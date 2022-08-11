"Спутник V" за два года стал самым экспортируемым препаратом России
Глава РФПИ Дмитриев: "Спутник V" за два года стал самым экспортируемым препаратом России
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАмпула с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Ампула с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V"). Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Вакцина "Спутник V" за два года стала самым экспортируемым лекарственным препаратом РФ, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Министерство здравоохранения РФ 11 августа 2020 года сообщило о регистрации Гам-КОВИД-Вак - векторной двухкомпонентной вакцины на основе аденовируса человека. Первая в мире российская вакцина от коронавируса (ковид-19), созданная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, получила название "Спутник V".
"За прошедшие два года с момента регистрации вакцина "Спутник V" стала наиболее экспортируемым лекарственным препаратом в истории России", - приводит слова Дмитриева пресс-служба фонда.
По его словам, результаты клинических исследований и данные применения "Спутника V" в рамках национальных программ вакцинации в разных странах показали, что она является один из наиболее эффективных и безопасных инструментов для борьбы с коронавирусом. Это подтверждают исследования вакцины "Спутник V", опубликованные в The Lancet, Nature, Vaccines, Cell Reports Medicine.
"Спутнику V" доверились в 71 стране мира, где проживает свыше 4 миллиардов человек", - отметил Дмитриев.
Вакцина также показала высокую эффективность в борьбе с новыми мутациями, включая штаммы "дельта" и "омикрон".
"Пандемия должна стать важным уроком для всего человечества: когда речь идет о спасении жизней, необходимо единство и коллективные усилия. Только этот путь дает возможность эффективно противостоять будущим угрозам, в том числе эпидемиологического характера", - заключил глава РФПИ.