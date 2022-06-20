https://ria.ru/20220620/oproverzhenie-1796876790.html

Представитель Леонида Ярмольника опроверг сообщения об отъезде актера

Представитель Леонида Ярмольника опроверг сообщения об отъезде актера - РИА Новости, 20.06.2022

Представитель Леонида Ярмольника опроверг сообщения об отъезде актера

Леонид Ярмольник находится в Москве, информация о его отъезде из РФ не соответствует действительности, сообщил РИА Новости концертный директор актера Табриз... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T19:55

2022-06-20T19:55

2022-06-20T20:43

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Леонид Ярмольник находится в Москве, информация о его отъезде из РФ не соответствует действительности, сообщил РИА Новости концертный директор актера Табриз Шахиди.Ранее в Telegram-каналах появились сообщения, что Ярмольник якобы уехал из России."Нет. Ерунда полная", - сказал Шахиди в ответ на соответствующий вопрос, добавив, что Ярмольник находится в Москве.Леонид Ярмольник - актер театра и кино. Известен ролями в таких фильмах, как "Трудно быть богом", "Одесса", "Московские каникулы" и другие.

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

риа новости, леонид ярмольник, москва, россия