https://ria.ru/20220811/ubiystvo-1808963323.html
Суд арестовал обвиняемого по делу об убийстве порноактрисы
Суд арестовал обвиняемого по делу об убийстве порноактрисы - РИА Новости, 11.08.2022
Суд арестовал обвиняемого по делу об убийстве порноактрисы
Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу обвиняемого по делу об убийстве девушки, найденной в квартире со множеством ножевых ранений,... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T18:09
2022-08-11T18:09
2022-08-11T18:22
происшествия
санкт-петербург
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 авг - РИА Новости. Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу обвиняемого по делу об убийстве девушки, найденной в квартире со множеством ножевых ранений, сообщили РИА Новости в Объединенной пресс-службе судов города.ГСУСК РФ по Санкт-Петербургу ранее сообщило о задержании подозреваемого в убийстве девушки 1996 года рождения, тело которой нашли в квартире одного из домов на Южном шоссе. Официально имя убитой не называется, но, по данным некоторых СМИ и Telegram-каналов, речь якобы об Анастасии Гришман, которая была порноактрисой и блогером. По подозрению в совершении преступления был задержан мужчина 1998 года рождения, уроженец Омской области. Ему предъявлено обвинение."Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого, срок меры - по 9 октября 2022 года", - сообщила собеседница агентства. По данным следствия, девушка скончалась после того, как обвиняемый "в ходе конфликта на почве личных неприязненных отношений" не менее пяти раз ударил ее ножом в шею.Ранее в одном из аккаунтов мужчины в социальных сетях на короткое время появилась история, где от имени его подруги сообщается, что он убил Гришман, "потому что Настя так хотела, а он согласился". Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20220808/ubiystvo-1808103119.html
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Обвиняемый по делу об "убийстве порноактрисы" на следственном эксперименте
Подозреваемому по делу об "убийстве порноактрисы" в Петербурге предъявлено обвинение, СК намерен требовать его ареста. На видео он рассказывает, как произошло убийство.
2022-08-11T18:09
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РИА Новости
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происшествия, санкт-петербург, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия
18:09 11.08.2022 (обновлено: 18:22 11.08.2022)
Суд арестовал обвиняемого по делу об убийстве порноактрисы
Суд арестовал обвиняемого по делу об убийстве порноактрисы в Петербурге до 9 октября
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 авг - РИА Новости. Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу обвиняемого по делу об убийстве девушки, найденной в квартире со множеством ножевых ранений, сообщили РИА Новости в Объединенной пресс-службе судов города.
ГСУСК РФ
по Санкт-Петербургу
ранее сообщило о задержании подозреваемого в убийстве девушки 1996 года рождения, тело которой нашли в квартире одного из домов на Южном шоссе. Официально имя убитой не называется, но, по данным некоторых СМИ и Telegram-каналов, речь якобы об Анастасии Гришман, которая была порноактрисой и блогером. По подозрению в совершении преступления был задержан мужчина 1998 года рождения, уроженец Омской области
. Ему предъявлено обвинение.
"Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого, срок меры - по 9 октября 2022 года", - сообщила собеседница агентства. По данным следствия, девушка скончалась после того, как обвиняемый "в ходе конфликта на почве личных неприязненных отношений" не менее пяти раз ударил ее ножом в шею.
Ранее в одном из аккаунтов мужчины в социальных сетях на короткое время появилась история, где от имени его подруги сообщается, что он убил Гришман, "потому что Настя так хотела, а он согласился". Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.