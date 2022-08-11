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"Набор школьника" за год подешевел до 10 процентов, сообщили ритейлеры - РИА Новости, 11.08.2022
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"Набор школьника" за год подешевел до 10 процентов, сообщили ритейлеры
"Набор школьника" за год подешевел до 10 процентов, сообщили ритейлеры - РИА Новости, 11.08.2022
"Набор школьника" за год подешевел до 10 процентов, сообщили ритейлеры
"Набор школьника", в который входит школьная форма, обувь, спортивная форма, а также рюкзак и канцелярские товары, за год подешевел в России на 3-10%, сообщили... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T04:14
2022-08-11T10:44
общество
wildberries
ozon
яндекс.маркет
школа
россия
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. "Набор школьника", в который входит школьная форма, обувь, спортивная форма, а также рюкзак и канцелярские товары, за год подешевел в России на 3-10%, сообщили РИА Новости опрошенные ритейлеры.Так, исследование аналитической службы Wildberries показало, что "минимальная стоимость "набора школьника" в августе 2022 года составила около 2 704 рублей за набор, что на 10% меньше, чем в августе 2021 года". Кроме того, за период с 15 по 31 июля текущего года продажи товаров для школы на маркетплейсе в штуках выросли на 51% год к году, наиболее значительно в категориях спортивной формы (+92%) и канцелярских товаров (+69%).Пресс-служба Ozon сообщила, что "подготовка ребенка к школе без учета школьной формы обойдется в среднем в 4 тысячи рублей, на 3% дешевле, чем в прошлом году". При этос средний чек набора одежды для школы, состоящий из категорий школьной формы и обуви, детской спортивной обуви и одежды, а также сумки для сменки, в июле находился на уровне 6500 рублей.В "Детском мире" отметили, что базовый набор для подготовки ребенка к 1 сентября обойдется родителям примерно в 5 тысяч рублей, что соответствует стоимости аналогичного набора в сети в 2021 году. "Цена комплекта базовой школьной одежды и обуви для мальчика составит 3343 рубля, а для девочки - 3043 рубля. Базовый набор школьных принадлежностей, включая рюкзак, пенал, мешок для сменной обуви и канцелярские товары можно приобрести за 1466 рублей", - добавили там.Кроме того, согласно исследованию "Яндекс.Маркета", каждый второй опрошенный родитель (40%) планирует суммарно потратить от 10 до 30 тысяч рублей на школьную форму, учебники и другие товары для ребенка к новому учебному году.
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общество, wildberries, ozon, яндекс.маркет, школа, россия, социальный навигатор, сн_образование, детские вопросы
04:14 11.08.2022 (обновлено: 10:44 11.08.2022)
 
"Набор школьника" за год подешевел до 10 процентов, сообщили ритейлеры

Товары для подготовки ребенка к школе за год подешевели на 3—10 процентов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкШкольная ярмарка
Школьная ярмарка - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. "Набор школьника", в который входит школьная форма, обувь, спортивная форма, а также рюкзак и канцелярские товары, за год подешевел в России на 3-10%, сообщили РИА Новости опрошенные ритейлеры.
Так, исследование аналитической службы Wildberries показало, что "минимальная стоимость "набора школьника" в августе 2022 года составила около 2 704 рублей за набор, что на 10% меньше, чем в августе 2021 года". Кроме того, за период с 15 по 31 июля текущего года продажи товаров для школы на маркетплейсе в штуках выросли на 51% год к году, наиболее значительно в категориях спортивной формы (+92%) и канцелярских товаров (+69%).
"Минимальный комплект школьной формы в июле 2022 года обойдется родителям в 1 227 рублей, на 8% дешевле по сравнению со стоимостью аналогичного комплекта в июле 2021 года. В него входят жилет, брюки или юбка, рубашка или блузка, а также полуботинки или туфли. Минимальная стоимость базового комплекта канцелярских товаров из ручки, карандашей, пенала, тетради, ластика, дневника, линейки и рюкзака в июле 2022 года составила около 771 рубля, на 4% дешевле, чем в прошлом году. А покупка спортивного костюма и пары кроссовок для уроков физкультуры будет стоить родителям от 706 рублей", - добавили в Wildberries.
Пресс-служба Ozon сообщила, что "подготовка ребенка к школе без учета школьной формы обойдется в среднем в 4 тысячи рублей, на 3% дешевле, чем в прошлом году". При этос средний чек набора одежды для школы, состоящий из категорий школьной формы и обуви, детской спортивной обуви и одежды, а также сумки для сменки, в июле находился на уровне 6500 рублей.
В "Детском мире" отметили, что базовый набор для подготовки ребенка к 1 сентября обойдется родителям примерно в 5 тысяч рублей, что соответствует стоимости аналогичного набора в сети в 2021 году. "Цена комплекта базовой школьной одежды и обуви для мальчика составит 3343 рубля, а для девочки - 3043 рубля. Базовый набор школьных принадлежностей, включая рюкзак, пенал, мешок для сменной обуви и канцелярские товары можно приобрести за 1466 рублей", - добавили там.
Кроме того, согласно исследованию "Яндекс.Маркета", каждый второй опрошенный родитель (40%) планирует суммарно потратить от 10 до 30 тысяч рублей на школьную форму, учебники и другие товары для ребенка к новому учебному году.
В Тверской области началась выдача школьной формы для детей из многодетных, опекунских и приемных семей - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
Вчера, 18:52
В Тверской области началась выдача бесплатной школьной формы многодетным
 
ОбществоWildberriesOzonЯндекс.МаркетШколаРоссияСоциальный навигаторСН_ОбразованиеДетские вопросы
 
 
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