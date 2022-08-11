12:03 11.08.2022 (обновлено: 12:20 11.08.2022)
В МИД отвергли предложение Швейцарии представлять интересы Киева в России
МИД: Швейцария утратила нейтралитет и не может представлять интересы Киева в России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Швейцария утратила нейтральный статус и не может представлять интересы Киева в России, сообщил на брифинге в Москве заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.
Ранее Швейцария и Украина договорились, чтобы интересы Украины в России представляла Швейцария, страны ждут согласия Москвы, отмечал швейцарский МИД. В Берне отмечали, что Швейцария с самого начала конфликта на Украине готова была предоставить сторонам свои услуги, в частности, переговорную площадку, а также субстантивную и экспертную поддержку в ходе возможных переговоров.
"Швейцарцы действительно интересовались нашим мнением о возможном представительстве интересов Украины в России и России в Украине, причем достаточно давно", - рассказал Нечаев.
"Мы предельно ясно ответили, что Швейцария, к сожалению, утратила статус нейтрального государства и не может выступать ни посредником, ни представителем интересов. Как известно, Берн присоединился к незаконным санкциям против России, он поддерживает антинародный нацистский режим в Киеве, участвует в агрессивной русофобской кампании, развернутой Западом и Украиной, как при таком поведении можно предлагать посредничество, представительство и иные добрые услуги совершенно непонятно",- заявил Нечаев.
По его словам, "тот факт, что Берн, зная мнение, продолжил переговоры с Киевом по вопросу о взаимном представительстве, подтверждает, что интересы России его на самом деле не волнуют". "Это только подтверждает нашу позицию, что ни о каком представительстве, посредничестве Швейцарии не может быть и речи", - заключил он.