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В МИД отвергли предложение Швейцарии представлять интересы Киева в России - РИА Новости, 11.08.2022
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В МИД отвергли предложение Швейцарии представлять интересы Киева в России
В МИД отвергли предложение Швейцарии представлять интересы Киева в России - РИА Новости, 11.08.2022
В МИД отвергли предложение Швейцарии представлять интересы Киева в России
Швейцария утратила нейтральный статус и не может представлять интересы Киева в России, сообщил на брифинге в Москве заместитель директора департамента... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T12:03
2022-08-11T12:20
швейцария
в мире
россия
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Швейцария утратила нейтральный статус и не может представлять интересы Киева в России, сообщил на брифинге в Москве заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.Ранее Швейцария и Украина договорились, чтобы интересы Украины в России представляла Швейцария, страны ждут согласия Москвы, отмечал швейцарский МИД. В Берне отмечали, что Швейцария с самого начала конфликта на Украине готова была предоставить сторонам свои услуги, в частности, переговорную площадку, а также субстантивную и экспертную поддержку в ходе возможных переговоров."Швейцарцы действительно интересовались нашим мнением о возможном представительстве интересов Украины в России и России в Украине, причем достаточно давно", - рассказал Нечаев."Мы предельно ясно ответили, что Швейцария, к сожалению, утратила статус нейтрального государства и не может выступать ни посредником, ни представителем интересов. Как известно, Берн присоединился к незаконным санкциям против России, он поддерживает антинародный нацистский режим в Киеве, участвует в агрессивной русофобской кампании, развернутой Западом и Украиной, как при таком поведении можно предлагать посредничество, представительство и иные добрые услуги совершенно непонятно",- заявил Нечаев.По его словам, "тот факт, что Берн, зная мнение, продолжил переговоры с Киевом по вопросу о взаимном представительстве, подтверждает, что интересы России его на самом деле не волнуют". "Это только подтверждает нашу позицию, что ни о каком представительстве, посредничестве Швейцарии не может быть и речи", - заключил он.
https://ria.ru/20220810/shveytsariya-1808751870.html
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швейцария, в мире, россия, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр
Швейцария, В мире, Россия, Украина, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Ситуация в ДНР и ЛНР
12:03 11.08.2022 (обновлено: 12:20 11.08.2022)
 
В МИД отвергли предложение Швейцарии представлять интересы Киева в России

МИД: Швейцария утратила нейтралитет и не может представлять интересы Киева в России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Швейцария утратила нейтральный статус и не может представлять интересы Киева в России, сообщил на брифинге в Москве заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.
Ранее Швейцария и Украина договорились, чтобы интересы Украины в России представляла Швейцария, страны ждут согласия Москвы, отмечал швейцарский МИД. В Берне отмечали, что Швейцария с самого начала конфликта на Украине готова была предоставить сторонам свои услуги, в частности, переговорную площадку, а также субстантивную и экспертную поддержку в ходе возможных переговоров.
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"Швейцарцы действительно интересовались нашим мнением о возможном представительстве интересов Украины в России и России в Украине, причем достаточно давно", - рассказал Нечаев.
"Мы предельно ясно ответили, что Швейцария, к сожалению, утратила статус нейтрального государства и не может выступать ни посредником, ни представителем интересов. Как известно, Берн присоединился к незаконным санкциям против России, он поддерживает антинародный нацистский режим в Киеве, участвует в агрессивной русофобской кампании, развернутой Западом и Украиной, как при таком поведении можно предлагать посредничество, представительство и иные добрые услуги совершенно непонятно",- заявил Нечаев.
По его словам, "тот факт, что Берн, зная мнение, продолжил переговоры с Киевом по вопросу о взаимном представительстве, подтверждает, что интересы России его на самом деле не волнуют". "Это только подтверждает нашу позицию, что ни о каком представительстве, посредничестве Швейцарии не может быть и речи", - заключил он.
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