https://ria.ru/20220811/shkolniki-1808763052.html

"Набор школьника" за год подешевел до 10 процентов, сообщили ритейлеры

"Набор школьника" за год подешевел до 10 процентов, сообщили ритейлеры - РИА Новости, 11.08.2022

"Набор школьника" за год подешевел до 10 процентов, сообщили ритейлеры

"Набор школьника", в который входит школьная форма, обувь, спортивная форма, а также рюкзак и канцелярские товары, за год подешевел в России на 3-10%, сообщили... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T04:14

2022-08-11T04:14

2022-08-11T10:44

общество

wildberries

ozon

яндекс.маркет

школа

россия

социальный навигатор

сн_образование

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575109087_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_19d807e2458c9ba8e57931f25ada5918.jpg

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. "Набор школьника", в который входит школьная форма, обувь, спортивная форма, а также рюкзак и канцелярские товары, за год подешевел в России на 3-10%, сообщили РИА Новости опрошенные ритейлеры.Так, исследование аналитической службы Wildberries показало, что "минимальная стоимость "набора школьника" в августе 2022 года составила около 2 704 рублей за набор, что на 10% меньше, чем в августе 2021 года". Кроме того, за период с 15 по 31 июля текущего года продажи товаров для школы на маркетплейсе в штуках выросли на 51% год к году, наиболее значительно в категориях спортивной формы (+92%) и канцелярских товаров (+69%).Пресс-служба Ozon сообщила, что "подготовка ребенка к школе без учета школьной формы обойдется в среднем в 4 тысячи рублей, на 3% дешевле, чем в прошлом году". При этос средний чек набора одежды для школы, состоящий из категорий школьной формы и обуви, детской спортивной обуви и одежды, а также сумки для сменки, в июле находился на уровне 6500 рублей.В "Детском мире" отметили, что базовый набор для подготовки ребенка к 1 сентября обойдется родителям примерно в 5 тысяч рублей, что соответствует стоимости аналогичного набора в сети в 2021 году. "Цена комплекта базовой школьной одежды и обуви для мальчика составит 3343 рубля, а для девочки - 3043 рубля. Базовый набор школьных принадлежностей, включая рюкзак, пенал, мешок для сменной обуви и канцелярские товары можно приобрести за 1466 рублей", - добавили там.Кроме того, согласно исследованию "Яндекс.Маркета", каждый второй опрошенный родитель (40%) планирует суммарно потратить от 10 до 30 тысяч рублей на школьную форму, учебники и другие товары для ребенка к новому учебному году.

https://ria.ru/20220810/forma-1808684883.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, wildberries, ozon, яндекс.маркет, школа, россия, социальный навигатор, сн_образование, детские вопросы