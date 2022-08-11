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Ракова оценила ситуацию на московском рынке труда - РИА Новости, 11.08.2022
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Ракова оценила ситуацию на московском рынке труда
Ракова оценила ситуацию на московском рынке труда - РИА Новости, 11.08.2022
Ракова оценила ситуацию на московском рынке труда
Сокращения спроса среди работодателей на сотрудников на московском рынке труда нет, а в некоторых сферах потребность в сотрудниках заметно выросла, сообщила РИА РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T12:02
2022-08-11T12:02
анастасия ракова
москва
общество
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Сокращения спроса среди работодателей на сотрудников на московском рынке труда нет, а в некоторых сферах потребность в сотрудниках заметно выросла, сообщила РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."В нашей агрегированной базе представлено более 330 тысяч вакансий для соискателей с различным уровнем образования, квалификации и опытом работы. На одного кандидата приходится около 10 актуальных предложений о трудоустройстве. Сегодня мы не видим сокращения спроса среди работодателей на сотрудников на московском рынке труда", - рассказала Ракова.Вице-мэр отметила, что в топ сфер по количеству открытых вакансий входят оптовая и розничная торговля, сервисная индустрия, транспорт и логистика, IT-сфера и строительная индустрия."В некоторых сферах потребность в сотрудниках заметно выросла. Например, мы отмечаем увеличение спроса в ритейле и строительстве, в сфере услуг и общественного питания. Лидерство этих сфер во многом связано с летним сезоном", - добавила Ракова.По её словам, власти Москвы продолжают внимательно следить за ситуацией на рынке, совершенствовать систему мониторинга, чтобы оперативно замечать негативные тренды, которые не всегда быстро отражаются в статистических данных или формализованных юридических процедурах."Не все компании официально отправляют сотрудников в простой, на неполный рабочий день или проводят процедуру высвобождения. Чтобы оперативно выявлять такие компании и вовремя предлагать поддержку в трудоустройстве сотрудников, мы также используем методы анализа первичных данных Пенсионного фонда, с помощью которых отслеживаем увольнения по любым основаниям, в том числе по соглашению сторон. Специалисты службы занятости напрямую обзванивают кадровые службы и, при необходимости, разрабатывают индивидуальные планы для таких компаний в партнёрстве с отраслевыми департаментами Правительства Москвы", - подчеркнула Ракова.Она отметила, что в результате взаимодействия уже выявлено более 500 организаций под риском увольнения. "Во многих из них бизнес был поставлен на "паузу" в ожидании решений зарубежных штаб-квартир. Сегодня западные компании, ранее заявившие о приостановке своей деятельности и рисках высвобождения персонала, реализуют стратегии адаптации к новой геополитической и экономической реальности и продолжают работу на российском рынке. Есть компании, которые приняли решение о закрытии бизнеса, "сворачивании" отдельных направлений или переводе бизнеса в режим "глубокого сна", чтобы в будущем быстро его развернуть при изменении геополитической ситуации. Как правило, персонал таких компаний обладает высокой квалификацией и востребован на московском рынке труда", - уточнила заммэра.По её словам, важно обеспечить их быстрый переход в новые компании, чтобы люди не потеряли в доходе, уровне и стиле жизни.
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анастасия ракова , москва, общество
Анастасия Ракова , Москва, Общество
12:02 11.08.2022
 
Ракова оценила ситуацию на московском рынке труда

Ракова: сокращения спроса среди работодателей на сотрудников на московском рынке труда нет

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудник Центра занятости населения держит в руках трудовую книжку посетителя
Сотрудник Центра занятости населения держит в руках трудовую книжку посетителя - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник Центра занятости населения держит в руках трудовую книжку посетителя. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Сокращения спроса среди работодателей на сотрудников на московском рынке труда нет, а в некоторых сферах потребность в сотрудниках заметно выросла, сообщила РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"В нашей агрегированной базе представлено более 330 тысяч вакансий для соискателей с различным уровнем образования, квалификации и опытом работы. На одного кандидата приходится около 10 актуальных предложений о трудоустройстве. Сегодня мы не видим сокращения спроса среди работодателей на сотрудников на московском рынке труда", - рассказала Ракова.
Вице-мэр отметила, что в топ сфер по количеству открытых вакансий входят оптовая и розничная торговля, сервисная индустрия, транспорт и логистика, IT-сфера и строительная индустрия.
"В некоторых сферах потребность в сотрудниках заметно выросла. Например, мы отмечаем увеличение спроса в ритейле и строительстве, в сфере услуг и общественного питания. Лидерство этих сфер во многом связано с летним сезоном", - добавила Ракова.
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По её словам, власти Москвы продолжают внимательно следить за ситуацией на рынке, совершенствовать систему мониторинга, чтобы оперативно замечать негативные тренды, которые не всегда быстро отражаются в статистических данных или формализованных юридических процедурах.
"Не все компании официально отправляют сотрудников в простой, на неполный рабочий день или проводят процедуру высвобождения. Чтобы оперативно выявлять такие компании и вовремя предлагать поддержку в трудоустройстве сотрудников, мы также используем методы анализа первичных данных Пенсионного фонда, с помощью которых отслеживаем увольнения по любым основаниям, в том числе по соглашению сторон. Специалисты службы занятости напрямую обзванивают кадровые службы и, при необходимости, разрабатывают индивидуальные планы для таких компаний в партнёрстве с отраслевыми департаментами Правительства Москвы", - подчеркнула Ракова.
Она отметила, что в результате взаимодействия уже выявлено более 500 организаций под риском увольнения. "Во многих из них бизнес был поставлен на "паузу" в ожидании решений зарубежных штаб-квартир. Сегодня западные компании, ранее заявившие о приостановке своей деятельности и рисках высвобождения персонала, реализуют стратегии адаптации к новой геополитической и экономической реальности и продолжают работу на российском рынке. Есть компании, которые приняли решение о закрытии бизнеса, "сворачивании" отдельных направлений или переводе бизнеса в режим "глубокого сна", чтобы в будущем быстро его развернуть при изменении геополитической ситуации. Как правило, персонал таких компаний обладает высокой квалификацией и востребован на московском рынке труда", - уточнила заммэра.
По её словам, важно обеспечить их быстрый переход в новые компании, чтобы люди не потеряли в доходе, уровне и стиле жизни.
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