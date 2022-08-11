https://ria.ru/20220811/rossiya-1808820003.html

Сейм Латвии объявил Россию "государством, поддерживающим терроризм"

Сейм Латвии объявил Россию "государством, поддерживающим терроризм" - РИА Новости, 11.08.2022

Сейм Латвии объявил Россию "государством, поддерживающим терроризм"

Парламент Латвии объявил Россию "государством, поддерживающим терроризм", сообщила пресс-служба сейма. РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T11:46

2022-08-11T11:46

2022-08-11T12:51

латвия

россия

в мире

украина

санкции в отношении россии

ситуация в днр и лнр

сейм латвии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0b/1808841944_0:97:3072:1825_1920x0_80_0_0_2f0b5741bc33ded3f94fb97eef1c0a28.jpg

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Парламент Латвии объявил Россию "государством, поддерживающим терроризм", сообщила пресс-служба сейма."В четверг, 11 августа, Сейм принял заявление о целенаправленных военных атаках России на гражданские и общественные объекты, признающее насилие против мирных жителей терроризмом, а Россию, как государство — спонсором терроризма", — говорится в пресс-релизе.Из данных о процессе голосования на сайте сейма следует, что из 67 голосовавших депутатов все выступили за, однако 16 парламентариев (14 из партии "Согласие" и два беспартийных) отказались участвовать.Авторы обращения также призвали страны Евросоюза "немедленно прекратить выдачу туристических и въездных виз" россиянам и белорусам. Эта мера обсуждается в контексте седьмого пакета европейских санкций. В самом тексте документа при этом формулировка звучит несколько иначе: "прекратить выдачу туристических виз и ограничить выдачу въездных виз".Глава МИД республики Эдгар Ринкевич также заявил, что власти хотят на уровне закона запретить выдачу ВНЖ "новоиспеченным гражданам" России — жителям республики, которые оформят российское гражданство по упрощенной процедуре.Замдиректора департамента МИД России Иван Нечаев ранее отметил, что любые инициативы, направленные на то, чтобы лишить россиян возможности посещать ЕС, "демонстрируют вызванное бессильной злобой желание украинского режима и поддерживающего его русофобского лагеря в ЕС коллективно наказать всех просто за то, что они являются гражданами страны, которая проводит независимый внешнеполитический курс". Сенатор Сергей Цеков, в свою очередь, пригрозил "болезненными мерами экономического характера", которые, по его словам, "укажут Латвии на ее место".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, главной целью боевых действий в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220805/latviya-1807558126.html

https://ria.ru/20220809/vizy-1808398759.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

латвия

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

латвия, россия, в мире, украина, санкции в отношении россии, ситуация в днр и лнр, сейм латвии