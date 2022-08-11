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Украинские войска обстреляли Новобахмутовку и Донецк - РИА Новости, 11.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска обстреляли Новобахмутовку и Донецк
Украинские войска обстреляли Новобахмутовку и Донецк - РИА Новости, 11.08.2022
Украинские войска обстреляли Новобахмутовку и Донецк
Украинские войска обстреляли несколько районов Донецка и Новобахмутовку, выпустив 25 мин калибром 120 миллиметров, шесть снарядов калибром 152 миллиметра и пять РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T20:16
2022-08-11T20:17
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
украина
донецкая народная республика
нато
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли несколько районов Донецка и Новобахмутовку, выпустив 25 мин калибром 120 миллиметров, шесть снарядов калибром 152 миллиметра и пять снарядов калибром 155 миллиметров, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 18.20 (совпадает с мск) - населенный пункт Марьинка (западная) - город Донецк (Петровский район): выпущено десять мин калибром 120 миллиметров; 18.44 (совпадает с мск) - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра; 18.50 (совпадает с мск) - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Новобахмутовка: выпущено 15 мин калибром 120 миллиметров; 19.15 (совпадает с мск) - населенный пункт Очеретино - населенный пункт Новобахмутовка: выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщается в Telegram-канале представительства.Кроме того, представительство отмечает, что в 18.40 украинские войска обстреляли Макеевку, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра. Также представительство зафиксировало обстрелы Ясиноватой и Еленовки, украинские войска выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра и четыре снаряда калибром 155 миллиметров.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
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украина
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в мире, донецк (днр), украина, донецкая народная республика, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Украина, Донецкая Народная Республика, НАТО, Вооруженные силы Украины
20:16 11.08.2022 (обновлено: 20:17 11.08.2022)
 
Украинские войска обстреляли Новобахмутовку и Донецк

Представительство ДНР в СЦКК: Новобахмутовку и Донецк обстреляли из минометов и артиллерии

© РИА Новости / Перейти в фотобанкПротивопехотные фугасные мины (ПФМ-1) "Лепесток" на центральной улице Донецка
Противопехотные фугасные мины (ПФМ-1) Лепесток на центральной улице Донецка - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
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Противопехотные фугасные мины (ПФМ-1) "Лепесток" на центральной улице Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли несколько районов Донецка и Новобахмутовку, выпустив 25 мин калибром 120 миллиметров, шесть снарядов калибром 152 миллиметра и пять снарядов калибром 155 миллиметров, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 18.20 (совпадает с мск) - населенный пункт Марьинка (западная) - город Донецк (Петровский район): выпущено десять мин калибром 120 миллиметров; 18.44 (совпадает с мск) - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра; 18.50 (совпадает с мск) - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Новобахмутовка: выпущено 15 мин калибром 120 миллиметров; 19.15 (совпадает с мск) - населенный пункт Очеретино - населенный пункт Новобахмутовка: выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщается в Telegram-канале представительства.
Военнослужащие во время совместных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2021 на Яворовском полигоне во Львовской области. - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
14 июля, 13:48Донбасс. Геноцид. 2014-2022
Какие страны коллективного Запада вооружали УкраинуПосле Евромайдана началось последовательное превращение Украины в плацдарм для противостояния с Россией. Страны НАТО активно накачивали Незалежную оружием, обучали украинских военных под предлогом сотрудничества в оборонной сфере, готовили Киев к большой войне. Средства выделяли из собственных бюджетов, не жалея денег. Суммы росли год от года.
Кроме того, представительство отмечает, что в 18.40 украинские войска обстреляли Макеевку, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра. Также представительство зафиксировало обстрелы Ясиноватой и Еленовки, украинские войска выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра и четыре снаряда калибром 155 миллиметров.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Губительные "Лепестки": ВСУ забросали центр Донецка запрещенными минами
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Украинские войска выпустили по центру Донецка реактивный кассетный снаряд с запрещенными противопехотными минами "Лепесток".

Саперы международного противоминного центра министерства обороны РФ во время разминирования центральной улицы Донецка
1 из 10

Украинские войска выпустили по центру Донецка реактивный кассетный снаряд с запрещенными противопехотными минами "Лепесток".

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

"Лепесток" — маленькая и легкая мина, увидеть ее вечером на дороге непросто.

Противопехотные фугасные мины (ПФМ-1) Лепесток на центральной улице Донецка
2 из 10

"Лепесток" — маленькая и легкая мина, увидеть ее вечером на дороге непросто.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Особое коварство "Лепестка" состоит в том, что из-за необычной формы люди, ничего не знающие о минах, могут не опознать его как опасный объект.

Саперы международного противоминного центра министерства обороны РФ во время разминирования центральной улицы Донецка
3 из 10

Особое коварство "Лепестка" состоит в том, что из-за необычной формы люди, ничего не знающие о минах, могут не опознать его как опасный объект.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Снаряд срабатывает, если на него наступить. А может сработать и самопроизвольно, если сильно нагреется на солнце.

Робототехнический комплекс разминирования Уран-6 используется саперами Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ для разминирования центральной улице Донецка
4 из 10

Снаряд срабатывает, если на него наступить. А может сработать и самопроизвольно, если сильно нагреется на солнце.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

"Лепестки" обнаружили сразу на нескольких центральных проспектах и улицах Донецка.

Сапер международного противоминного центра министерства обороны РФ во время разминирования центральной улицы Донецка
5 из 10

"Лепестки" обнаружили сразу на нескольких центральных проспектах и улицах Донецка.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

В некоторых местах военным приходится убирать мины лопатами.

Сапер международного противоминного центра министерства обороны РФ во время разминирования центральной улицы Донецка
6 из 10

В некоторых местах военным приходится убирать мины лопатами.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

В последнее время украинские боевики все чаще обстреливают таким образом Донецк, Макеевку и Ясиноватую.

Противопехотные фугасные мины (ПФМ-1) Лепесток на центральной улицы Донецка
7 из 10

В последнее время украинские боевики все чаще обстреливают таким образом Донецк, Макеевку и Ясиноватую.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

МЧС ДНР рекомендовало жителям не выходить на улицу без необходимости.

Сапер международного противоминного центра министерства обороны РФ во время разминирования центральной улицы Донецка
8 из 10

МЧС ДНР рекомендовало жителям не выходить на улицу без необходимости.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Сообщалось о нескольких пострадавших при взрывах "Лепестков".

Противопехотные фугасные мины (ПФМ-1) Лепесток на центральной улицы Донецка
9 из 10

Сообщалось о нескольких пострадавших при взрывах "Лепестков".

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Разминирование центральной улицы Донецка.

Разминирование центральной улицы Донецка
10 из 10

Разминирование центральной улицы Донецка.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
1 из 10

Украинские войска выпустили по центру Донецка реактивный кассетный снаряд с запрещенными противопехотными минами "Лепесток".

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
2 из 10

"Лепесток" — маленькая и легкая мина, увидеть ее вечером на дороге непросто.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
3 из 10

Особое коварство "Лепестка" состоит в том, что из-за необычной формы люди, ничего не знающие о минах, могут не опознать его как опасный объект.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
4 из 10

Снаряд срабатывает, если на него наступить. А может сработать и самопроизвольно, если сильно нагреется на солнце.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
5 из 10

"Лепестки" обнаружили сразу на нескольких центральных проспектах и улицах Донецка.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
6 из 10

В некоторых местах военным приходится убирать мины лопатами.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
7 из 10

В последнее время украинские боевики все чаще обстреливают таким образом Донецк, Макеевку и Ясиноватую.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
8 из 10

МЧС ДНР рекомендовало жителям не выходить на улицу без необходимости.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
9 из 10

Сообщалось о нескольких пострадавших при взрывах "Лепестков".

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
10 из 10

Разминирование центральной улицы Донецка.

© РИА Новости
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)УкраинаДонецкая Народная РеспубликаНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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