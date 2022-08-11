https://ria.ru/20220811/putin-1808878416.html

Путин попросил врио главы Марий Эл обратить внимание на сельское хозяйство

Путин попросил врио главы Марий Эл обратить внимание на сельское хозяйство - РИА Новости, 11.08.2022

Путин попросил врио главы Марий Эл обратить внимание на сельское хозяйство

Президент РФ Владимир Путин попросил врио главы Марий Эл Юрия Зайцева обратить внимание на инвестпроекты в племенном животноводстве и семеноводстве. РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T14:19

2022-08-11T14:19

2022-08-11T14:35

политика

россия

республика марий эл

владимир путин

юрий зайцев (политик)

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил врио главы Марий Эл Юрия Зайцева обратить внимание на инвестпроекты в племенном животноводстве и семеноводстве.Глава государства в четверг провел рабочую встречу с Зайцевым, стенограмма опубликована на сайте Кремля. Врио главы республики доложил президенту о социально-экономическом развитии региона. После доклада Путин добавил, что у него есть "несколько замечаний"."Я в начале нашей беседы упомянул о некоторых инвестпроектах, абсолютно естественных для экономики республики, – это племенное животноводство и семеноводство. И у вас есть неплохие инвестпроекты. Обратите на них внимание, поддержите их, пожалуйста", - сказал президент.Путин добавил, что эти сферы важны не только для республики, а для сельского хозяйства России в целом."Прошу прощения, что забыл", - ответил Зайцев."Да ничего страшного нет, просто обращаю ваше внимание на это", - заключил президент.Глава государства также обратил внимание на уровень безработицы в регионе. По его словам, он чуть выше, чем в среднем по России, и в целом ситуация нормальная. Однако, по мнению президента, есть проблемный вопрос - состояние дорожной сети.Путин добавил, что у Зайцева есть все качества, чтобы решить поставленные задачи."А так в целом у вас хороший очень опыт, образование хорошее, у вас и высшее военное образование есть, и гражданское хорошее, инженерное. Вы работали в руководстве крупных государственных холдингов, возглавляли правительство одной из близлежащих республик, в Калмыкии работали почти три года. То есть у вас все есть, для того чтобы добиваться тех целей, которые стоят перед республикой. Я желаю вам удачи. Всего хорошего", - сказал он.

https://ria.ru/20220610/vybory-1794613201.html

https://ria.ru/20220511/zaytsev-1788000861.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, республика марий эл, владимир путин, юрий зайцев (политик)