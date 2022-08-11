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Траты россиян на покупки в Сети в первом полугодии выросли на 43 процента - РИА Новости, 11.08.2022
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Траты россиян на покупки в Сети в первом полугодии выросли на 43 процента
Траты россиян на покупки в Сети в первом полугодии выросли на 43 процента - РИА Новости, 11.08.2022
Траты россиян на покупки в Сети в первом полугодии выросли на 43 процента
Траты россиян на покупки в интернете в первом полугодии выросли на 43% по сравнению с годом ранее, до 2,3 триллиона рублей, из них 2,2 триллиона пришлось на... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T07:10
2022-08-11T07:10
экономика
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
ассоциация компаний интернет-торговли (акит)
интернет
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Траты россиян на покупки в интернете в первом полугодии выросли на 43% по сравнению с годом ранее, до 2,3 триллиона рублей, из них 2,2 триллиона пришлось на отечественные интернет-магазины, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ)."Мы видим, что покупательская способность в онлайн-канале не только сохранилась, но даже выросла... Очевидное объяснение этих фактов - ускоренный рост потребительского спроса на фоне нестабильной ситуации в физической рознице (сокращение ассортимента, уход иностранных брендов) и достаточное количество товарных предложений в онлайне: наличие товаров привычных марок, приход новых брендов, производителей и импортеров", - приводятся в сообщении слова президента АКИТ Артема Соколова.Отмечается, что на топ-5 популярных товаров в первом полугодии приходится 75% всех покупок в интернете. Так, россияне в этот период чаще всего заказывали мелкую бытовую технику, в "товарах для дома" клиенты выбирали тарелки и сковородки, стройматериалы и украшения для дома. На эту категорию приходится и самая дорогая покупка в этом полугодии: мебельный гарнитур за 3,1 миллиона рублей. В категории "одежда и обувь" самыми большим спросом пользовались женские туфли и вся женская одежда.При этом в категории "Продукты" чаще всего онлайн заказывали бананы, яблоки, молоко, сыр, картофель и хлеб - продукты из магазинов заказывали в 6,6 раз чаще, чем готовую еду из кафе и ресторанов.Топ-10 самых активных в интернет-торговле регионов по итогам первого полугодия остался прежним. На первом месте Москва, на нее в общем объеме покупок приходится 20,4%, следом Московская область (10,7%), Санкт-Петербург (7,3%), Краснодарский край (4,4%), Свердловская область (2,6%), Ростовская область (2,5%), Красноярский край (2,1%), Нижегородская область (2,1%), Самарская область (2%), Татарстан (1,9%).
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москва
московская область (подмосковье)
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353
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экономика, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, ассоциация компаний интернет-торговли (акит), интернет
07:10 11.08.2022
 
Траты россиян на покупки в Сети в первом полугодии выросли на 43 процента

АКИТ: траты россиян на покупки в Сети в первом полугодии выросли до 2,3 триллиона рублей

© Depositphotos / Ivan KrukОнлайн-покупки
Онлайн-покупки - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© Depositphotos / Ivan Kruk
Онлайн-покупки. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Траты россиян на покупки в интернете в первом полугодии выросли на 43% по сравнению с годом ранее, до 2,3 триллиона рублей, из них 2,2 триллиона пришлось на отечественные интернет-магазины, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).
"Общий объем интернет-торговли в первом полугодии 2022 года составил 2,3 триллиона рублей (+43%) - столько потратили россияне на российских и зарубежных онлайн-площадках. Из этой суммы на внутренний рынок приходится 2,2 триллиона, это на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года: рост в 1,5 раза", - говорится в сообщении. При этом доля электронной торговли в общем объеме розничных продаж увеличилась на треть по сравнению с 2021 годом. Сейчас она составляет 11,2% (в первом полугодии 2021 года - 8,8%).
"Мы видим, что покупательская способность в онлайн-канале не только сохранилась, но даже выросла... Очевидное объяснение этих фактов - ускоренный рост потребительского спроса на фоне нестабильной ситуации в физической рознице (сокращение ассортимента, уход иностранных брендов) и достаточное количество товарных предложений в онлайне: наличие товаров привычных марок, приход новых брендов, производителей и импортеров", - приводятся в сообщении слова президента АКИТ Артема Соколова.
Отмечается, что на топ-5 популярных товаров в первом полугодии приходится 75% всех покупок в интернете. Так, россияне в этот период чаще всего заказывали мелкую бытовую технику, в "товарах для дома" клиенты выбирали тарелки и сковородки, стройматериалы и украшения для дома. На эту категорию приходится и самая дорогая покупка в этом полугодии: мебельный гарнитур за 3,1 миллиона рублей. В категории "одежда и обувь" самыми большим спросом пользовались женские туфли и вся женская одежда.
При этом в категории "Продукты" чаще всего онлайн заказывали бананы, яблоки, молоко, сыр, картофель и хлеб - продукты из магазинов заказывали в 6,6 раз чаще, чем готовую еду из кафе и ресторанов.
Топ-10 самых активных в интернет-торговле регионов по итогам первого полугодия остался прежним. На первом месте Москва, на нее в общем объеме покупок приходится 20,4%, следом Московская область (10,7%), Санкт-Петербург (7,3%), Краснодарский край (4,4%), Свердловская область (2,6%), Ростовская область (2,5%), Красноярский край (2,1%), Нижегородская область (2,1%), Самарская область (2%), Татарстан (1,9%).
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ЭкономикаМоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-ПетербургАссоциация компаний интернет-торговли (АКИТ)Интернет
 
 
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