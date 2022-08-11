11:40 11.08.2022 (обновлено: 11:51 11.08.2022)
В Германии испугались бунтов из-за отказа от "Северного потока — 2"
SZ: немецкие политики призвали Шольца открыть "Северный поток — 2", чтобы избежать бунтов
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкУчасток магистрального газопровода "Северный поток" в немецком городе Любмин
Участок магистрального газопровода "Северный поток" в немецком городе Любмин
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Отказ от "Северного потока — 2" может привести к мрачным последствиям для немецкой экономики, вплоть до массовых протестов, рассказали газете Süddeutsche Zeitung представители нескольких политических партий из ФРГ.
Политики сошлись во мнении, что необходимо запустить российский газопровод из-за повышения цен на топливо, что, в свою очередь, создает проблемы для производства.
Франк Боммерт, заместитель главы депутатской группы ХДС в парламенте земли Бранденбург, считает, что промедление в этом вопросе грозит ФРГ народными волнениями. Он заявил, что видит "чистый ужас" на лицах жителей Ораниенбурга, в сельских районах востока страны.
"Вот где у нас находится самое горючее "вещество". Если цены продолжат расти, в какой-то момент люди выйдут на улицы", — сообщил он.
Глава партии АдГ Тимо Шрупалла при этом требовал отменить санкции против России и ввести в эксплуатацию "Северный поток — 2". Другая представительница движения Кристина Баум разместила открытую петицию "Запустите, наконец, "Северный поток — 2".
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Баум заявила, что до начала российской спецоперации на Украине запуск уже заполненного топливом и стоящего под давлением газопровода откладывали из-за прямого давления на Берлин из Вашингтона.
"На самом деле, мы должны быть счастливы иметь возможность получать российский газ так дешево и с такими надежными поставами", — отметила политик.
Авторы статьи признали, что представители самых разных политических и экономических течений в Германии имеют общие взгляды на ситуацию с "Северным потоком — 2".
"Иногда мэр острова Рюген, иногда ассоциация предпринимателей Западной Померании просит федеральное правительство пересмотреть свое решение. У Левой партии также есть известные сторонники ввода в эксплуатацию "Северного потока — 2", прежде всего Сара Вагенкнехт и бывший лидер партии Клаус Эрнст, который возглавляет комитет по защите климата и энергетике в бундестаге", — говорится в материале.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц исключил возможность введения в строй нового российского трубопровода даже в случае сложной ситуации в предстоящие месяцы, о чем заявил официальный представитель бундестага Штеффен Хебештрайт.
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