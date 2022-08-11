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Минпросвещения утвердило состав совета учителей-блогеров - РИА Новости, 11.08.2022
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Минпросвещения утвердило состав совета учителей-блогеров
Минпросвещения утвердило состав совета учителей-блогеров - РИА Новости, 11.08.2022
Минпросвещения утвердило состав совета учителей-блогеров
Минпросвещения России утвердило состав совета учителей-блогеров, который должен формировать позитивный имидж учителей и способствовать популяризации работы... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T21:57
2022-08-11T21:57
общество
россия
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Минпросвещения России утвердило состав совета учителей-блогеров, который должен формировать позитивный имидж учителей и способствовать популяризации работы педагогов, сообщила пресс-служба Минпросвещения."Совет учителей–блогеров призван обеспечить взаимодействие министерства и учителей–блогеров, привлечь внимание общества к теме популяризации профессии учителя и формированию позитивного имиджа учащихся педагогических университетов и учителей российских школ, а также способствовать популяризации работы педагогов среди аудитории соцсетей", - говорится в сообщении.Отмечается, что в полномочия совета войдёт обсуждение инициатив в рамках информационного освещения деятельности министерства, информирование органов государственной власти и широкую общественность о деятельности совета учителей–блогеров, министерства и иных государственных органов, проведение заседаний по направлениям деятельности министерства, связанным с деятельностью и развитием педагогов в России."Совет учителей–блогеров сформирован на основе добровольного участия в его деятельности граждан РФ на конкурсной основе. Конкурс проводился общественным советом совместно с министерством просвещения РФ путем голосования экспертного совета, по результатам оценки был сформирован список членов совета. Участники, которые соответствовали критериям отбора, но не были выбраны в состав совета блогеров, включаются в состав сообщества при совете учителей-блогеров", - добавили в министерстве.Участниками совета могли стать преподаватели школ, колледжей, вузов, учреждений допобразования, выпускники вузов или студенты, имеющие педагогическое образование и стаж от 1 года, имеющие действующий, регулярно обновляемый блог/аккаунт с наличием не менее 1000 подписчиков в соцсетях, определенных министерством и не имеющие конфликта интересов, связанного с осуществлением деятельности члена Совета учителей–блогеров в сфере образования и воспитания."Не могут быть выдвинуты в качестве кандидатов в члены совета учителей–блогеров: лица, имеющие статус иностранного агента, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся уголовному преследованию лица, которые на момент выдвижения уже являются членами общественного совета при федеральном органе исполнительной власти, за исключением лиц, являющихся членами настоящего совета учителей–блогеров, в который они выдвигаются повторно", - отметили в Минпросвещения России.
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общество, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
Общество, Россия, Министерство просвещения России (Минпросвещения России)
21:57 11.08.2022
 
Минпросвещения утвердило состав совета учителей-блогеров

Минпросвещения: совет учителей-блогеров должен формировать позитивный имидж педагогов

© Depositphotos / stockassoМужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© Depositphotos / stockasso
Мужчина работает за ноутбуком . Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Минпросвещения России утвердило состав совета учителей-блогеров, который должен формировать позитивный имидж учителей и способствовать популяризации работы педагогов, сообщила пресс-служба Минпросвещения.
"Совет учителей–блогеров призван обеспечить взаимодействие министерства и учителей–блогеров, привлечь внимание общества к теме популяризации профессии учителя и формированию позитивного имиджа учащихся педагогических университетов и учителей российских школ, а также способствовать популяризации работы педагогов среди аудитории соцсетей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в полномочия совета войдёт обсуждение инициатив в рамках информационного освещения деятельности министерства, информирование органов государственной власти и широкую общественность о деятельности совета учителей–блогеров, министерства и иных государственных органов, проведение заседаний по направлениям деятельности министерства, связанным с деятельностью и развитием педагогов в России.
"Совет учителей–блогеров сформирован на основе добровольного участия в его деятельности граждан РФ на конкурсной основе. Конкурс проводился общественным советом совместно с министерством просвещения РФ путем голосования экспертного совета, по результатам оценки был сформирован список членов совета. Участники, которые соответствовали критериям отбора, но не были выбраны в состав совета блогеров, включаются в состав сообщества при совете учителей-блогеров", - добавили в министерстве.
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Участниками совета могли стать преподаватели школ, колледжей, вузов, учреждений допобразования, выпускники вузов или студенты, имеющие педагогическое образование и стаж от 1 года, имеющие действующий, регулярно обновляемый блог/аккаунт с наличием не менее 1000 подписчиков в соцсетях, определенных министерством и не имеющие конфликта интересов, связанного с осуществлением деятельности члена Совета учителей–блогеров в сфере образования и воспитания.
"Не могут быть выдвинуты в качестве кандидатов в члены совета учителей–блогеров: лица, имеющие статус иностранного агента, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся уголовному преследованию лица, которые на момент выдвижения уже являются членами общественного совета при федеральном органе исполнительной власти, за исключением лиц, являющихся членами настоящего совета учителей–блогеров, в который они выдвигаются повторно", - отметили в Минпросвещения России.
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