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Боевики заминировали мосты в Днепропетровской области - РИА Новости, 11.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220811/mosty-1809032843.html
Боевики заминировали мосты в Днепропетровской области
Боевики заминировали мосты в Днепропетровской области - РИА Новости, 11.08.2022
Боевики заминировали мосты в Днепропетровской области
Украинские неонацисты заминировали мосты в Днепропетровской области, чтобы обвинить Россию в якобы неизбирательных ударах, сообщил в четверг руководитель... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T23:29
2022-08-11T23:29
специальная военная операция на украине
в мире
россия
днепропетровская область
донбасс
михаил мизинцев
национальный центр управления обороной рф
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Украинские неонацисты заминировали мосты в Днепропетровской области, чтобы обвинить Россию в якобы неизбирательных ударах, сообщил в четверг руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию - начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Кроме того, в Днепропетровской области украинскими националистами заминированы автомобильные мосты через реки Гайчур (с. Писанцы) и Вороная (с. Сосновка), которые они намерены взорвать и по уже отработанному сценарию с широким освещением в украинском и западном медийном пространстве обвинить российские Вооруженные Силы в якобы неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры", - сказал Мизинцев.Он еще раз подчеркнул, что в ходе выполнения задач специальной военной операции Вооруженные силы России и воинские формирования народных республик Донбасса не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
днепропетровская область
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в мире, россия, днепропетровская область, донбасс, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Днепропетровская область, Донбасс, Михаил Мизинцев, Национальный центр управления обороной РФ
23:29 11.08.2022
 
Боевики заминировали мосты в Днепропетровской области

Минобороны: боевики заминировали мосты в Днепропетровской области, чтобы обвинить Россию

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Украинские неонацисты заминировали мосты в Днепропетровской области, чтобы обвинить Россию в якобы неизбирательных ударах, сообщил в четверг руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию - начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Кроме того, в Днепропетровской области украинскими националистами заминированы автомобильные мосты через реки Гайчур (с. Писанцы) и Вороная (с. Сосновка), которые они намерены взорвать и по уже отработанному сценарию с широким освещением в украинском и западном медийном пространстве обвинить российские Вооруженные Силы в якобы неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры", - сказал Мизинцев.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Он еще раз подчеркнул, что в ходе выполнения задач специальной военной операции Вооруженные силы России и воинские формирования народных республик Донбасса не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДнепропетровская областьДонбассМихаил МизинцевНациональный центр управления обороной РФ
 
 
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