https://ria.ru/20220811/putin-1808878416.html
Путин попросил врио главы Марий Эл обратить внимание на сельское хозяйство
Путин попросил врио главы Марий Эл обратить внимание на сельское хозяйство - РИА Новости, 11.08.2022
Путин попросил врио главы Марий Эл обратить внимание на сельское хозяйство
Президент РФ Владимир Путин попросил врио главы Марий Эл Юрия Зайцева обратить внимание на инвестпроекты в племенном животноводстве и семеноводстве. РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T14:19
2022-08-11T14:19
2022-08-11T14:35
политика
россия
республика марий эл
владимир путин
юрий зайцев (политик)
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил врио главы Марий Эл Юрия Зайцева обратить внимание на инвестпроекты в племенном животноводстве и семеноводстве.Глава государства в четверг провел рабочую встречу с Зайцевым, стенограмма опубликована на сайте Кремля. Врио главы республики доложил президенту о социально-экономическом развитии региона. После доклада Путин добавил, что у него есть "несколько замечаний"."Я в начале нашей беседы упомянул о некоторых инвестпроектах, абсолютно естественных для экономики республики, – это племенное животноводство и семеноводство. И у вас есть неплохие инвестпроекты. Обратите на них внимание, поддержите их, пожалуйста", - сказал президент.Путин добавил, что эти сферы важны не только для республики, а для сельского хозяйства России в целом."Прошу прощения, что забыл", - ответил Зайцев."Да ничего страшного нет, просто обращаю ваше внимание на это", - заключил президент.Глава государства также обратил внимание на уровень безработицы в регионе. По его словам, он чуть выше, чем в среднем по России, и в целом ситуация нормальная. Однако, по мнению президента, есть проблемный вопрос - состояние дорожной сети.Путин добавил, что у Зайцева есть все качества, чтобы решить поставленные задачи."А так в целом у вас хороший очень опыт, образование хорошее, у вас и высшее военное образование есть, и гражданское хорошее, инженерное. Вы работали в руководстве крупных государственных холдингов, возглавляли правительство одной из близлежащих республик, в Калмыкии работали почти три года. То есть у вас все есть, для того чтобы добиваться тех целей, которые стоят перед республикой. Я желаю вам удачи. Всего хорошего", - сказал он.
https://ria.ru/20220610/vybory-1794613201.html
https://ria.ru/20220511/zaytsev-1788000861.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, республика марий эл, владимир путин, юрий зайцев (политик)
Политика, Россия, Республика Марий Эл, Владимир Путин, Юрий Зайцев (политик)
14:19 11.08.2022 (обновлено: 14:35 11.08.2022)
Путин попросил врио главы Марий Эл обратить внимание на сельское хозяйство
Путин попросил врио главы Марий Эл обратить внимание на животноводство и семеноводство
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил врио главы Марий Эл Юрия Зайцева обратить внимание на инвестпроекты в племенном животноводстве и семеноводстве.
Глава государства в четверг провел рабочую встречу с Зайцевым, стенограмма опубликована на сайте Кремля. Врио главы республики доложил президенту о социально-экономическом развитии региона. После доклада Путин добавил, что у него есть "несколько замечаний".
"Я в начале нашей беседы упомянул о некоторых инвестпроектах, абсолютно естественных для экономики республики, – это племенное животноводство и семеноводство. И у вас есть неплохие инвестпроекты. Обратите на них внимание, поддержите их, пожалуйста", - сказал президент.
Путин добавил, что эти сферы важны не только для республики, а для сельского хозяйства России
в целом.
"Прошу прощения, что забыл", - ответил Зайцев.
"Да ничего страшного нет, просто обращаю ваше внимание на это", - заключил президент.
Глава государства также обратил внимание на уровень безработицы в регионе. По его словам, он чуть выше, чем в среднем по России, и в целом ситуация нормальная. Однако, по мнению президента, есть проблемный вопрос - состояние дорожной сети.
"Надеюсь, вы будете вписаны в программы дорожного строительства России, а у нас программы очень большие, и финансирование предусмотрено соответствующее. Но нужно с компаниями работать таким образом, чтобы они привлекали для этих работ местных жителей, прежде всего. Это не сложно, и работы такие, которые не требуют большого объема подготовки, я не имею в виду инженеров высшей квалификации, но точно совершенно можно это сделать", - посоветовал президент.
Путин добавил, что у Зайцева есть все качества, чтобы решить поставленные задачи.
"А так в целом у вас хороший очень опыт, образование хорошее, у вас и высшее военное образование есть, и гражданское хорошее, инженерное. Вы работали в руководстве крупных государственных холдингов, возглавляли правительство одной из близлежащих республик, в Калмыкии работали почти три года. То есть у вас все есть, для того чтобы добиваться тех целей, которые стоят перед республикой. Я желаю вам удачи. Всего хорошего", - сказал он.