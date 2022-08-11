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Украинские войска обстреляли Новобахмутовку и Донецк

Украинские войска обстреляли Новобахмутовку и Донецк - РИА Новости, 11.08.2022

Украинские войска обстреляли Новобахмутовку и Донецк

Украинские войска обстреляли несколько районов Донецка и Новобахмутовку, выпустив 25 мин калибром 120 миллиметров, шесть снарядов калибром 152 миллиметра и пять РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T20:16

2022-08-11T20:16

2022-08-11T20:17

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

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донецкая народная республика

нато

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли несколько районов Донецка и Новобахмутовку, выпустив 25 мин калибром 120 миллиметров, шесть снарядов калибром 152 миллиметра и пять снарядов калибром 155 миллиметров, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 18.20 (совпадает с мск) - населенный пункт Марьинка (западная) - город Донецк (Петровский район): выпущено десять мин калибром 120 миллиметров; 18.44 (совпадает с мск) - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра; 18.50 (совпадает с мск) - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Новобахмутовка: выпущено 15 мин калибром 120 миллиметров; 19.15 (совпадает с мск) - населенный пункт Очеретино - населенный пункт Новобахмутовка: выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщается в Telegram-канале представительства.Кроме того, представительство отмечает, что в 18.40 украинские войска обстреляли Макеевку, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра. Также представительство зафиксировало обстрелы Ясиноватой и Еленовки, украинские войска выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра и четыре снаряда калибром 155 миллиметров.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220714/vooruzhali-1801698015.html

донецк (днр)

украина

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк (днр), украина, донецкая народная республика, нато, вооруженные силы украины