https://ria.ru/20220811/tanets-1808836209.html

Экс-замдиректора лицея на Урале оштрафовали за историю с "ЛГБТ-танцем"

Экс-замдиректора лицея на Урале оштрафовали за историю с "ЛГБТ-танцем" - РИА Новости, 11.08.2022

Экс-замдиректора лицея на Урале оштрафовали за историю с "ЛГБТ-танцем"

Экс-замдиректора по воспитательной работе лицея №12 Екатеринбурга Лилию Ардашеву признали виновной в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T12:18

2022-08-11T12:18

2022-08-11T12:18

происшествия

сергей шляпников

евгений куйвашев

свердловская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 авг – РИА Новости. Экс-замдиректора по воспитательной работе лицея №12 Екатеринбурга Лилию Ардашеву признали виновной в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, ей назначен штраф в размере 40 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в Верх-Исетском районном суде.История обрела резонанс в конце мая после появления в сети ролика с десятиклассниками гимназии №12 уральской столицы, исполнившими "нетрадиционный танец" с элементами тверка и чирлидинга, а затем снявшими розовые футболки, под которыми оказались кожаные портупеи. В мэрии тогда рассказали, что "детьми был неудачно выбран контент при просмотре популярных молодёжных клипов, что привело к неудачному исполнению", а "танец не предполагал пропаганды ЛГБТ"."Ардашева Л.В. признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 6.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, ей назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 40 000 (сорока тысяч) рублей", - говорится в релизе суда.Решение мировым судьей Сергеем Шляпниковым было вынесено еще 24 июня. Ардашевой, как должностному лицу, по этой статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних грозил штраф от 40 до 50 тысяч рублей.По этому факту департамент образования начал служебную проверку, министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов заявлял, что руководителя учебного заведения стоит уволить. В свою очередь глава региона Евгений Куйвашев отметил, что не допустит наказания директора лицея Любови Кулевой - педагога с 50-летним стажем.По информации депобразования городской администрации, Ардашева получила дисциплинарное взыскание в виде выговора, а 30 июля уволилась по собственному желанию."Продолжать работать (Ардашева – ред.) в лицее не планирует... Общешкольный родительский комитет, совет отцов совместно с администрацией лицея составит программу мероприятий на новый учебный год с учетом недостаточного внимания к детям и их внешнему виду, включая установление родительского контроля за всеми проводимыми развлекательными и конкурсными мероприятиями в лицее", - уточнили РИА Новости в ведомстве.

https://ria.ru/20220531/tanets-1792220461.html

https://ria.ru/20220811/lgbt-1808804983.html

свердловская область

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, сергей шляпников, евгений куйвашев, свердловская область