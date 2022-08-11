https://ria.ru/20220811/obvinenie-1808858485.html
Подозреваемому в убийстве порноактрисы в Петербурге предъявили обвинение
Подозреваемому в убийстве порноактрисы в Петербурге предъявили обвинение - РИА Новости, 11.08.2022
Подозреваемому в убийстве порноактрисы в Петербурге предъявили обвинение
Подозреваемому по делу об убийстве девушки, найденной в квартире в Санкт-Петербурге с множеством ножевых ранений, предъявлено обвинение, следствие будет... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T13:20
2022-08-11T13:20
2022-08-11T16:18
происшествия
санкт-петербург
омская область
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 авг — РИА Новости. Подозреваемому по делу об убийстве девушки, найденной в квартире в Санкт-Петербурге с множеством ножевых ранений, предъявлено обвинение, следствие будет ходатайствовать о его аресте, сообщает СК России.ГСУ СК по Санкт-Петербургу накануне сообщило о задержании подозреваемого в убийстве девушки 1996 года рождения, тело которой с множеством ножевых ранений нашли в квартире одного из домов на Южном шоссе. Официально имя убитой не называется, но, по данным некоторых СМИ и Telegram-каналов, речь якобы об Анастасии Гришман, известной как порноактриса и блогер."По подозрению в совершении указанного преступления был задержан мужчина 1998 года рождения, уроженец Омской области. Ему предъявлено обвинение", — информирует официальный Telegram-канал СК России.Следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте обвиняемого, отмечается в сообщении.По данным следствия, девушка скончалась после того, как обвиняемый "в ходе конфликта на почве личных неприязненных отношений" не менее 5 раз ударил ее ножом в шею.Ранее в одном из аккаунтов мужчины в социальных сетях на короткое время появилась история, где от имени его подруги сообщается, что подозреваемый убил Гришман, "потому что Настя так хотела, а он согласился". Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20220810/ubiystvo-1808636762.html
санкт-петербург
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Обвиняемый по делу об "убийстве порноактрисы" на следственном эксперименте
Подозреваемому по делу об "убийстве порноактрисы" в Петербурге предъявлено обвинение, СК намерен требовать его ареста. На видео он рассказывает, как произошло убийство.
2022-08-11T13:20
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PT0M26S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, омская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Омская область, Следственный комитет России (СК РФ)
13:20 11.08.2022 (обновлено: 16:18 11.08.2022)
Подозреваемому в убийстве порноактрисы в Петербурге предъявили обвинение
Мужчине, подозреваемому в убийстве порноактрисы в Петербурге, предъявили обвинение
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 авг — РИА Новости. Подозреваемому по делу об убийстве девушки, найденной в квартире в Санкт-Петербурге с множеством ножевых ранений, предъявлено обвинение, следствие будет ходатайствовать о его аресте, сообщает СК России.
ГСУ СК по Санкт-Петербургу
накануне сообщило о задержании подозреваемого в убийстве девушки 1996 года рождения, тело которой с множеством ножевых ранений нашли в квартире одного из домов на Южном шоссе. Официально имя убитой не называется, но, по данным некоторых СМИ и Telegram-каналов, речь якобы об Анастасии Гришман, известной как порноактриса и блогер.
"По подозрению в совершении указанного преступления был задержан мужчина 1998 года рождения, уроженец Омской области
. Ему предъявлено обвинение", — информирует официальный Telegram-канал СК
России.
Следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте обвиняемого, отмечается в сообщении.
По данным следствия, девушка скончалась после того, как обвиняемый "в ходе конфликта на почве личных неприязненных отношений" не менее 5 раз ударил ее ножом в шею.
Ранее в одном из аккаунтов мужчины в социальных сетях на короткое время появилась история, где от имени его подруги сообщается, что подозреваемый убил Гришман, "потому что Настя так хотела, а он согласился". Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.