11:46 11.08.2022 (обновлено: 12:51 11.08.2022)
Сейм Латвии объявил Россию "государством, поддерживающим терроризм"
Сейм Латвии объявил Россию страной — "спонсором терроризма"
CC BY-SA 2.0 / Juris Vīgulis, Saeima / Saeimas ārkārtas sēde 11.augustāЗаседание сейма Латвии, 11 августа 2022
CC BY-SA 2.0 / Juris Vīgulis, Saeima / Saeimas ārkārtas sēde 11.augustā
Заседание сейма Латвии, 11 августа 2022
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Парламент Латвии объявил Россию "государством, поддерживающим терроризм", сообщила пресс-служба сейма.
"В четверг, 11 августа, Сейм принял заявление о целенаправленных военных атаках России на гражданские и общественные объекты, признающее насилие против мирных жителей терроризмом, а Россию, как государство — спонсором терроризма", — говорится в пресс-релизе.
5 августа, 16:06ТуризмЛатвия приостановила выдачу виз россиянам
Из данных о процессе голосования на сайте сейма следует, что из 67 голосовавших депутатов все выступили за, однако 16 парламентариев (14 из партии "Согласие" и два беспартийных) отказались участвовать.
Авторы обращения также призвали страны Евросоюза "немедленно прекратить выдачу туристических и въездных виз" россиянам и белорусам. Эта мера обсуждается в контексте седьмого пакета европейских санкций. В самом тексте документа при этом формулировка звучит несколько иначе: "прекратить выдачу туристических виз и ограничить выдачу въездных виз".
Глава МИД республики Эдгар Ринкевич также заявил, что власти хотят на уровне закона запретить выдачу ВНЖ "новоиспеченным гражданам" России — жителям республики, которые оформят российское гражданство по упрощенной процедуре.
Замдиректора департамента МИД России Иван Нечаев ранее отметил, что любые инициативы, направленные на то, чтобы лишить россиян возможности посещать ЕС, "демонстрируют вызванное бессильной злобой желание украинского режима и поддерживающего его русофобского лагеря в ЕС коллективно наказать всех просто за то, что они являются гражданами страны, которая проводит независимый внешнеполитический курс".
Сенатор Сергей Цеков, в свою очередь, пригрозил "болезненными мерами экономического характера", которые, по его словам, "укажут Латвии на ее место".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, главной целью боевых действий в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.