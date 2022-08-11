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"Спутник V" за два года стал самым экспортируемым препаратом России - РИА Новости, 11.08.2022
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Распространение коронавируса
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"Спутник V" за два года стал самым экспортируемым препаратом России
"Спутник V" за два года стал самым экспортируемым препаратом России - РИА Новости, 11.08.2022
"Спутник V" за два года стал самым экспортируемым препаратом России
Вакцина "Спутник V" за два года стала самым экспортируемым лекарственным препаратом РФ, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T10:10
2022-08-11T10:10
распространение коронавируса
коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
вакцина "спутник v"
российский фонд прямых инвестиций
россия
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Вакцина "Спутник V" за два года стала самым экспортируемым лекарственным препаратом РФ, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.Министерство здравоохранения РФ 11 августа 2020 года сообщило о регистрации Гам-КОВИД-Вак - векторной двухкомпонентной вакцины на основе аденовируса человека. Первая в мире российская вакцина от коронавируса (ковид-19), созданная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, получила название "Спутник V"."За прошедшие два года с момента регистрации вакцина "Спутник V" стала наиболее экспортируемым лекарственным препаратом в истории России", - приводит слова Дмитриева пресс-служба фонда.По его словам, результаты клинических исследований и данные применения "Спутника V" в рамках национальных программ вакцинации в разных странах показали, что она является один из наиболее эффективных и безопасных инструментов для борьбы с коронавирусом. Это подтверждают исследования вакцины "Спутник V", опубликованные в The Lancet, Nature, Vaccines, Cell Reports Medicine."Спутнику V" доверились в 71 стране мира, где проживает свыше 4 миллиардов человек", - отметил Дмитриев.Вакцина также показала высокую эффективность в борьбе с новыми мутациями, включая штаммы "дельта" и "омикрон"."Пандемия должна стать важным уроком для всего человечества: когда речь идет о спасении жизней, необходимо единство и коллективные усилия. Только этот путь дает возможность эффективно противостоять будущим угрозам, в том числе эпидемиологического характера", - заключил глава РФПИ.
https://ria.ru/20220810/vaktsina-1808683313.html
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коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, вакцина "спутник v", российский фонд прямых инвестиций, россия
Распространение коронавируса, Коронавирус в России, Омикрон-штамм коронавируса, Вакцина "Спутник V", Российский фонд прямых инвестиций, Россия
10:10 11.08.2022
 
"Спутник V" за два года стал самым экспортируемым препаратом России

Глава РФПИ Дмитриев: "Спутник V" за два года стал самым экспортируемым препаратом России

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАмпула с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Ампула с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Ампула с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V"). Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Вакцина "Спутник V" за два года стала самым экспортируемым лекарственным препаратом РФ, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Министерство здравоохранения РФ 11 августа 2020 года сообщило о регистрации Гам-КОВИД-Вак - векторной двухкомпонентной вакцины на основе аденовируса человека. Первая в мире российская вакцина от коронавируса (ковид-19), созданная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, получила название "Спутник V".
"За прошедшие два года с момента регистрации вакцина "Спутник V" стала наиболее экспортируемым лекарственным препаратом в истории России", - приводит слова Дмитриева пресс-служба фонда.
По его словам, результаты клинических исследований и данные применения "Спутника V" в рамках национальных программ вакцинации в разных странах показали, что она является один из наиболее эффективных и безопасных инструментов для борьбы с коронавирусом. Это подтверждают исследования вакцины "Спутник V", опубликованные в The Lancet, Nature, Vaccines, Cell Reports Medicine.
Вакцины Гам-Ковид-Вак и ЭпиВакКорона - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
Вчера, 17:46Распространение коронавируса
Минздрав продлил срок годности вакцине "Спутник V"
"Спутнику V" доверились в 71 стране мира, где проживает свыше 4 миллиардов человек", - отметил Дмитриев.
Вакцина также показала высокую эффективность в борьбе с новыми мутациями, включая штаммы "дельта" и "омикрон".
"Пандемия должна стать важным уроком для всего человечества: когда речь идет о спасении жизней, необходимо единство и коллективные усилия. Только этот путь дает возможность эффективно противостоять будущим угрозам, в том числе эпидемиологического характера", - заключил глава РФПИ.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииОмикрон-штамм коронавирусаВакцина "Спутник V"Российский фонд прямых инвестицийРоссия
 
 
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