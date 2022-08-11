https://ria.ru/20220811/neft-1808807720.html

Мировая добыча нефти достигла максимума с начала пандемии

Мировая добыча нефти достигла максимума с начала пандемии - РИА Новости, 11.08.2022

Мировая добыча нефти достигла максимума с начала пандемии

Добыча нефти в мире в июле выросла на 1,4 миллиона баррелей в сутки к июню, до 100,5 миллиона баррелей в сутки, самого высокого уровня с начала пандемии, за... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T11:03

2022-08-11T11:03

2022-08-11T11:03

экономика

казахстан

северное море

канада

опек

мэа

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Добыча нефти в мире в июле выросла на 1,4 миллиона баррелей в сутки к июню, до 100,5 миллиона баррелей в сутки, самого высокого уровня с начала пандемии, за счет восстановления мощностей после ремонта в Северном море, Канаде и Казахстане, а также увеличения объемов добычи у Саудовской Аравии, сообщается в августовском докладе Международного энергетического агентства (МЭА)."В июле мировое предложение нефти достигло постпандемийного максимума на фоне активного восстановления после перебоев из-за ремонта. Мировой объем добычи вырос на 1,4 миллиона баррелей в сутки, до 100,5 миллиона баррелей в сутки, самого высокого уровня с января 2020 года, за счет того, что мощности в Северном море, Канаде и Казахстане восстановились после плановых ремонтных работ, а Саудовская Аравия увеличила объемы добычи в соответствии с повышением квоты ОПЕК+", - говорится в материалах МЭА.Как отмечается в докладе, добыча нефти в России выросла незначительно.По оценкам МЭА, предложение нефти на мировом рынке во второй половине 2022 года, с июля по декабрь, вырастет на миллион баррелей в сутки, до 101,6 миллиона баррелей в сутки. Ожидается, что поставки ОПЕК+ вырастут на 400 тысяч баррелей, при этом рост добычи у Ливии, Казахстана и стран Персидского залива будет компенсирован продолжающимся снижением у России. Отмечается, что страны, не входящие в альянс, нарастят поставки нефти на 640 тысяч баррелей в сутки, а лидером роста станет США.

https://ria.ru/20220811/transneft-1808758506.html

казахстан

северное море

канада

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, казахстан, северное море, канада, опек, мэа