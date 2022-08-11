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Постпред России призвал ЕС к здравому смыслу в вопросе выдачи виз

Постпред России призвал ЕС к здравому смыслу в вопросе выдачи виз - РИА Новости, 11.08.2022

Постпред России призвал ЕС к здравому смыслу в вопросе выдачи виз

Постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов выразил надежду, что здравый смысл в Брюсселе не позволит идее о запрете на выдачу шенгенских виз россиянам получить... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T15:11

2022-08-11T15:11

2022-08-11T15:11

константин косачев

урмас рейнсалу

россия

германия

латвия

евросоюз

совет федерации рф

владимир чижов

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов выразил надежду, что здравый смысл в Брюсселе не позволит идее о запрете на выдачу шенгенских виз россиянам получить широкое развитие, иначе Евросоюз будет самоизолирован."Я все-таки рассчитываю на сохраняющийся элемент здравого смысла в странах ЕС, который не позволит этой идее широко развиться. Потому что иначе мы будем наблюдать самоизоляцию Евросоюза от остального мира. Именно так это надо будет трактовать", - сказал Чижов в эфире телеканала "Россия 24".Правительство ФРГ ранее вынесло на обсуждение проект решения ЕС о запрете выдачи шенгенских виз российским гражданам в рамках очередного санкционного пакета. Кроме того, парламент Латвии принял заявление, в котором призвал страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии.В Москве считают проявлением шовинизма предложения запретить выдачу шенгенских виз всем гражданам России, такие заявления европейских политиков не останутся без последствий - "придется за них отвечать", отмечал заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев. Как подчеркивал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, предложение лишить россиян права на получение шенгенских виз противоречит обязательствам ЕС в сфере прав человека и нормативным актам самого союза.В то же время в четверг стало известно, что Эстония закроет границу для граждан РФ с шенгенскими визами, выданными республикой, об этом сообщил глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу.

https://ria.ru/20220809/torgovlya-1808373614.html

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Ольга Маркова

константин косачев, урмас рейнсалу, россия, германия, латвия, евросоюз, совет федерации рф, владимир чижов, в мире