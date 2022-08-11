"Я тебя вижу": победители Nature TTL Photographer of the Year
Абсолютную победу в конкурсе эксперты отдали Деннису Стогсдиллу (Dennis Stogsdill) из США за фото "Кот и его трофей", олицетворяющее природу как она есть. На снимке запечатлен каракал, поймавший фламинго.
Абсолютную победу в конкурсе эксперты отдали Деннису Стогсдиллу (Dennis Stogsdill) из США за фото "Кот и его трофей", олицетворяющее природу как она есть. На снимке запечатлен каракал, поймавший фламинго.
"Я тебя вижу". Когда огромный лев смотрит прямо в глаза, забываешь, что сидишь в машине в полной безопасности, признается польский фотограф Томаш Шпила (Tomasz Szpila). Лучший "Дикий портрет" года.
"Я тебя вижу". Когда огромный лев смотрит прямо в глаза, забываешь, что сидишь в машине в полной безопасности, признается польский фотограф Томаш Шпила (Tomasz Szpila). Лучший "Дикий портрет" года.
В категории "Маленький мир" победило "Путешествие мотылька" Тибора Литауски (Tibor Litauszki) из Венгрии.
В категории "Маленький мир" победило "Путешествие мотылька" Тибора Литауски (Tibor Litauszki) из Венгрии.
Второе место в категории "Подводный мир" досталось австралийскому фотографу Талии Грайс (Talia Greis) и "Икре".
Второе место в категории "Подводный мир" досталось австралийскому фотографу Талии Грайс (Talia Greis) и "Икре".
У итальянца Мауро Тронто (Mauro Tronto) получился удивительный снимок северного сияния. Второе место в категории "Ночное небо".
У итальянца Мауро Тронто (Mauro Tronto) получился удивительный снимок северного сияния. Второе место в категории "Ночное небо".
В категории "Фотоловушки" победил "Ледяной медведь", наткнувшийся прямо на объектив камеры Джеффри Рейно (Geoffrey Reynaud) из Канады.
В категории "Фотоловушки" победил "Ледяной медведь", наткнувшийся прямо на объектив камеры Джеффри Рейно (Geoffrey Reynaud) из Канады.
В категории "Дикая жизнь в городе" победили немецкий фотограф Ян Пьеха (Jan Piecha) и заяц, гуляющий по ночному Касселю.
В категории "Дикая жизнь в городе" победили немецкий фотограф Ян Пьеха (Jan Piecha) и заяц, гуляющий по ночному Касселю.
Лучшим в категории "Подводный мир" стал "Луч заката" швейцарца Энди Шмида (Andy Schmid). Фото сделано на Мальдивах.
Лучшим в категории "Подводный мир" стал "Луч заката" швейцарца Энди Шмида (Andy Schmid). Фото сделано на Мальдивах.
"Красотка в цветочной пыльце" c фотографии британца Тима Крэбба (Tim Crabb) воцарилась на втором месте в категории "Маленький мир".
"Красотка в цветочной пыльце" c фотографии британца Тима Крэбба (Tim Crabb) воцарилась на втором месте в категории "Маленький мир".
"Лава" принесла Мареку Бегальски (Marek Biegalski) из Польши второе место в категории "Пейзажи".
"Лава" принесла Мареку Бегальски (Marek Biegalski) из Польши второе место в категории "Пейзажи".
Приз за второе место в категории "Дикие портреты" увез в Швейцарию Мэтт Энгельманн (Matt Engelmann).
Приз за второе место в категории "Дикие портреты" увез в Швейцарию Мэтт Энгельманн (Matt Engelmann).
Второе место в категории "Поведение животного" досталось австралийцу Майклу Снедику (Michael Snedic) за фото слона, "купающегося" в пыли.
Второе место в категории "Поведение животного" досталось австралийцу Майклу Снедику (Michael Snedic) за фото слона, "купающегося" в пыли.
Лучшим снимком ночного неба жюри назвало "Вершину Австралии" Джосслина Корну (Josselin Cornou). Фото сделано на горе Косцюшко.
Лучшим снимком ночного неба жюри назвало "Вершину Австралии" Джосслина Корну (Josselin Cornou). Фото сделано на горе Косцюшко.
"Молодежную премию" для фотографов в возрасте до 16 лет" получил Ачинтьа Мурти (Achintya Murthy) из Индии, удачно выбравший "Точку обзора".
"Молодежную премию" для фотографов в возрасте до 16 лет" получил Ачинтьа Мурти (Achintya Murthy) из Индии, удачно выбравший "Точку обзора".
Еще одна работа Джосслина Корну (Josselin Coronou) удостоена второго места в категории "Дикая жизнь в городе".
Еще одна работа Джосслина Корну (Josselin Coronou) удостоена второго места в категории "Дикая жизнь в городе".
Благодаря "Пруду близ Познани" юный польский фотограф Максимилиан Пачковск (Maksymilian Paczkowski) домчался до второго места в "Молодежной премии".
Благодаря "Пруду близ Познани" юный польский фотограф Максимилиан Пачковск (Maksymilian Paczkowski) домчался до второго места в "Молодежной премии".
Снежный барс, высматривающий добычу на зубчатых пиках горного хребта Ладакх в Индии, принес Саше Фонсека (Sascha Fonseca) из Германии второе место в категории "Фотоловушки".
Снежный барс, высматривающий добычу на зубчатых пиках горного хребта Ладакх в Индии, принес Саше Фонсека (Sascha Fonseca) из Германии второе место в категории "Фотоловушки".
В категории "Пейзажи" победил жизнеутверждающий кадр Бертуса Ханекома (Bertus Hanekom) из Южной Африки. Вопреки всему, подсолнух вырос и расцвел на свалке в полупустынном регионе Кару.
В категории "Пейзажи" победил жизнеутверждающий кадр Бертуса Ханекома (Bertus Hanekom) из Южной Африки. Вопреки всему, подсолнух вырос и расцвел на свалке в полупустынном регионе Кару.