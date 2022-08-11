Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 11 августа: Украина продолжает обстреливать Запорожскую АЭС - РИА Новости, 11.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220811/spetsoperatsiya-1809033505.html
Спецоперация, 11 августа: Украина продолжает обстреливать Запорожскую АЭС
Спецоперация, 11 августа: Украина продолжает обстреливать Запорожскую АЭС - РИА Новости, 11.08.2022
Спецоперация, 11 августа: Украина продолжает обстреливать Запорожскую АЭС
Украина продолжает обстреливать Запорожскую атомную электростанцию - эти действия, по мнению местных властей, являются актом ядерного терроризма;... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T23:36
2022-08-11T23:36
специальная военная операция на украине
в мире
дмитрий медведев
владимир рогов
александр бастрыкин
россия
украина
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/05/1807623957_70:0:1428:764_1920x0_80_0_0_badbb1aa64c4433bd2b3fe4948c52cde.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Украина продолжает обстреливать Запорожскую атомную электростанцию - эти действия, по мнению местных властей, являются актом ядерного терроризма; замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев посетил ЛНР и провел совещание с представителями российского кабинета министров и руководителями республик Донбасса; последствия утечки аммиака после обстрела украинскими войсками пивоваренного завода в одном из районов Донецка его жители ощущали в течение всего дня.Обстрелы Запорожской АЭССистема ПВО отразила атаку ракет и беспилотников украинских войск на город Энергодар и Запорожскую АЭС, огневые позиции противника подавляются, сообщил утром член главного совета администрации региона Владимир Рогов.Обстрелы Киевом территории Запорожской АЭС являются актом ядерного терроризма, заявил в четверг заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев. Он подчеркнул, что такие действия могут привести к катастрофе по масштабам намного серьезнее аварии на Чернобыльской АЭС. Нечаев также добавил, что Москва рассчитывает, что мировое сообщество и профильные международные структуры проявят должное внимание к складывающейся ситуации на Запорожской АЭС на заседании СБ ООН.Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по факту украинского обстрела Запорожской АЭС, что "создает угрозу ядерной аварии и гуманитарной катастрофы", сообщили в пресс-службе ведомства.В то же время днем, как сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов, АЭС работала штатно, радиационной опасности не было. Позднее, во второй половине дня, украинские войска снова обстреляли ЗАЭС, пострадавших нет, об этом также сообщил Рогов. По его же словам, в результате украинских обстрелов Запорожской АЭС повреждена высоковольтная линия подстанции "Каховская". После обрыва линий электропередачи начался пожар на поле. Также после обстрела пострадало здание пожарной части рядом с ЗАЭС.Запорожская область готова принять инспекторов МАГАТЭ в рамках возможного визита на Запорожскую АЭС, обеспечить их безопасность, заявил глава администрации региона Евгений Балицкий.ООН обеспокоена продолжающимися боевыми действиями на Запорожской АЭС, а также в ее окрестностях, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Но при этом же заявил, что разговоров о размещении миротворцев ООН на Запорожской АЭС не ведется, стороны сами в состоянии обеспечить периметр безопасности вокруг объекта.Освобожденные территорииДату референдума о присоединении Донецкой Народной Республики к России озвучат после полного освобождения ДНР, заявил глава республики Денис Пушилин.Обстрел следственного изолятора с украинским военнопленными в Еленовке расследуют по статье "Теракт", сообщила журналистам официальный представитель Генпрокуратуры ДНР Виталия Чернявская.Последствия обстрела украинскими войсками пивоваренного завода в Калининском районе Донецка, случившегося накануне, жители города ощущали целый день: утром МЧС ДНР призвало жителей района использовать для дыхания ватно-марлевые повязки, поскольку после обстрела случилась утечка аммиака. Как позднее сообщили в республиканском МЧС, на пивзаводе в Донецке в момент удара украинских войск находилось 32 человека, по меньшей мере один человек погиб, еще два пострадали. Позднее ночью утечку аммиака удалось остановить.Глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник после удара со стороны украинских войск по пивзаводу в Донецке заявил, что Киев взял стратегию на организацию техногенных катастроф.Бойцы разведывательного батальона народной милиции ЛНР сообщили РИА Новости, что обнаружили обгоревшие тела украинских военных во время разведвыхода под городом Соледар (ДНР). По словам разведчиков, тела лежат рядом с воронками от разрывов артиллерийских снарядов. По предположению луганских разведчиков, украинские военные облили тела топливом и подожгли при отступлении. Как считают луганские разведчики, это останки иностранных наемников, воевавших за Киев и сожженных после смерти для затруднения идентификации.В Бердянске Запорожской области вместо единовременных пособий в августе начнут регулярно выплачивать российские пенсии, сумма ежемесячных выплат будет не меньше 10 тысяч рублей, сообщил журналистам глава администрации города и района Александр Сауленко. По словам главы администрации, единовременные выплаты составляли 10 тысяч рублей, что в два раза больше украинской пенсии у 60% населения.Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что посетил ЛНР, встретился с главами республик Донбасса и провел совещание по первоочередным мерам обеспечения безопасности в республиках. По словам Медведева, в совещании приняли участие генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, глава МВД Владимир Колокольцев, глава Минстроя Ирек Файзуллин, директор ФСБ Александр Бортников, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. На совещании рассматривались также вопросы содействия экономическому и социальному развитию ЛНР и ДНР.Обстрелы территории РоссииПриграничные поселки Тëткино и Попово-Лежачи Курской области вновь обстреляли со стороны Украины, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Последствия очередного обстрела Запорожской АЭС
Украинские войска снова обстреляли Запорожскую АЭС, пострадавших нет, сообщил член главного совета администрации региона Рогов и опубликовал видео. Канал Владимира Рогова - члена Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области.
2022-08-11T23:36
true
PT0M03S
Представитель "Военно-строительной компании" о работе российских военных строителей в Мариуполе
Представитель «Военно-строительной компании» Минобороны РФ рассказывает о работе российских военных строителей в Мариуполе
2022-08-11T23:36
true
PT1M42S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/05/1807623957_240:0:1259:764_1920x0_80_0_0_eff5428b2af4adda7691883b0b16003a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дмитрий медведев, владимир рогов, александр бастрыкин, россия, украина, донецкая народная республика, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Дмитрий Медведев, Владимир Рогов, Александр Бастрыкин, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины
23:36 11.08.2022
 
Спецоперация, 11 августа: Украина продолжает обстреливать Запорожскую АЭС

Спецоперация, 11 августа: украинские военные продолжают обстреливать Запорожскую АЭС

Последствия обстрела Запорожской АЭС со стороны ВСУ. Кадр из видео
Последствия обстрела Запорожской АЭС со стороны ВСУ. Кадр из видео
Последствия обстрела Запорожской АЭС со стороны ВСУ. Кадр из видео. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Украина продолжает обстреливать Запорожскую атомную электростанцию - эти действия, по мнению местных властей, являются актом ядерного терроризма; замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев посетил ЛНР и провел совещание с представителями российского кабинета министров и руководителями республик Донбасса; последствия утечки аммиака после обстрела украинскими войсками пивоваренного завода в одном из районов Донецка его жители ощущали в течение всего дня.

Обстрелы Запорожской АЭС

Система ПВО отразила атаку ракет и беспилотников украинских войск на город Энергодар и Запорожскую АЭС, огневые позиции противника подавляются, сообщил утром член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
Обстрелы Киевом территории Запорожской АЭС являются актом ядерного терроризма, заявил в четверг заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев. Он подчеркнул, что такие действия могут привести к катастрофе по масштабам намного серьезнее аварии на Чернобыльской АЭС. Нечаев также добавил, что Москва рассчитывает, что мировое сообщество и профильные международные структуры проявят должное внимание к складывающейся ситуации на Запорожской АЭС на заседании СБ ООН.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по факту украинского обстрела Запорожской АЭС, что "создает угрозу ядерной аварии и гуманитарной катастрофы", сообщили в пресс-службе ведомства.
В то же время днем, как сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов, АЭС работала штатно, радиационной опасности не было. Позднее, во второй половине дня, украинские войска снова обстреляли ЗАЭС, пострадавших нет, об этом также сообщил Рогов. По его же словам, в результате украинских обстрелов Запорожской АЭС повреждена высоковольтная линия подстанции "Каховская". После обрыва линий электропередачи начался пожар на поле. Также после обстрела пострадало здание пожарной части рядом с ЗАЭС.
Запорожская область готова принять инспекторов МАГАТЭ в рамках возможного визита на Запорожскую АЭС, обеспечить их безопасность, заявил глава администрации региона Евгений Балицкий.
ООН обеспокоена продолжающимися боевыми действиями на Запорожской АЭС, а также в ее окрестностях, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Но при этом же заявил, что разговоров о размещении миротворцев ООН на Запорожской АЭС не ведется, стороны сами в состоянии обеспечить периметр безопасности вокруг объекта.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине

Освобожденные территории

Дату референдума о присоединении Донецкой Народной Республики к России озвучат после полного освобождения ДНР, заявил глава республики Денис Пушилин.
Обстрел следственного изолятора с украинским военнопленными в Еленовке расследуют по статье "Теракт", сообщила журналистам официальный представитель Генпрокуратуры ДНР Виталия Чернявская.
Последствия обстрела украинскими войсками пивоваренного завода в Калининском районе Донецка, случившегося накануне, жители города ощущали целый день: утром МЧС ДНР призвало жителей района использовать для дыхания ватно-марлевые повязки, поскольку после обстрела случилась утечка аммиака. Как позднее сообщили в республиканском МЧС, на пивзаводе в Донецке в момент удара украинских войск находилось 32 человека, по меньшей мере один человек погиб, еще два пострадали. Позднее ночью утечку аммиака удалось остановить.
Глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник после удара со стороны украинских войск по пивзаводу в Донецке заявил, что Киев взял стратегию на организацию техногенных катастроф.
Бойцы разведывательного батальона народной милиции ЛНР сообщили РИА Новости, что обнаружили обгоревшие тела украинских военных во время разведвыхода под городом Соледар (ДНР). По словам разведчиков, тела лежат рядом с воронками от разрывов артиллерийских снарядов. По предположению луганских разведчиков, украинские военные облили тела топливом и подожгли при отступлении. Как считают луганские разведчики, это останки иностранных наемников, воевавших за Киев и сожженных после смерти для затруднения идентификации.
В Бердянске Запорожской области вместо единовременных пособий в августе начнут регулярно выплачивать российские пенсии, сумма ежемесячных выплат будет не меньше 10 тысяч рублей, сообщил журналистам глава администрации города и района Александр Сауленко. По словам главы администрации, единовременные выплаты составляли 10 тысяч рублей, что в два раза больше украинской пенсии у 60% населения.
Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что посетил ЛНР, встретился с главами республик Донбасса и провел совещание по первоочередным мерам обеспечения безопасности в республиках. По словам Медведева, в совещании приняли участие генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, глава МВД Владимир Колокольцев, глава Минстроя Ирек Файзуллин, директор ФСБ Александр Бортников, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. На совещании рассматривались также вопросы содействия экономическому и социальному развитию ЛНР и ДНР.

Обстрелы территории России

Приграничные поселки Тëткино и Попово-Лежачи Курской области вновь обстреляли со стороны Украины, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДмитрий МедведевВладимир РоговАлександр БастрыкинРоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала