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Суд в Нур-Султане взыскал задолженность с российского арендатора сухогрузов - РИА Новости, 11.08.2022
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Суд в Нур-Султане взыскал задолженность с российского арендатора сухогрузов
Суд в Нур-Султане взыскал задолженность с российского арендатора сухогрузов - РИА Новости, 11.08.2022
Суд в Нур-Султане взыскал задолженность с российского арендатора сухогрузов
Специализированный межрайонный экономический суд Нур-Султана взыскал задолженность с российской компании за аренду двух казахстанских сухогрузов, сообщила... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T07:44
2022-08-11T07:44
в мире
казахстан
россия
нур-султан
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НУР-СУЛТАН, 11 авг – РИА Новости. Специализированный межрайонный экономический суд Нур-Султана взыскал задолженность с российской компании за аренду двух казахстанских сухогрузов, сообщила пресс-служба суда.Установлено, что на основании договоров бербоут-чартера (о фрахтовании судна без экипажа) от 26 октября 2021 года ООО "Г" сроком до 30 ноября 2022 года арендовало эти судна. Арендная плата за одно судно в сутки равна 3 800 долларов с учетом НДС, она производится ежемесячно по предоплате. Суда "Жибек-жолы" и "Атамекен" по актам приема-передачи переданы фрахтователю 19 ноября 2021 года и 11 февраля 2022 года."На 4 июля текущего года по аренде судна "Жибек-жолы" имелась задолженность за июнь 2022 года в размере 66 232,19 доллара США. В соответствии с условиями договора за задержку арендной платы также начислены штрафные санкции в сумме 11 644,36 доллара США. Общая сумма составила 77 876,55 доллара США", - указывается в сообщении.Поясняется, что остаток задолженности за период с февраля по июнь этого года по аренде судна "Атамекен" составил 532 тысячи долларов. За задержку арендной платы фрахтователю также начислены 14 365,87 доллара штрафных санкций. Общая сумма составила 546 365,87 доллара.В этой связи решением суда иск удовлетворен со взысканием с фрахтователя в пользу владельца вышеуказанных сумм в полном объеме. Решение суда не вступило в законную силу.
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в мире, казахстан, россия, нур-султан
07:44 11.08.2022
 
Суд в Нур-Султане взыскал задолженность с российского арендатора сухогрузов

Суд в Нур-Султане взыскал задолженность с российского арендатора двух сухогрузов

© Sputnik / Болат Шайхинов / Перейти в фотобанкМонумент "Байтерек" в Нур-Султане
Монумент Байтерек в Нур-Султане - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
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НУР-СУЛТАН, 11 авг – РИА Новости. Специализированный межрайонный экономический суд Нур-Султана взыскал задолженность с российской компании за аренду двух казахстанских сухогрузов, сообщила пресс-служба суда.
"Десятого августа 2022 года решением специализированного межрайонного экономического суда города Нур-Султана удовлетворен иск казахстанской компании ТОО "К" (владелец) к ООО "Г" (РФ, г. Санкт-Петербург – фрахтователь) о взыскании текущей задолженности и процентов за задержку в оплате аренды морских судов "Жибек-жолы" и "Атамекен", - говорится в сообщении.
Установлено, что на основании договоров бербоут-чартера (о фрахтовании судна без экипажа) от 26 октября 2021 года ООО "Г" сроком до 30 ноября 2022 года арендовало эти судна. Арендная плата за одно судно в сутки равна 3 800 долларов с учетом НДС, она производится ежемесячно по предоплате. Суда "Жибек-жолы" и "Атамекен" по актам приема-передачи переданы фрахтователю 19 ноября 2021 года и 11 февраля 2022 года.
"На 4 июля текущего года по аренде судна "Жибек-жолы" имелась задолженность за июнь 2022 года в размере 66 232,19 доллара США. В соответствии с условиями договора за задержку арендной платы также начислены штрафные санкции в сумме 11 644,36 доллара США. Общая сумма составила 77 876,55 доллара США", - указывается в сообщении.
Поясняется, что остаток задолженности за период с февраля по июнь этого года по аренде судна "Атамекен" составил 532 тысячи долларов. За задержку арендной платы фрахтователю также начислены 14 365,87 доллара штрафных санкций. Общая сумма составила 546 365,87 доллара.
В этой связи решением суда иск удовлетворен со взысканием с фрахтователя в пользу владельца вышеуказанных сумм в полном объеме. Решение суда не вступило в законную силу.
Стамбул - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
5 июля, 09:10В мире
Казахстан может расторгнуть аренду задержанного в Турции сухогруза
 
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