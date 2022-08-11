https://ria.ru/20220811/potok-1808817978.html

В Германии испугались бунтов из-за отказа от "Северного потока — 2"

В Германии испугались бунтов из-за отказа от "Северного потока — 2" - РИА Новости, 11.08.2022

В Германии испугались бунтов из-за отказа от "Северного потока — 2"

Отказ от "Северного потока — 2" может привести к мрачным последствиям для немецкой экономики, вплоть до массовых протестов, рассказали газете Süddeutsche... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T11:40

2022-08-11T11:40

2022-08-11T11:51

германия

в мире

сара вагенкнехт

клаус эрнст

олаф шольц

россия

бранденбург

хдс/хсс

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Отказ от "Северного потока — 2" может привести к мрачным последствиям для немецкой экономики, вплоть до массовых протестов, рассказали газете Süddeutsche Zeitung представители нескольких политических партий из ФРГ.Политики сошлись во мнении, что необходимо запустить российский газопровод из-за повышения цен на топливо, что, в свою очередь, создает проблемы для производства.Франк Боммерт, заместитель главы депутатской группы ХДС в парламенте земли Бранденбург, считает, что промедление в этом вопросе грозит ФРГ народными волнениями. Он заявил, что видит "чистый ужас" на лицах жителей Ораниенбурга, в сельских районах востока страны.Глава партии АдГ Тимо Шрупалла при этом требовал отменить санкции против России и ввести в эксплуатацию "Северный поток — 2". Другая представительница движения Кристина Баум разместила открытую петицию "Запустите, наконец, "Северный поток — 2".Баум заявила, что до начала российской спецоперации на Украине запуск уже заполненного топливом и стоящего под давлением газопровода откладывали из-за прямого давления на Берлин из Вашингтона."На самом деле, мы должны быть счастливы иметь возможность получать российский газ так дешево и с такими надежными поставами", — отметила политик.Авторы статьи признали, что представители самых разных политических и экономических течений в Германии имеют общие взгляды на ситуацию с "Северным потоком — 2"."Иногда мэр острова Рюген, иногда ассоциация предпринимателей Западной Померании просит федеральное правительство пересмотреть свое решение. У Левой партии также есть известные сторонники ввода в эксплуатацию "Северного потока — 2", прежде всего Сара Вагенкнехт и бывший лидер партии Клаус Эрнст, который возглавляет комитет по защите климата и энергетике в бундестаге", — говорится в материале.Ранее канцлер Германии Олаф Шольц исключил возможность введения в строй нового российского трубопровода даже в случае сложной ситуации в предстоящие месяцы, о чем заявил официальный представитель бундестага Штеффен Хебештрайт.

https://ria.ru/20220810/germaniya-1808512869.html

https://ria.ru/20220809/frg-1808300502.html

https://ria.ru/20220809/germaniya-1808201471.html

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Ольга Матыс

германия, в мире, сара вагенкнехт, клаус эрнст, олаф шольц, россия, бранденбург, хдс/хсс, левая (партия), северный поток — 2