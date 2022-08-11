https://ria.ru/20220811/posol-1808803481.html

Захарова прокомментировала вызов посла Китая в Форин-офис из-за Тайваня

Захарова прокомментировала вызов посла Китая в Форин-офис из-за Тайваня - РИА Новости, 11.08.2022

Захарова прокомментировала вызов посла Китая в Форин-офис из-за Тайваня

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала вызов посла Китая в Лондоне в Форин-офис для разъяснения действий Пекина вокруг Тайваня: она... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T10:44

2022-08-11T10:44

2022-08-11T10:44

мария захарова

политика

китай

великобритания

тайвань

сша

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала вызов посла Китая в Лондоне в Форин-офис для разъяснения действий Пекина вокруг Тайваня: она отметила, что глава МИД Британии Лиз Трасс "сама понять не в состоянии", и напомнила, что КНР неоднократно предупреждала Вашингтон о последствиях визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров.Ранее МИД Великобритании вызвал китайского посла Чжэна Цзэгуана, чтобы потребовать объяснений действий его страны на фоне обострившейся ситуации вокруг Тайваня, сообщил накануне телеканал Sky News со ссылкой на главу британского МИД Лиз Трасс. Трасс заявила, что "отдала распоряжение вызвать китайского посла для объяснения действий его страны", поскольку в последние месяцы наблюдалось "все более агрессивное поведение и риторика в Пекине, которые угрожают миру и стабильности в регионе".Комментируя вызов китайского посла в МИД Британии "для объяснения действий его страны", Захарова в своем Telegram-канале отметила, что "сама глава британского МИД понять не в состоянии"."Объясняю: Китай неоднократно предупреждал Вашингтон, что примет ответные меры, если визит Пелоси состоится. Если кого и вызывать в МИД Британии, так это посла США. Ибо действия Пелоси кроме как провокацией никто не называет", - написала официальный представитель российского МИД.Ситуация вокруг Тайваня обострилась после недавнего визита Нэнси Пелоси, который стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР Си Цзиньпин предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что Пелоси принимает решения сама.КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220810/pelosi-1808749684.html

https://ria.ru/20220810/vossoedinenie-1808483880.html

китай

великобритания

тайвань

сша

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

мария захарова, политика, китай, великобритания, тайвань, сша