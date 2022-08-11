https://ria.ru/20220811/trud-1808827045.html

Ракова оценила ситуацию на московском рынке труда

Ракова оценила ситуацию на московском рынке труда - РИА Новости, 11.08.2022

Ракова оценила ситуацию на московском рынке труда

Сокращения спроса среди работодателей на сотрудников на московском рынке труда нет, а в некоторых сферах потребность в сотрудниках заметно выросла, сообщила РИА РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T12:02

2022-08-11T12:02

2022-08-11T12:02

анастасия ракова

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599982532_291:0:3071:1564_1920x0_80_0_0_d2dcf0c07c9c1e6c866970d9d2daf02c.jpg

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Сокращения спроса среди работодателей на сотрудников на московском рынке труда нет, а в некоторых сферах потребность в сотрудниках заметно выросла, сообщила РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."В нашей агрегированной базе представлено более 330 тысяч вакансий для соискателей с различным уровнем образования, квалификации и опытом работы. На одного кандидата приходится около 10 актуальных предложений о трудоустройстве. Сегодня мы не видим сокращения спроса среди работодателей на сотрудников на московском рынке труда", - рассказала Ракова.Вице-мэр отметила, что в топ сфер по количеству открытых вакансий входят оптовая и розничная торговля, сервисная индустрия, транспорт и логистика, IT-сфера и строительная индустрия."В некоторых сферах потребность в сотрудниках заметно выросла. Например, мы отмечаем увеличение спроса в ритейле и строительстве, в сфере услуг и общественного питания. Лидерство этих сфер во многом связано с летним сезоном", - добавила Ракова.По её словам, власти Москвы продолжают внимательно следить за ситуацией на рынке, совершенствовать систему мониторинга, чтобы оперативно замечать негативные тренды, которые не всегда быстро отражаются в статистических данных или формализованных юридических процедурах."Не все компании официально отправляют сотрудников в простой, на неполный рабочий день или проводят процедуру высвобождения. Чтобы оперативно выявлять такие компании и вовремя предлагать поддержку в трудоустройстве сотрудников, мы также используем методы анализа первичных данных Пенсионного фонда, с помощью которых отслеживаем увольнения по любым основаниям, в том числе по соглашению сторон. Специалисты службы занятости напрямую обзванивают кадровые службы и, при необходимости, разрабатывают индивидуальные планы для таких компаний в партнёрстве с отраслевыми департаментами Правительства Москвы", - подчеркнула Ракова.Она отметила, что в результате взаимодействия уже выявлено более 500 организаций под риском увольнения. "Во многих из них бизнес был поставлен на "паузу" в ожидании решений зарубежных штаб-квартир. Сегодня западные компании, ранее заявившие о приостановке своей деятельности и рисках высвобождения персонала, реализуют стратегии адаптации к новой геополитической и экономической реальности и продолжают работу на российском рынке. Есть компании, которые приняли решение о закрытии бизнеса, "сворачивании" отдельных направлений или переводе бизнеса в режим "глубокого сна", чтобы в будущем быстро его развернуть при изменении геополитической ситуации. Как правило, персонал таких компаний обладает высокой квалификацией и востребован на московском рынке труда", - уточнила заммэра.По её словам, важно обеспечить их быстрый переход в новые компании, чтобы люди не потеряли в доходе, уровне и стиле жизни.

https://ria.ru/20220805/bezrabotitsa-1807416145.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220531/moskva-1792035611.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

анастасия ракова , москва, общество