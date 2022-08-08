Геннадий Хазанов ответил на вопрос о своей эмиграции
Геннадий Хазанов опроверг эмиграции в Латвию
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАртист эстрады, телеведущий Геннадий Хазанов
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Геннадий Хазанов ответил на вопрос о своей эмиграции после слухов о переезде в Латвию. Он заявил, что уехал на каникулы.
"Я никуда не эмигрировал. Надо просто внимательно смотреть на то, что происходит в московских театрах. Тогда никаких вопросов не возникнет. Я играю в спектаклях. Сейчас лето, каникулы. Но это же не значит, что я эмигрировал", – сообщил артист.
В комментарии Teleprogramma.pro он добавил, что в новом сезоне появится на сцене театра "Ленком".
Ранее в СМИ появилась информация, что Хазанова в Латвии видели в компании Леонида Ярмольника. Однако представитель артиста тогда также опроверг эти слухи.
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