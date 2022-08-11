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В Роспотребнадзоре ответили коллегам из США на заявление о "дельтакроне"
В Роспотребнадзоре ответили коллегам из США на заявление о "дельтакроне" - РИА Новости, 11.08.2022
В Роспотребнадзоре ответили коллегам из США на заявление о "дельтакроне"
Роспотребнадзор после сообщений американского генетика о выявлении варианта "дельтакрон" в России посоветовал коллегам более пристально следить за ситуацией в... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T11:07
2022-08-11T11:07
2022-08-11T11:07
распространение коронавируса
общество
россия
сша
санкт-петербург
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Роспотребнадзор после сообщений американского генетика о выявлении варианта "дельтакрон" в России посоветовал коллегам более пристально следить за ситуацией в своей стране, так как эпидобстановка в США остается достаточно напряженной, сообщила пресс-служба ведомства.Ранее издание РБК со ссылкой на американского ученого-генетика сообщило, что при исследованиях в Петербурге был выявлен новый вариант коронавируса, который пока не был замечен в других странах, - гибрид "омикрона" и "дельты"."Недавние сообщения о выявлении гибридного штамма в России были даны со ссылкой на американского генетика. Мы обратили внимание на неравнодушие американских ученых к эпидемиологической обстановке в России. Рекомендуем коллегам более пристально следить за происходящим у себя в стране, ведь ситуация по COVID-19 в США остаётся достаточно напряженной", - говорится в сообщении.Появление подобных вариантов не относится к числу уникальных явлений, характерно для многих вирусов и является одним из эволюционно-адаптивных механизмов, уточнили в ведомстве. Ранее гибридные штаммы COVID-19 фиксировались в странах Европы, США и Латинской Америке, но широкого распространения в популяции не получили, подчеркнули в пресс-службе.Действующая в России система мониторинга изменчивости штаммов COVID-19 позволяет оперативно отслеживать возникновение и распространение новых вариантов коронавируса на территории страны, а также принимать эффективные меры реагирования, отметили в ведомстве.Эпидситуация по COVID-19 находится на строгом контроле Роспотребнадзора, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220811/deltakron-1808807005.html
https://ria.ru/20220811/deltakron-1808806188.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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общество, россия, сша, санкт-петербург, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Общество, Россия, США, Санкт-Петербург, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Коронавирус COVID-19
В Роспотребнадзоре ответили коллегам из США на заявление о "дельтакроне"
Роспотребнадзор посоветовал коллегам из США следить за эпидобстановкой в своей стране