Рейтинг@Mail.ru
Сейм Латвии объявил Россию "государством, поддерживающим терроризм" - РИА Новости, 11.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220811/rossiya-1808820003.html
Сейм Латвии объявил Россию "государством, поддерживающим терроризм"
Сейм Латвии объявил Россию "государством, поддерживающим терроризм" - РИА Новости, 11.08.2022
Сейм Латвии объявил Россию "государством, поддерживающим терроризм"
Парламент Латвии объявил Россию "государством, поддерживающим терроризм", сообщила пресс-служба сейма. РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T11:46
2022-08-11T12:51
латвия
россия
в мире
украина
санкции в отношении россии
ситуация в днр и лнр
сейм латвии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0b/1808841944_0:97:3072:1825_1920x0_80_0_0_2f0b5741bc33ded3f94fb97eef1c0a28.jpg
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Парламент Латвии объявил Россию "государством, поддерживающим терроризм", сообщила пресс-служба сейма."В четверг, 11 августа, Сейм принял заявление о целенаправленных военных атаках России на гражданские и общественные объекты, признающее насилие против мирных жителей терроризмом, а Россию, как государство — спонсором терроризма", — говорится в пресс-релизе.Из данных о процессе голосования на сайте сейма следует, что из 67 голосовавших депутатов все выступили за, однако 16 парламентариев (14 из партии "Согласие" и два беспартийных) отказались участвовать.Авторы обращения также призвали страны Евросоюза "немедленно прекратить выдачу туристических и въездных виз" россиянам и белорусам. Эта мера обсуждается в контексте седьмого пакета европейских санкций. В самом тексте документа при этом формулировка звучит несколько иначе: "прекратить выдачу туристических виз и ограничить выдачу въездных виз".Глава МИД республики Эдгар Ринкевич также заявил, что власти хотят на уровне закона запретить выдачу ВНЖ "новоиспеченным гражданам" России — жителям республики, которые оформят российское гражданство по упрощенной процедуре.Замдиректора департамента МИД России Иван Нечаев ранее отметил, что любые инициативы, направленные на то, чтобы лишить россиян возможности посещать ЕС, "демонстрируют вызванное бессильной злобой желание украинского режима и поддерживающего его русофобского лагеря в ЕС коллективно наказать всех просто за то, что они являются гражданами страны, которая проводит независимый внешнеполитический курс". Сенатор Сергей Цеков, в свою очередь, пригрозил "болезненными мерами экономического характера", которые, по его словам, "укажут Латвии на ее место".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, главной целью боевых действий в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220805/latviya-1807558126.html
https://ria.ru/20220809/vizy-1808398759.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
латвия
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0b/1808841944_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_cd7f565c6f505136ca345798b64984ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
латвия, россия, в мире, украина, санкции в отношении россии, ситуация в днр и лнр, сейм латвии
Латвия, Россия, В мире, Украина, Санкции в отношении России, Ситуация в ДНР и ЛНР, Сейм Латвии
11:46 11.08.2022 (обновлено: 12:51 11.08.2022)
 
Сейм Латвии объявил Россию "государством, поддерживающим терроризм"

Сейм Латвии объявил Россию страной — "спонсором терроризма"

CC BY-SA 2.0 / Juris Vīgulis, Saeima / Saeimas ārkārtas sēde 11.augustāЗаседание сейма Латвии, 11 августа 2022
Заседание сейма Латвии, 11 августа 2022 - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
CC BY-SA 2.0 / Juris Vīgulis, Saeima / Saeimas ārkārtas sēde 11.augustā
Заседание сейма Латвии, 11 августа 2022
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Парламент Латвии объявил Россию "государством, поддерживающим терроризм", сообщила пресс-служба сейма.
"В четверг, 11 августа, Сейм принял заявление о целенаправленных военных атаках России на гражданские и общественные объекты, признающее насилие против мирных жителей терроризмом, а Россию, как государство — спонсором терроризма", — говорится в пресс-релизе.
Табличка на здании посольства Латвийской Республики в Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
5 августа, 16:06Туризм
Латвия приостановила выдачу виз россиянам
Из данных о процессе голосования на сайте сейма следует, что из 67 голосовавших депутатов все выступили за, однако 16 парламентариев (14 из партии "Согласие" и два беспартийных) отказались участвовать.
Авторы обращения также призвали страны Евросоюза "немедленно прекратить выдачу туристических и въездных виз" россиянам и белорусам. Эта мера обсуждается в контексте седьмого пакета европейских санкций. В самом тексте документа при этом формулировка звучит несколько иначе: "прекратить выдачу туристических виз и ограничить выдачу въездных виз".
Глава МИД республики Эдгар Ринкевич также заявил, что власти хотят на уровне закона запретить выдачу ВНЖ "новоиспеченным гражданам" России — жителям республики, которые оформят российское гражданство по упрощенной процедуре.
Замдиректора департамента МИД России Иван Нечаев ранее отметил, что любые инициативы, направленные на то, чтобы лишить россиян возможности посещать ЕС, "демонстрируют вызванное бессильной злобой желание украинского режима и поддерживающего его русофобского лагеря в ЕС коллективно наказать всех просто за то, что они являются гражданами страны, которая проводит независимый внешнеполитический курс".
Виза - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
9 августа, 18:28Туризм
Москва не планирует ответных мер против Риги из-за приостановки выдачи виз
Сенатор Сергей Цеков, в свою очередь, пригрозил "болезненными мерами экономического характера", которые, по его словам, "укажут Латвии на ее место".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, главной целью боевых действий в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
ЛатвияРоссияВ миреУкраинаСанкции в отношении РоссииСитуация в ДНР и ЛНРСейм Латвии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала