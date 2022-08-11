https://ria.ru/20220811/opk-1808967881.html

Шойгу проинспектировал предприятия ОПК в Московской и Тульской областях

Шойгу проинспектировал предприятия ОПК в Московской и Тульской областях - РИА Новости, 11.08.2022

Шойгу проинспектировал предприятия ОПК в Московской и Тульской областях

Министр обороны России Сергей Шойгу посетил предприятия оборонно-промышленного комплекса Московской и Тульской областей в рамках рабочей поездки, сообщили... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T18:38

2022-08-11T18:38

2022-08-11T20:13

сергей шойгу

безопасность

россия

тульская область

московская область (подмосковье)

министерство обороны рф (минобороны рф)

оборонно-промышленный комплекс россии (опк)

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу посетил предприятия оборонно-промышленного комплекса Московской и Тульской областей в рамках рабочей поездки, сообщили журналистам в четверг в Минобороны РФ."Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу совершил рабочие поездки на предприятия оборонно-промышленного комплекса Московской и Тульской областей, в рамках которых проверил ход выполнения государственного оборонного заказа", - говорится в сообщении.В подмосковной Коломне Шойгу проинспектировал ход выполнения гособоронзаказа Научно-производственной корпорацией "Конструкторское бюро машиностроения". Главу российского военного ведомства при этом сопровождал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Министру обороны показали новейшие образцы вооружения, военной и специальной техники, выпускаемой научно-производственной корпорацией. "Также главе российского оборонного ведомства был продемонстрирован технологический процесс производства и конечной сборки изделий, а также работа лабораторно-испытательного комплекса предприятия", - уточнили в Минобороны.В Тульской области Шойгу проверил выполнение ГОЗа Конструкторским бюро приборостроения имени Шипунова. Он вместе с главой региона Алексеем Дюминым осмотрел производственные линии, на которых собирают легкобронированную военную технику. Руководство предприятия представило новейшие разработки в области бронетанковой техники, ракетного, противотанкового и стрелкового вооружения, а также доложило о вариантах модернизации бронетехники, стоящей на вооружении российской армии."Также Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на "Научно-производственном объединении "СПЛАВ", где ему была продемонстрирована работа испытательного центра и производственных лабораторий предприятия. Министр обороны провел рабочие совещания с руководством предприятий и профильных органов военного управления, на которых обратил особое внимание на соблюдение графика выполнения государственного оборонного заказа по всей номенклатуре продукции", - добавили в военном ведомстве.

https://ria.ru/20220809/tanki-1808343145.html

https://ria.ru/20220705/borisov-1800378939.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Шойгу проинспектировал оборонно-промышленные предприятия Подмосковья Шойгу посетил предприятия оборонно-промышленного комплекса Московской и Тульской областей, проверил ход выполнения гособоронзаказа 2022-08-11T18:38 true PT0M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сергей шойгу, безопасность, россия, тульская область, московская область (подмосковье), министерство обороны рф (минобороны рф), оборонно-промышленный комплекс россии (опк)