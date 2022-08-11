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Боевики заминировали мосты в Днепропетровской области
Боевики заминировали мосты в Днепропетровской области - РИА Новости, 11.08.2022
Боевики заминировали мосты в Днепропетровской области
Украинские неонацисты заминировали мосты в Днепропетровской области, чтобы обвинить Россию в якобы неизбирательных ударах, сообщил в четверг руководитель... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T23:29
2022-08-11T23:29
2022-08-11T23:29
специальная военная операция на украине
в мире
россия
днепропетровская область
донбасс
михаил мизинцев
национальный центр управления обороной рф
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Украинские неонацисты заминировали мосты в Днепропетровской области, чтобы обвинить Россию в якобы неизбирательных ударах, сообщил в четверг руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию - начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Кроме того, в Днепропетровской области украинскими националистами заминированы автомобильные мосты через реки Гайчур (с. Писанцы) и Вороная (с. Сосновка), которые они намерены взорвать и по уже отработанному сценарию с широким освещением в украинском и западном медийном пространстве обвинить российские Вооруженные Силы в якобы неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры", - сказал Мизинцев.Он еще раз подчеркнул, что в ходе выполнения задач специальной военной операции Вооруженные силы России и воинские формирования народных республик Донбасса не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, днепропетровская область, донбасс, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Днепропетровская область, Донбасс, Михаил Мизинцев, Национальный центр управления обороной РФ
Боевики заминировали мосты в Днепропетровской области
Минобороны: боевики заминировали мосты в Днепропетровской области, чтобы обвинить Россию