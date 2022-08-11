https://ria.ru/20220811/mintsifry-1808772893.html

Минцифры расширит схему досудебной блокировки мошеннических сайтов

Минцифры расширит схему досудебной блокировки мошеннических сайтов - РИА Новости, 11.08.2022

Минцифры расширит схему досудебной блокировки мошеннических сайтов

Минцифры совместно с Генпрокуратурой расширит возможности досудебной блокировки мошеннических сайтов в рамках системы "Антифишинг", пишет "Коммерсант" со... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T08:47

2022-08-11T08:47

2022-08-11T10:33

технологии

генеральная прокуратура рф

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Минцифры совместно с Генпрокуратурой расширит возможности досудебной блокировки мошеннических сайтов в рамках системы "Антифишинг", пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией."Работа с Генпрокуратурой уже позволяет блокировать сайты без суда. Дальнейшее развитие позволит расширить возможности блокировки", — подтвердили РИА Новости в пресс-службе Минцифры.Министерство в июне запустило систему "Антифишинг". Она позволяет выявлять сайты, которые маскируются под знакомые пользователю ресурсы — страницы госорганов, компаний, маркетплейсов и соцсетей. Там человек вводит свои данные, которые похищают злоумышленники.Министерство уже сотрудничает с Генпрокуратурой по блокировке сайтов в рамках Федерального закона № 149 "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Также разрабатываются поправки в законодательство для оперативной блокировки мошеннических ресурсов с помощью системы "Антифишинг".Как пояснил "Коммерсанту" собеседник, близкий к развитию проекта, сейчас проблема в том, что с момента обнаружения до блокировки по суду может пройти не один месяц и все это время ресурс будет представлять угрозу.О разработке системы, способной автоматически определять вредоносные сайты, Минцифры сообщило в апреле. После ее запуска в июне система за два месяца опытной эксплуатации выявила около 30 тысяч подозрительных страниц.

https://ria.ru/20220810/kadry-1808581391.html

https://ria.ru/20220810/mintsifry-1808489472.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, генеральная прокуратура рф, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)