Хазанова в Латвии видели в компании Леонида Ярмольника. Однако представитель артиста тогда также опроверг эти слухи.
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знаменитости, шоу-бизнес, геннадий хазанов
17:57 08.08.2022
 
Геннадий Хазанов ответил на вопрос о своей эмиграции

Геннадий Хазанов опроверг эмиграции в Латвию

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАртист эстрады, телеведущий Геннадий Хазанов
Артист эстрады, телеведущий Геннадий Хазанов - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Геннадий Хазанов ответил на вопрос о своей эмиграции после слухов о переезде в Латвию. Он заявил, что уехал на каникулы.

"Я никуда не эмигрировал. Надо просто внимательно смотреть на то, что происходит в московских театрах. Тогда никаких вопросов не возникнет. Я играю в спектаклях. Сейчас лето, каникулы. Но это же не значит, что я эмигрировал", – сообщил артист.

В комментарии Teleprogramma.pro он добавил, что в новом сезоне появится на сцене театра "Ленком".
Ранее в СМИ появилась информация, что Хазанова в Латвии видели в компании Леонида Ярмольника. Однако представитель артиста тогда также опроверг эти слухи.
Режиссер, художественный руководитель Московского драматического театра на Малой Бронной Константин Богомолов - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
4 августа, 15:00Шоубиз
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