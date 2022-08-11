https://ria.ru/20220811/shveytsariya-1808827581.html

В МИД отвергли предложение Швейцарии представлять интересы Киева в России

В МИД отвергли предложение Швейцарии представлять интересы Киева в России - РИА Новости, 11.08.2022

В МИД отвергли предложение Швейцарии представлять интересы Киева в России

Швейцария утратила нейтральный статус и не может представлять интересы Киева в России, сообщил на брифинге в Москве заместитель директора департамента... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T12:03

2022-08-11T12:03

2022-08-11T12:20

швейцария

в мире

россия

украина

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Швейцария утратила нейтральный статус и не может представлять интересы Киева в России, сообщил на брифинге в Москве заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.Ранее Швейцария и Украина договорились, чтобы интересы Украины в России представляла Швейцария, страны ждут согласия Москвы, отмечал швейцарский МИД. В Берне отмечали, что Швейцария с самого начала конфликта на Украине готова была предоставить сторонам свои услуги, в частности, переговорную площадку, а также субстантивную и экспертную поддержку в ходе возможных переговоров."Швейцарцы действительно интересовались нашим мнением о возможном представительстве интересов Украины в России и России в Украине, причем достаточно давно", - рассказал Нечаев."Мы предельно ясно ответили, что Швейцария, к сожалению, утратила статус нейтрального государства и не может выступать ни посредником, ни представителем интересов. Как известно, Берн присоединился к незаконным санкциям против России, он поддерживает антинародный нацистский режим в Киеве, участвует в агрессивной русофобской кампании, развернутой Западом и Украиной, как при таком поведении можно предлагать посредничество, представительство и иные добрые услуги совершенно непонятно",- заявил Нечаев.По его словам, "тот факт, что Берн, зная мнение, продолжил переговоры с Киевом по вопросу о взаимном представительстве, подтверждает, что интересы России его на самом деле не волнуют". "Это только подтверждает нашу позицию, что ни о каком представительстве, посредничестве Швейцарии не может быть и речи", - заключил он.

https://ria.ru/20220810/shveytsariya-1808751870.html

https://ria.ru/20220807/dialog-1807858443.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

швейцария, в мире, россия, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр