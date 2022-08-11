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Шойгу проинспектировал предприятия ОПК в Московской и Тульской областях - РИА Новости, 11.08.2022
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Шойгу проинспектировал предприятия ОПК в Московской и Тульской областях
Шойгу проинспектировал предприятия ОПК в Московской и Тульской областях - РИА Новости, 11.08.2022
Шойгу проинспектировал предприятия ОПК в Московской и Тульской областях
Министр обороны России Сергей Шойгу посетил предприятия оборонно-промышленного комплекса Московской и Тульской областей в рамках рабочей поездки, сообщили... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T18:38
2022-08-11T20:13
сергей шойгу
безопасность
россия
тульская область
московская область (подмосковье)
министерство обороны рф (минобороны рф)
оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу посетил предприятия оборонно-промышленного комплекса Московской и Тульской областей в рамках рабочей поездки, сообщили журналистам в четверг в Минобороны РФ."Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу совершил рабочие поездки на предприятия оборонно-промышленного комплекса Московской и Тульской областей, в рамках которых проверил ход выполнения государственного оборонного заказа", - говорится в сообщении.В подмосковной Коломне Шойгу проинспектировал ход выполнения гособоронзаказа Научно-производственной корпорацией "Конструкторское бюро машиностроения". Главу российского военного ведомства при этом сопровождал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Министру обороны показали новейшие образцы вооружения, военной и специальной техники, выпускаемой научно-производственной корпорацией. "Также главе российского оборонного ведомства был продемонстрирован технологический процесс производства и конечной сборки изделий, а также работа лабораторно-испытательного комплекса предприятия", - уточнили в Минобороны.В Тульской области Шойгу проверил выполнение ГОЗа Конструкторским бюро приборостроения имени Шипунова. Он вместе с главой региона Алексеем Дюминым осмотрел производственные линии, на которых собирают легкобронированную военную технику. Руководство предприятия представило новейшие разработки в области бронетанковой техники, ракетного, противотанкового и стрелкового вооружения, а также доложило о вариантах модернизации бронетехники, стоящей на вооружении российской армии."Также Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на "Научно-производственном объединении "СПЛАВ", где ему была продемонстрирована работа испытательного центра и производственных лабораторий предприятия. Министр обороны провел рабочие совещания с руководством предприятий и профильных органов военного управления, на которых обратил особое внимание на соблюдение графика выполнения государственного оборонного заказа по всей номенклатуре продукции", - добавили в военном ведомстве.
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Шойгу проинспектировал оборонно-промышленные предприятия Подмосковья
Шойгу посетил предприятия оборонно-промышленного комплекса Московской и Тульской областей, проверил ход выполнения гособоронзаказа
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сергей шойгу, безопасность, россия, тульская область, московская область (подмосковье), министерство обороны рф (минобороны рф), оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
Сергей Шойгу, Безопасность, Россия, Тульская область, Московская область (Подмосковье), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Оборонно-промышленный комплекс России (ОПК)
18:38 11.08.2022 (обновлено: 20:13 11.08.2022)
 
Шойгу проинспектировал предприятия ОПК в Московской и Тульской областях

Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях в Московской и Тульской областях

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу посетил предприятия оборонно-промышленного комплекса Московской и Тульской областей в рамках рабочей поездки, сообщили журналистам в четверг в Минобороны РФ.
"Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу совершил рабочие поездки на предприятия оборонно-промышленного комплекса Московской и Тульской областей, в рамках которых проверил ход выполнения государственного оборонного заказа", - говорится в сообщении.
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В подмосковной Коломне Шойгу проинспектировал ход выполнения гособоронзаказа Научно-производственной корпорацией "Конструкторское бюро машиностроения". Главу российского военного ведомства при этом сопровождал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Министру обороны показали новейшие образцы вооружения, военной и специальной техники, выпускаемой научно-производственной корпорацией. "Также главе российского оборонного ведомства был продемонстрирован технологический процесс производства и конечной сборки изделий, а также работа лабораторно-испытательного комплекса предприятия", - уточнили в Минобороны.
В Тульской области Шойгу проверил выполнение ГОЗа Конструкторским бюро приборостроения имени Шипунова. Он вместе с главой региона Алексеем Дюминым осмотрел производственные линии, на которых собирают легкобронированную военную технику. Руководство предприятия представило новейшие разработки в области бронетанковой техники, ракетного, противотанкового и стрелкового вооружения, а также доложило о вариантах модернизации бронетехники, стоящей на вооружении российской армии.
"Также Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на "Научно-производственном объединении "СПЛАВ", где ему была продемонстрирована работа испытательного центра и производственных лабораторий предприятия. Министр обороны провел рабочие совещания с руководством предприятий и профильных органов военного управления, на которых обратил особое внимание на соблюдение графика выполнения государственного оборонного заказа по всей номенклатуре продукции", - добавили в военном ведомстве.
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Сергей ШойгуБезопасностьРоссияТульская областьМосковская область (Подмосковье)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Оборонно-промышленный комплекс России (ОПК)
 
 
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