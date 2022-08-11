https://ria.ru/20220811/ukraina-1808674972.html

"Чернобыль — это цветочки". Киев поставил мир на грань ядерной катастрофы

"Чернобыль — это цветочки". Киев поставил мир на грань ядерной катастрофы - РИА Новости, 12.08.2022

"Чернобыль — это цветочки". Киев поставил мир на грань ядерной катастрофы

Россия потребовала созвать Совбез ООН из-за обстрелов ВСУ Запорожской АЭС. Москва предупреждает: если Украина продолжит удары, последствия будут... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-11T18:38

2022-08-11T18:38

2022-08-12T00:44

специальная военная операция на украине

рафаэль гросси

михаил мизинцев

мария захарова

россия

киев

энергодар

магатэ

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости, Михаил Катков. Россия потребовала созвать Совбез ООН из-за обстрелов ВСУ Запорожской АЭС. Москва предупреждает: если Украина продолжит удары, последствия будут катастрофическими. С докладом по этому поводу также должен выступить глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. О ситуации вокруг станции — в материале РИА Новости."Ураганная" опасностьЗапорожская АЭС в Энергодаре — крупнейшая в Европе по установленной мощности: шесть энергоблоков типа ВВЭР-1000, первый из которых ввели в эксплуатацию 36 лет назад. Российские войска взяли АЭС под контроль 28 февраля, однако управляет ею все еще украинский оператор.В перспективе выработанная энергия может пойти в Крым. Процесс перераспределения потоков уже запущен, тем более что в ходе боевых действий были повреждены почти все линии электропередачи, ведущие на подконтрольную Киеву территорию.Периодически станцию обстреливают. К примеру, в ночь с 6 на 7 августа ВСУ открыли огонь из системы залпового огня "Ураган", утверждают представители военно-гражданской администрации Энергодара. В зоне поражения оказались пост контроля радиационной обстановки и хранилище отработанного ядерного топлива. Кроме того, осколки и ракетный двигатель упали в 400 метрах от действующего энергоблока. Днем 11 августа, за несколько часов до заседания Совбеза ООН, украинцы вновь ударили по району АЭС — снаряды упали возле хранилища ядерных отходов.В Минобороны России считают, что удары наносят из города Марганец, расположенного на противоположном берегу Днепра.Отравление ЕвропыНачальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев заявил, что ВСУ "намеренно и регулярно" обстреливают АЭС. Если они уничтожат ее, последствия для человечества будут куда серьезнее, чем после аварий в Чернобыле и Фукусиме. По данным МАГАТЭ, на станции хранятся 30 тонн плутония и 40 тонн обогащенного урана. В зоне радиационного заражения окажутся Украина, ДНР, ЛНР, приграничные области России и Белоруссии, Молдавия, Турция, Абхазия, Грузия, Болгария и Румыния. Черное море и пролив Босфор на долгие годы станут непригодными для судоходства.В связи с этим МИД России призвал страны, которые имеют абсолютное влияние на украинское руководство, использовать все рычаги давления, чтобы остановить обстрелы. Но пока Запад действует от противного. Например, в начале июня Гросси пытался посетить Запорожскую АЭС. Уже проработали маршрут и программу проверки безопасности станции, но в последний момент все отменили.Москва обвиняет в срыве поездки секретариат ООН, который может действовать в интересах Киева. Это решение дало ВСУ зеленый свет на дальнейшие атаки станции, сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула: в организации должны понимать, что мир ходит по краю из-за преступных приказов украинских властей.Международная реакцияВ ООН отрицают причастность к запрету инспекции. Однако украинцы действительно были против визита главы МАГАТЭ на подконтрольную России территорию. Они передумали только перед заседанием Совбеза. При этом глава МИД Украины призвал отправить на АЭС военных экспертов ООН. В идеале же Киев рассчитывает получить демилитаризованную зону вокруг станции, на которой будут находиться миротворцы.Госсекретарь США Энтони Блинкен фактически поддержал Киев, заявив, что российские войска якобы находятся в районе атомной станции и ведут оттуда огонь по украинским позициям, надеясь, что те испугаются бить в ответ. В МИД России его слова назвали "нелепым пропагандистским вбросом".В МАГАТЭ пока не говорят, кто виновен, но Рафаэль Гросси подчеркнул, что в случае ядерной катастрофы, помимо Украины, пострадают и соседние государства. Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал незамедлительно прекратить обстрелы, не обратившись к кому-то конкретно.Как долго продлится неопределенность — неизвестно. При этом в посольстве России в США отмечают, что в американских СМИ развернули целую информационную кампанию по обвинению российских военных в ударах по АЭС. В Москве считают, что Киев и его союзники планируют спровоцировать гуманитарную катастрофу в Херсонской и Запорожской областях, а ответственность возложить на Россию."Реальный масштаб ядерной катастрофы на Запорожской АЭС даже сложно представить. Ответственность за это ляжет в таком случае на западных спонсоров Киева", — предупредил на заседании Совбеза ООН полпред России Василий Небензя. В ответ Гросси пообещал активизировать консультации с Москвой, Киевом и ООН для поездки экспертов МАГАТЭ на объект.Конец светаЗамдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий заявил, что Москва все еще ждет Гросси в Энергодаре, но для этого нужно разрешение секретариата и генсека ООН. Иначе МАГАТЭ не сможет провести инспекцию. Возможно, проблему решат на заседании Совбеза.Риск полного уничтожения атомной станции невысок, но даже частичного повреждения объекта будет достаточно, чтобы погибли люди, а жизнь на прилегающих территориях стала небезопасной, отмечает политолог Ростислав Ищенко."Если бы политиков волновал только взрыв АЭС, мы бы сейчас не наблюдали такого ажиотажа, потому что ничего подобного не случится в силу технических характеристик здания. Но Запад стремится еще больше опорочить Россию, поэтому придумал очередную страшилку с ее участием", — говорит эксперт.Кроме того, нагнетая истерию вокруг ядерного апокалипсиса, Украина пытается помешать России переключить потоки электроэнергии Запорожской АЭС на освобожденные территории Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, а также Крыма, считает политолог Сергей Марков."Росатом уже почти завершил подготовительные работы, но в Киеве полны решимости при помощи обстрелов нарушить наши планы. При этом нельзя сказать, что Запад поддерживает в этом Украину. Главы ООН и МАГАТЭ в растерянности из-за опасных действий ВСУ", — рассуждает Марков.По его словам, программа максимум для Киева — передача АЭС под контроль МАГАТЭ и вывод оттуда российских войск. Затем можно будет нагнать натовских военных под предлогом охраны предприятия.Россия же, поясняет эксперт, хочет запустить на АЭС наблюдателей МАГАТЭ, которые будут фиксировать обстрелы, их частоту и направление прилетов, чтобы мир наконец узнал, кто на самом деле занимается ядерным терроризмом.

https://ria.ru/20220809/ukraina-1808130827.html

https://ria.ru/20220716/ukraina-1802758374.html

https://ria.ru/20220802/politika-1806456362.html

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