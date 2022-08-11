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Минцифры расширит схему досудебной блокировки мошеннических сайтов - РИА Новости, 11.08.2022
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Минцифры расширит схему досудебной блокировки мошеннических сайтов
Минцифры расширит схему досудебной блокировки мошеннических сайтов - РИА Новости, 11.08.2022
Минцифры расширит схему досудебной блокировки мошеннических сайтов
Минцифры совместно с Генпрокуратурой расширит возможности досудебной блокировки мошеннических сайтов в рамках системы "Антифишинг", пишет "Коммерсант" со... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T08:47
2022-08-11T10:33
технологии
генеральная прокуратура рф
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Минцифры совместно с Генпрокуратурой расширит возможности досудебной блокировки мошеннических сайтов в рамках системы "Антифишинг", пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией."Работа с Генпрокуратурой уже позволяет блокировать сайты без суда. Дальнейшее развитие позволит расширить возможности блокировки", — подтвердили РИА Новости в пресс-службе Минцифры.Министерство в июне запустило систему "Антифишинг". Она позволяет выявлять сайты, которые маскируются под знакомые пользователю ресурсы — страницы госорганов, компаний, маркетплейсов и соцсетей. Там человек вводит свои данные, которые похищают злоумышленники.Министерство уже сотрудничает с Генпрокуратурой по блокировке сайтов в рамках Федерального закона № 149 "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Также разрабатываются поправки в законодательство для оперативной блокировки мошеннических ресурсов с помощью системы "Антифишинг".Как пояснил "Коммерсанту" собеседник, близкий к развитию проекта, сейчас проблема в том, что с момента обнаружения до блокировки по суду может пройти не один месяц и все это время ресурс будет представлять угрозу.О разработке системы, способной автоматически определять вредоносные сайты, Минцифры сообщило в апреле. После ее запуска в июне система за два месяца опытной эксплуатации выявила около 30 тысяч подозрительных страниц.
https://ria.ru/20220810/kadry-1808581391.html
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Дарья Буймова
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технологии, генеральная прокуратура рф, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Технологии, Генеральная прокуратура РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
08:47 11.08.2022 (обновлено: 10:33 11.08.2022)
 
Минцифры расширит схему досудебной блокировки мошеннических сайтов

"Ъ": Минцифры разработает систему "Антифишинг" досудебной блокировки мошеннических сайтов

© Depositphotos / Ivan KrukИнтернет
Интернет - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© Depositphotos / Ivan Kruk
Интернет. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Минцифры совместно с Генпрокуратурой расширит возможности досудебной блокировки мошеннических сайтов в рамках системы "Антифишинг", пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
"Работа с Генпрокуратурой уже позволяет блокировать сайты без суда. Дальнейшее развитие позволит расширить возможности блокировки", — подтвердили РИА Новости в пресс-службе Минцифры.
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Министерство в июне запустило систему "Антифишинг". Она позволяет выявлять сайты, которые маскируются под знакомые пользователю ресурсы — страницы госорганов, компаний, маркетплейсов и соцсетей. Там человек вводит свои данные, которые похищают злоумышленники.
Министерство уже сотрудничает с Генпрокуратурой по блокировке сайтов в рамках Федерального закона № 149 "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Также разрабатываются поправки в законодательство для оперативной блокировки мошеннических ресурсов с помощью системы "Антифишинг".
Как пояснил "Коммерсанту" собеседник, близкий к развитию проекта, сейчас проблема в том, что с момента обнаружения до блокировки по суду может пройти не один месяц и все это время ресурс будет представлять угрозу.
О разработке системы, способной автоматически определять вредоносные сайты, Минцифры сообщило в апреле. После ее запуска в июне система за два месяца опытной эксплуатации выявила около 30 тысяч подозрительных страниц.
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ТехнологииГенеральная прокуратура РФМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
 
 
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