https://ria.ru/20220811/spetsoperatsiya-1809033505.html

Спецоперация, 11 августа: Украина продолжает обстреливать Запорожскую АЭС

Спецоперация, 11 августа: Украина продолжает обстреливать Запорожскую АЭС - РИА Новости, 11.08.2022

Спецоперация, 11 августа: Украина продолжает обстреливать Запорожскую АЭС

Украина продолжает обстреливать Запорожскую атомную электростанцию - эти действия, по мнению местных властей, являются актом ядерного терроризма;... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T23:36

2022-08-11T23:36

2022-08-11T23:36

специальная военная операция на украине

в мире

дмитрий медведев

владимир рогов

александр бастрыкин

россия

украина

донецкая народная республика

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Украина продолжает обстреливать Запорожскую атомную электростанцию - эти действия, по мнению местных властей, являются актом ядерного терроризма; замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев посетил ЛНР и провел совещание с представителями российского кабинета министров и руководителями республик Донбасса; последствия утечки аммиака после обстрела украинскими войсками пивоваренного завода в одном из районов Донецка его жители ощущали в течение всего дня.Обстрелы Запорожской АЭССистема ПВО отразила атаку ракет и беспилотников украинских войск на город Энергодар и Запорожскую АЭС, огневые позиции противника подавляются, сообщил утром член главного совета администрации региона Владимир Рогов.Обстрелы Киевом территории Запорожской АЭС являются актом ядерного терроризма, заявил в четверг заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев. Он подчеркнул, что такие действия могут привести к катастрофе по масштабам намного серьезнее аварии на Чернобыльской АЭС. Нечаев также добавил, что Москва рассчитывает, что мировое сообщество и профильные международные структуры проявят должное внимание к складывающейся ситуации на Запорожской АЭС на заседании СБ ООН.Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по факту украинского обстрела Запорожской АЭС, что "создает угрозу ядерной аварии и гуманитарной катастрофы", сообщили в пресс-службе ведомства.В то же время днем, как сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов, АЭС работала штатно, радиационной опасности не было. Позднее, во второй половине дня, украинские войска снова обстреляли ЗАЭС, пострадавших нет, об этом также сообщил Рогов. По его же словам, в результате украинских обстрелов Запорожской АЭС повреждена высоковольтная линия подстанции "Каховская". После обрыва линий электропередачи начался пожар на поле. Также после обстрела пострадало здание пожарной части рядом с ЗАЭС.Запорожская область готова принять инспекторов МАГАТЭ в рамках возможного визита на Запорожскую АЭС, обеспечить их безопасность, заявил глава администрации региона Евгений Балицкий.ООН обеспокоена продолжающимися боевыми действиями на Запорожской АЭС, а также в ее окрестностях, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Но при этом же заявил, что разговоров о размещении миротворцев ООН на Запорожской АЭС не ведется, стороны сами в состоянии обеспечить периметр безопасности вокруг объекта.Освобожденные территорииДату референдума о присоединении Донецкой Народной Республики к России озвучат после полного освобождения ДНР, заявил глава республики Денис Пушилин.Обстрел следственного изолятора с украинским военнопленными в Еленовке расследуют по статье "Теракт", сообщила журналистам официальный представитель Генпрокуратуры ДНР Виталия Чернявская.Последствия обстрела украинскими войсками пивоваренного завода в Калининском районе Донецка, случившегося накануне, жители города ощущали целый день: утром МЧС ДНР призвало жителей района использовать для дыхания ватно-марлевые повязки, поскольку после обстрела случилась утечка аммиака. Как позднее сообщили в республиканском МЧС, на пивзаводе в Донецке в момент удара украинских войск находилось 32 человека, по меньшей мере один человек погиб, еще два пострадали. Позднее ночью утечку аммиака удалось остановить.Глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник после удара со стороны украинских войск по пивзаводу в Донецке заявил, что Киев взял стратегию на организацию техногенных катастроф.Бойцы разведывательного батальона народной милиции ЛНР сообщили РИА Новости, что обнаружили обгоревшие тела украинских военных во время разведвыхода под городом Соледар (ДНР). По словам разведчиков, тела лежат рядом с воронками от разрывов артиллерийских снарядов. По предположению луганских разведчиков, украинские военные облили тела топливом и подожгли при отступлении. Как считают луганские разведчики, это останки иностранных наемников, воевавших за Киев и сожженных после смерти для затруднения идентификации.В Бердянске Запорожской области вместо единовременных пособий в августе начнут регулярно выплачивать российские пенсии, сумма ежемесячных выплат будет не меньше 10 тысяч рублей, сообщил журналистам глава администрации города и района Александр Сауленко. По словам главы администрации, единовременные выплаты составляли 10 тысяч рублей, что в два раза больше украинской пенсии у 60% населения.Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что посетил ЛНР, встретился с главами республик Донбасса и провел совещание по первоочередным мерам обеспечения безопасности в республиках. По словам Медведева, в совещании приняли участие генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, глава МВД Владимир Колокольцев, глава Минстроя Ирек Файзуллин, директор ФСБ Александр Бортников, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. На совещании рассматривались также вопросы содействия экономическому и социальному развитию ЛНР и ДНР.Обстрелы территории РоссииПриграничные поселки Тëткино и Попово-Лежачи Курской области вновь обстреляли со стороны Украины, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

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украина

донецкая народная республика

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Последствия очередного обстрела Запорожской АЭС Украинские войска снова обстреляли Запорожскую АЭС, пострадавших нет, сообщил член главного совета администрации региона Рогов и опубликовал видео. Канал Владимира Рогова - члена Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области. 2022-08-11T23:36 true PT0M03S

Представитель "Военно-строительной компании" о работе российских военных строителей в Мариуполе Представитель «Военно-строительной компании» Минобороны РФ рассказывает о работе российских военных строителей в Мариуполе 2022-08-11T23:36 true PT1M42S

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Наталья Макарова

в мире, дмитрий медведев, владимир рогов, александр бастрыкин, россия, украина, донецкая народная республика, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины