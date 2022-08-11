https://ria.ru/20220811/tayvan-1808844778.html

Китай хочет вторгнуться на Тайвань, считают в Тайбэе

Китай хочет вторгнуться на Тайвань, считают в Тайбэе - РИА Новости, 11.08.2022

Китай хочет вторгнуться на Тайвань, считают в Тайбэе

Опубликованная Пекином "Белая книга" о Тайване демонстрирует стремление КНР осуществить военное вторжение на остров, Тайбэй считает, что будущее этой территории РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T12:42

2022-08-11T12:42

2022-08-11T12:42

в мире

нэнси пелоси

си цзиньпин

тайбэй

тайвань

китай

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ПЕКИН, 11 авг - РИА Новости. Опубликованная Пекином "Белая книга" о Тайване демонстрирует стремление КНР осуществить военное вторжение на остров, Тайбэй считает, что будущее этой территории должен решать ее народ, и отвергает политику "одна страна, две системы", заявила в четверг официальный представитель МИД Тайваня Джоан Оу (Оу Цзянъань).В среду канцелярия Госсовета КНР по делам Тайваня и пресс-канцелярия Госсовета КНР опубликовали "Белую книгу" под названием "Тайваньский вопрос и дело воссоединения Китая в новую эпоху". В документе говорится, что Китай не откажется от силового сценария, если мирного воссоединения с Тайванем не получится. Авторы документа подчеркивают, что дела китайцев должны решать сами китайцы, и тайваньский вопрос является внутренним делом КНР, затрагивающим интересы Китая и национальные чувства китайского народа, и не терпит никакого внешнего вмешательства."Содержание "Белой книги" демонстрирует стремление Китая к дальнейшему вооруженному вторжению на Тайвань... Мы отвергаем политику "одна страна, две системы". Будущее Тайваня должен определять исключительно народ Тайваня", - приводит слова Джоан Оу тайваньский телеканал TVBS.Ситуация вокруг Тайваня обострилась после недавнего визита Нэнси Пелоси, который стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР Си Цзиньпин предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что Пелоси принимает решения сама.КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220810/vossoedinenie-1808483880.html

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тайбэй

тайвань

китай

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, нэнси пелоси, си цзиньпин, тайбэй, тайвань, китай