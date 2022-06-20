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Представитель Леонида Ярмольника опроверг сообщения об отъезде актера - РИА Новости, 20.06.2022
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Представитель Леонида Ярмольника опроверг сообщения об отъезде актера
Представитель Леонида Ярмольника опроверг сообщения об отъезде актера - РИА Новости, 20.06.2022
Представитель Леонида Ярмольника опроверг сообщения об отъезде актера
Леонид Ярмольник находится в Москве, информация о его отъезде из РФ не соответствует действительности, сообщил РИА Новости концертный директор актера Табриз... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T19:55
2022-06-20T20:43
риа новости
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Леонид Ярмольник находится в Москве, информация о его отъезде из РФ не соответствует действительности, сообщил РИА Новости концертный директор актера Табриз Шахиди.Ранее в Telegram-каналах появились сообщения, что Ярмольник якобы уехал из России."Нет. Ерунда полная", - сказал Шахиди в ответ на соответствующий вопрос, добавив, что Ярмольник находится в Москве.Леонид Ярмольник - актер театра и кино. Известен ролями в таких фильмах, как "Трудно быть богом", "Одесса", "Московские каникулы" и другие.
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риа новости, леонид ярмольник, москва, россия
19:55 20.06.2022 (обновлено: 20:43 20.06.2022)
 
Представитель Леонида Ярмольника опроверг сообщения об отъезде актера

Представитель Леонида Ярмольника опроверг РИА Новости сообщения об отъезде актера

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЛеонид Ярмольник
Леонид Ярмольник - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Леонид Ярмольник находится в Москве, информация о его отъезде из РФ не соответствует действительности, сообщил РИА Новости концертный директор актера Табриз Шахиди.
Ранее в Telegram-каналах появились сообщения, что Ярмольник якобы уехал из России.
"Нет. Ерунда полная", - сказал Шахиди в ответ на соответствующий вопрос, добавив, что Ярмольник находится в Москве.
Леонид Ярмольник - актер театра и кино. Известен ролями в таких фильмах, как "Трудно быть богом", "Одесса", "Московские каникулы" и другие.
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