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"Я тебя вижу": победители Nature TTL Photographer of the Year - РИА Новости, 11.08.2022
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"Я тебя вижу": победители Nature TTL Photographer of the Year
"Я тебя вижу": победители Nature TTL Photographer of the Year - РИА Новости, 11.08.2022
"Я тебя вижу": победители Nature TTL Photographer of the Year
Организаторы престижного конкурса Nature TTL Photographer of the Year объявили имена лауреатов 2022 года. Чтобы выбрать лучших из лучших, жюри рассмотрело более РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T11:30
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фото
природа
животные
дикие животные
впечатления - туризм
фото - туризм
туризм
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Организаторы престижного конкурса Nature TTL Photographer of the Year объявили имена лауреатов 2022 года. Чтобы выбрать лучших из лучших, жюри рассмотрело более восьми тысяч снимков дикой природы. Впечатляющие работы победителей — в фотоленте Ria.ru.
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РИА Новости
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фото, фото, природа, животные, дикие животные, впечатления - туризм, фото - туризм
Фото, природа, Животные, Дикие животные, Впечатления - Туризм, Фото - Туризм, Туризм
11:30 11.08.2022 (обновлено: 12:40 11.08.2022)
 

"Я тебя вижу": победители Nature TTL Photographer of the Year

Читать ria.ru в
Организаторы престижного конкурса Nature TTL Photographer of the Year объявили имена лауреатов 2022 года. Чтобы выбрать лучших из лучших, жюри рассмотрело более восьми тысяч снимков дикой природы. Впечатляющие работы победителей — в фотоленте Ria.ru.
© Фото : Dennis Stogsdill/Nature TTL

Абсолютную победу в конкурсе эксперты отдали Деннису Стогсдиллу (Dennis Stogsdill) из США за фото "Кот и его трофей", олицетворяющее природу как она есть. На снимке запечатлен каракал, поймавший фламинго.

Работа фотографа Dennis Stogsdill A Cat and Its Prize победившая в фотоконкурсе Nature TTL Photographer of the Year 2022
1 из 18

Абсолютную победу в конкурсе эксперты отдали Деннису Стогсдиллу (Dennis Stogsdill) из США за фото "Кот и его трофей", олицетворяющее природу как она есть. На снимке запечатлен каракал, поймавший фламинго.

© Фото : Dennis Stogsdill/Nature TTL
© Фото : Tomasz Szpila/Nature TTL

"Я тебя вижу". Когда огромный лев смотрит прямо в глаза, забываешь, что сидишь в машине в полной безопасности, признается польский фотограф Томаш Шпила (Tomasz Szpila). Лучший "Дикий портрет" года.

Работа фотографа Tomasz Szpila I See You, занявшая 1 место в категории Дикие портреты фотоконкурса Nature TTL Photographer of the Year 2022
2 из 18

"Я тебя вижу". Когда огромный лев смотрит прямо в глаза, забываешь, что сидишь в машине в полной безопасности, признается польский фотограф Томаш Шпила (Tomasz Szpila). Лучший "Дикий портрет" года.

© Фото : Tomasz Szpila/Nature TTL
© Фото : Tibor Litauszki/Nature TTL

В категории "Маленький мир" победило "Путешествие мотылька" Тибора Литауски (Tibor Litauszki) из Венгрии.

Работа фотографа Tibor Litauszki The Journey of a Moth , занявшая 1 место в категории Маленький мир фотоконкурса Nature TTL Photographer of the Year 2022
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В категории "Маленький мир" победило "Путешествие мотылька" Тибора Литауски (Tibor Litauszki) из Венгрии.

© Фото : Tibor Litauszki/Nature TTL
© Фото : Talia Greis/Nature TTL

Второе место в категории "Подводный мир" досталось австралийскому фотографу Талии Грайс (Talia Greis) и "Икре".

Работа фотографа Talia Greis Caviar, занявшая 2 место в категории Подводный мир фотоконкурса Nature TTL Photographer of the Year 2022
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Второе место в категории "Подводный мир" досталось австралийскому фотографу Талии Грайс (Talia Greis) и "Икре".

© Фото : Talia Greis/Nature TTL
© Фото : Mauro Tronto/Nature TTL

У итальянца Мауро Тронто (Mauro Tronto) получился удивительный снимок северного сияния. Второе место в категории "Ночное небо".

Работа фотографа Mauro Tronto The Astonishing, занявшая 2 место в категории Ночное небо фотоконкурса Nature TTL Photographer of the Year 2022
5 из 18

У итальянца Мауро Тронто (Mauro Tronto) получился удивительный снимок северного сияния. Второе место в категории "Ночное небо".

© Фото : Mauro Tronto/Nature TTL
© Фото : Geoffrey Reynaud/Nature TTL

В категории "Фотоловушки" победил "Ледяной медведь", наткнувшийся прямо на объектив камеры Джеффри Рейно (Geoffrey Reynaud) из Канады.

Работа фотографа Geoffrey Reynaud Ice Bear, занявшая 1 место в категории Фотоловушки фотоконкурса Nature TTL Photographer of the Year 2022
6 из 18

В категории "Фотоловушки" победил "Ледяной медведь", наткнувшийся прямо на объектив камеры Джеффри Рейно (Geoffrey Reynaud) из Канады.

© Фото : Geoffrey Reynaud/Nature TTL
© Фото : Jan Piecha/Nature TTL

В категории "Дикая жизнь в городе" победили немецкий фотограф Ян Пьеха (Jan Piecha) и заяц, гуляющий по ночному Касселю.

Работа фотографа Jan Piecha City Hare, занявшая 1 место в категории Дикая жизнь в городе фотоконкурса Nature TTL Photographer of the Year 2022
7 из 18

В категории "Дикая жизнь в городе" победили немецкий фотограф Ян Пьеха (Jan Piecha) и заяц, гуляющий по ночному Касселю.

© Фото : Jan Piecha/Nature TTL
© Фото : Andy Schmid/Nature TTL

Лучшим в категории "Подводный мир" стал "Луч заката" швейцарца Энди Шмида (Andy Schmid). Фото сделано на Мальдивах.

Работа фотографа Andy Schmid Sunset Ray , занявшая 1 место в категории Подводный мир фотоконкурса Nature TTL Photographer of the Year 2022
8 из 18

Лучшим в категории "Подводный мир" стал "Луч заката" швейцарца Энди Шмида (Andy Schmid). Фото сделано на Мальдивах.

© Фото : Andy Schmid/Nature TTL
© Фото : Tim Crabb/Nature TTL

"Красотка в цветочной пыльце" c фотографии британца Тима Крэбба (Tim Crabb) воцарилась на втором месте в категории "Маленький мир".

Работа фотографа Tim Crabb Pretty in Pollen, занявшая 2 место в категории Маленький мир фотоконкурса Nature TTL Photographer of the Year 2022
9 из 18

"Красотка в цветочной пыльце" c фотографии британца Тима Крэбба (Tim Crabb) воцарилась на втором месте в категории "Маленький мир".

© Фото : Tim Crabb/Nature TTL
© Фото : Marek Biegalski/Nature TTL

"Лава" принесла Мареку Бегальски (Marek Biegalski) из Польши второе место в категории "Пейзажи".

Работа фотографа Marek Biegalski The Lava, занявшая 2 место в категории Пейзажи фотоконкурса Nature TTL Photographer of the Year 2022
10 из 18

"Лава" принесла Мареку Бегальски (Marek Biegalski) из Польши второе место в категории "Пейзажи".

© Фото : Marek Biegalski/Nature TTL
© Фото : Matt Engelmann/Nature TTL

Приз за второе место в категории "Дикие портреты" увез в Швейцарию Мэтт Энгельманн (Matt Engelmann).

Работа фотографа Matt Engelmann A Moment of Wilderness, занявшая 2 место в категории Дикие портреты фотоконкурса Nature TTL Photographer of the Year 2022
11 из 18

Приз за второе место в категории "Дикие портреты" увез в Швейцарию Мэтт Энгельманн (Matt Engelmann).

© Фото : Matt Engelmann/Nature TTL
© Фото : Michael Snedic/Nature TTL

Второе место в категории "Поведение животного" досталось австралийцу Майклу Снедику (Michael Snedic) за фото слона, "купающегося" в пыли.

Работа фотографа Michael SnedicAfrican Elephant Puffing Dust, занявшая 2 место в категории Поведение животных фотоконкурса Nature TTL Photographer of the Year 2022
12 из 18

Второе место в категории "Поведение животного" досталось австралийцу Майклу Снедику (Michael Snedic) за фото слона, "купающегося" в пыли.

© Фото : Michael Snedic/Nature TTL
© Фото : Josselin Cornou/Nature TTL

Лучшим снимком ночного неба жюри назвало "Вершину Австралии" Джосслина Корну (Josselin Cornou). Фото сделано на горе Косцюшко.

Работа фотографа Josselin Cornou The Top of Australia, занявшая 1 место в категории Ночное небо фотоконкурса Nature TTL Photographer of the Year 2022
13 из 18

Лучшим снимком ночного неба жюри назвало "Вершину Австралии" Джосслина Корну (Josselin Cornou). Фото сделано на горе Косцюшко.

© Фото : Josselin Cornou/Nature TTL
© Фото : Achintya Murthy/Nature TTL

"Молодежную премию" для фотографов в возрасте до 16 лет" получил Ачинтьа Мурти (Achintya Murthy) из Индии, удачно выбравший "Точку обзора".

Работа фотографа Achintya Murthy Vantage Points, занявшая 1 место в категории Младше 16 лет фотоконкурса Nature TTL Photographer of the Year 2022
14 из 18

"Молодежную премию" для фотографов в возрасте до 16 лет" получил Ачинтьа Мурти (Achintya Murthy) из Индии, удачно выбравший "Точку обзора".

© Фото : Achintya Murthy/Nature TTL
© Фото : Josselin Coronou/Nature TTL

Еще одна работа Джосслина Корну (Josselin Coronou) удостоена второго места в категории "Дикая жизнь в городе".

Работа фотографа Josselin Coronou Glow Worm Metropolis, занявшая 2 место в категории Дикая жизнь в городе фотоконкурса Nature TTL Photographer of the Year 2022
15 из 18

Еще одна работа Джосслина Корну (Josselin Coronou) удостоена второго места в категории "Дикая жизнь в городе".

© Фото : Josselin Coronou/Nature TTL
© Фото : Maksymilian Paczkowski/Nature TTL

Благодаря "Пруду близ Познани" юный польский фотограф Максимилиан Пачковск (Maksymilian Paczkowski) домчался до второго места в "Молодежной премии".

Работа фотографа Maksymilian Paczkowski Great Crested Grebe, занявшая 2 место в категории Молодежная премия фотоконкурса Nature TTL Photographer of the Year 2022
16 из 18

Благодаря "Пруду близ Познани" юный польский фотограф Максимилиан Пачковск (Maksymilian Paczkowski) домчался до второго места в "Молодежной премии".

© Фото : Maksymilian Paczkowski/Nature TTL
© Фото : Sascha Fonseca/Nature TTL

Снежный барс, высматривающий добычу на зубчатых пиках горного хребта Ладакх в Индии, принес Саше Фонсека (Sascha Fonseca) из Германии второе место в категории "Фотоловушки".

Работа фотографа Sascha Fonseca Top of the World, занявшая 2 место в категории Фотоловушки фотоконкурса Nature TTL Photographer of the Year 2022
17 из 18

Снежный барс, высматривающий добычу на зубчатых пиках горного хребта Ладакх в Индии, принес Саше Фонсека (Sascha Fonseca) из Германии второе место в категории "Фотоловушки".

© Фото : Sascha Fonseca/Nature TTL
© Фото : Bertus Hanekom/Nature TTL

В категории "Пейзажи" победил жизнеутверждающий кадр Бертуса Ханекома (Bertus Hanekom) из Южной Африки. Вопреки всему, подсолнух вырос и расцвел на свалке в полупустынном регионе Кару.

Работа фотографа Bertus Hanekom Nature Fights Back, занявшая 1 место в категории Пейзажи фотоконкурса Nature TTL Photographer of the Year 2022
18 из 18

В категории "Пейзажи" победил жизнеутверждающий кадр Бертуса Ханекома (Bertus Hanekom) из Южной Африки. Вопреки всему, подсолнух вырос и расцвел на свалке в полупустынном регионе Кару.

© Фото : Bertus Hanekom/Nature TTL
 
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