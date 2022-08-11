https://ria.ru/20220811/mosty-1809032843.html

Боевики заминировали мосты в Днепропетровской области

Боевики заминировали мосты в Днепропетровской области - РИА Новости, 11.08.2022

Боевики заминировали мосты в Днепропетровской области

Украинские неонацисты заминировали мосты в Днепропетровской области, чтобы обвинить Россию в якобы неизбирательных ударах, сообщил в четверг руководитель... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T23:29

2022-08-11T23:29

2022-08-11T23:29

специальная военная операция на украине

в мире

россия

днепропетровская область

донбасс

михаил мизинцев

национальный центр управления обороной рф

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Украинские неонацисты заминировали мосты в Днепропетровской области, чтобы обвинить Россию в якобы неизбирательных ударах, сообщил в четверг руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию - начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Кроме того, в Днепропетровской области украинскими националистами заминированы автомобильные мосты через реки Гайчур (с. Писанцы) и Вороная (с. Сосновка), которые они намерены взорвать и по уже отработанному сценарию с широким освещением в украинском и западном медийном пространстве обвинить российские Вооруженные Силы в якобы неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры", - сказал Мизинцев.Он еще раз подчеркнул, что в ходе выполнения задач специальной военной операции Вооруженные силы России и воинские формирования народных республик Донбасса не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

днепропетровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, днепропетровская область, донбасс, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф