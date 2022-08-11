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В МАГАТЭ заявили об отсутствии "немедленной угрозы" безопасности на ЗАЭС - РИА Новости, 11.08.2022
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В МАГАТЭ заявили об отсутствии "немедленной угрозы" безопасности на ЗАЭС
В МАГАТЭ заявили об отсутствии "немедленной угрозы" безопасности на ЗАЭС - РИА Новости, 11.08.2022
В МАГАТЭ заявили об отсутствии "немедленной угрозы" безопасности на ЗАЭС
В настоящее время "немедленная угроза" ядерной безопасности на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) отсутствует, заявил в четверг на заседании Совбеза ООН... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T22:27
2022-08-11T22:33
магатэ
в мире
запорожская область
запорожская аэс
россия
рафаэль гросси
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ООН, 11 авг - РИА Новости. В настоящее время "немедленная угроза" ядерной безопасности на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) отсутствует, заявил в четверг на заседании Совбеза ООН генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси."Вместе с тем, ситуация может измениться в любой момент", - добавил он.Глава МАГАТЭ также подчеркнул, что в последнее время ситуация с безопасностью на ЗАЭС резко ухудшилась из-за обстрелов вблизи станции. В этой связи, Гросси призвал "незамедлительно" прекратить боевые действия и организовать посещение ЗАЭС сотрудниками МАГАТЭ как можно скорее.Запорожская АЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. В ведомстве также напомнили, что станция в настоящий момент управляется украинским оператором.
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магатэ, в мире, запорожская область, запорожская аэс, россия, рафаэль гросси
МАГАТЭ, В мире, Запорожская область, Запорожская АЭС, Россия, Рафаэль Гросси
22:27 11.08.2022 (обновлено: 22:33 11.08.2022)
 
В МАГАТЭ заявили об отсутствии "немедленной угрозы" безопасности на ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Гросси заявил об отсутствии "немедленной угрозы" ядерной безопасности на ЗАЭС

© РИА Новости / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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ООН, 11 авг - РИА Новости. В настоящее время "немедленная угроза" ядерной безопасности на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) отсутствует, заявил в четверг на заседании Совбеза ООН генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
"По моим оценкам на данный момент немедленная угроза ядерной безопасности на ЗАЭС отсутствует" - заявил Гросси.
"Вместе с тем, ситуация может измениться в любой момент", - добавил он.
Глава МАГАТЭ также подчеркнул, что в последнее время ситуация с безопасностью на ЗАЭС резко ухудшилась из-за обстрелов вблизи станции. В этой связи, Гросси призвал "незамедлительно" прекратить боевые действия и организовать посещение ЗАЭС сотрудниками МАГАТЭ как можно скорее.
Запорожская АЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. В ведомстве также напомнили, что станция в настоящий момент управляется украинским оператором.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
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