https://ria.ru/20220811/priroda-1808545563.html

"Я тебя вижу": победители Nature TTL Photographer of the Year

"Я тебя вижу": победители Nature TTL Photographer of the Year - РИА Новости, 11.08.2022

"Я тебя вижу": победители Nature TTL Photographer of the Year

Организаторы престижного конкурса Nature TTL Photographer of the Year объявили имена лауреатов 2022 года. Чтобы выбрать лучших из лучших, жюри рассмотрело более РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T11:30

2022-08-11T11:30

2022-08-11T12:40

фото

природа

животные

дикие животные

впечатления - туризм

фото - туризм

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808527775_0:553:1351:1313_1920x0_80_0_0_7de6640409b1263247fdf0b95774508d.jpg

Организаторы престижного конкурса Nature TTL Photographer of the Year объявили имена лауреатов 2022 года. Чтобы выбрать лучших из лучших, жюри рассмотрело более восьми тысяч снимков дикой природы. Впечатляющие работы победителей — в фотоленте Ria.ru.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

фото, фото, природа, животные, дикие животные, впечатления - туризм, фото - туризм