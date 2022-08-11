Китай хочет вторгнуться на Тайвань, считают в Тайбэе
В МИД Тайваня заявили, что "Белая книга" показывает желание Китая вторгнуться на остров
© AP Photo / Chiang Ying-yingВоеннослужащий армии Тайваня во время учений
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Военнослужащий армии Тайваня во время учений. Архивное фото
ПЕКИН, 11 авг - РИА Новости. Опубликованная Пекином "Белая книга" о Тайване демонстрирует стремление КНР осуществить военное вторжение на остров, Тайбэй считает, что будущее этой территории должен решать ее народ, и отвергает политику "одна страна, две системы", заявила в четверг официальный представитель МИД Тайваня Джоан Оу (Оу Цзянъань).
В среду канцелярия Госсовета КНР по делам Тайваня и пресс-канцелярия Госсовета КНР опубликовали "Белую книгу" под названием "Тайваньский вопрос и дело воссоединения Китая в новую эпоху". В документе говорится, что Китай не откажется от силового сценария, если мирного воссоединения с Тайванем не получится. Авторы документа подчеркивают, что дела китайцев должны решать сами китайцы, и тайваньский вопрос является внутренним делом КНР, затрагивающим интересы Китая и национальные чувства китайского народа, и не терпит никакого внешнего вмешательства.
"Содержание "Белой книги" демонстрирует стремление Китая к дальнейшему вооруженному вторжению на Тайвань... Мы отвергаем политику "одна страна, две системы". Будущее Тайваня должен определять исключительно народ Тайваня", - приводит слова Джоан Оу тайваньский телеканал TVBS.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после недавнего визита Нэнси Пелоси, который стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР Си Цзиньпин предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что Пелоси принимает решения сама.
КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.