https://ria.ru/20220811/ubiystvo-1808963323.html

Суд арестовал обвиняемого по делу об убийстве порноактрисы

Суд арестовал обвиняемого по делу об убийстве порноактрисы - РИА Новости, 11.08.2022

Суд арестовал обвиняемого по делу об убийстве порноактрисы

Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу обвиняемого по делу об убийстве девушки, найденной в квартире со множеством ножевых ранений,... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T18:09

2022-08-11T18:09

2022-08-11T18:22

происшествия

санкт-петербург

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 авг - РИА Новости. Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу обвиняемого по делу об убийстве девушки, найденной в квартире со множеством ножевых ранений, сообщили РИА Новости в Объединенной пресс-службе судов города.ГСУСК РФ по Санкт-Петербургу ранее сообщило о задержании подозреваемого в убийстве девушки 1996 года рождения, тело которой нашли в квартире одного из домов на Южном шоссе. Официально имя убитой не называется, но, по данным некоторых СМИ и Telegram-каналов, речь якобы об Анастасии Гришман, которая была порноактрисой и блогером. По подозрению в совершении преступления был задержан мужчина 1998 года рождения, уроженец Омской области. Ему предъявлено обвинение."Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого, срок меры - по 9 октября 2022 года", - сообщила собеседница агентства. По данным следствия, девушка скончалась после того, как обвиняемый "в ходе конфликта на почве личных неприязненных отношений" не менее пяти раз ударил ее ножом в шею.Ранее в одном из аккаунтов мужчины в социальных сетях на короткое время появилась история, где от имени его подруги сообщается, что он убил Гришман, "потому что Настя так хотела, а он согласился". Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20220808/ubiystvo-1808103119.html

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Обвиняемый по делу об "убийстве порноактрисы" на следственном эксперименте Подозреваемому по делу об "убийстве порноактрисы" в Петербурге предъявлено обвинение, СК намерен требовать его ареста. На видео он рассказывает, как произошло убийство. 2022-08-11T18:09 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, санкт-петербург, россия