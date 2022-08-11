Постпред России призвал ЕС к здравому смыслу в вопросе выдачи виз
Постпред России Чижов призвал Евросоюз к здравому смыслу в вопросе выдачи шенгенских виз
Паспорт гражданина Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов выразил надежду, что здравый смысл в Брюсселе не позволит идее о запрете на выдачу шенгенских виз россиянам получить широкое развитие, иначе Евросоюз будет самоизолирован.
"Я все-таки рассчитываю на сохраняющийся элемент здравого смысла в странах ЕС, который не позволит этой идее широко развиться. Потому что иначе мы будем наблюдать самоизоляцию Евросоюза от остального мира. Именно так это надо будет трактовать", - сказал Чижов в эфире телеканала "Россия 24".
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Правительство ФРГ ранее вынесло на обсуждение проект решения ЕС о запрете выдачи шенгенских виз российским гражданам в рамках очередного санкционного пакета. Кроме того, парламент Латвии принял заявление, в котором призвал страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии.
В Москве считают проявлением шовинизма предложения запретить выдачу шенгенских виз всем гражданам России, такие заявления европейских политиков не останутся без последствий - "придется за них отвечать", отмечал заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев. Как подчеркивал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, предложение лишить россиян права на получение шенгенских виз противоречит обязательствам ЕС в сфере прав человека и нормативным актам самого союза.
В то же время в четверг стало известно, что Эстония закроет границу для граждан РФ с шенгенскими визами, выданными республикой, об этом сообщил глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу.
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