https://ria.ru/20220808/khazanov-1808119125.html

Геннадий Хазанов ответил на вопрос о своей эмиграции

Геннадий Хазанов ответил на вопрос о своей эмиграции - РИА Новости, 08.08.2022

Геннадий Хазанов ответил на вопрос о своей эмиграции

Геннадий Хазанов ответил на вопрос о своей эмиграции после слухов о переезде в Латвию. Он заявил, что уехал на каникулы. РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T17:57

2022-08-08T17:57

2022-08-08T17:57

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Геннадий Хазанов ответил на вопрос о своей эмиграции после слухов о переезде в Латвию. Он заявил, что уехал на каникулы.В комментарии Teleprogramma.pro он добавил, что в новом сезоне появится на сцене театра "Ленком".Ранее в СМИ появилась информация, что Хазанова в Латвии видели в компании Леонида Ярмольника. Однако представитель артиста тогда также опроверг эти слухи.

https://ria.ru/20220804/bogomolov-1807237972.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, шоу-бизнес, геннадий хазанов