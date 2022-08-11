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В ООН объяснили, почему представители МАГАТЭ еще не посетили ЗАЭС - РИА Новости, 11.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220811/magate-1809015665.html
В ООН объяснили, почему представители МАГАТЭ еще не посетили ЗАЭС
В ООН объяснили, почему представители МАГАТЭ еще не посетили ЗАЭС - РИА Новости, 11.08.2022
В ООН объяснили, почему представители МАГАТЭ еще не посетили ЗАЭС
Эксперты МАГАТЭ до сих пор не посетили Запорожскую АЭС из-за различных проблем, в том числе связанных с безопасностью, заявил на брифинге официальный... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T20:32
2022-08-11T21:07
специальная военная операция на украине
в мире
михаил мизинцев
рафаэль гросси
россия
энергодар
киев
магатэ
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ООН, 11 авг — РИА Новости. Эксперты МАГАТЭ до сих пор не посетили Запорожскую АЭС из-за различных проблем, в том числе связанных с безопасностью, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.По его словам, организация миссии международных гражданских служащих в зону конфликта с размытыми линиями фронта требует времени.В ходе спецоперации российские военные заняли Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, в регионах сформированы новые пророссийские администрации. Они также взяли под контроль Запорожскую АЭС — крупнейшую по мощности и числу блоков станцию в Европе.Украинские войска уже несколько раз атаковали территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В ночь на 7 августа украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции. Две установки после обстрелов работают не на полную мощность. В четверг три украинских снаряда упали у хранилища радиоактивных изотопов.Утром 11 августа средства ПВО отразили украинскую атаку на ЗАЭС и город Энергодар. Обстрелы начались накануне вечером и продолжались также ночью.На фоне действий Киева Москва запросила заседание Совбеза ООН.
https://ria.ru/20220811/aes-1808996702.html
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в мире, михаил мизинцев, рафаэль гросси, россия, энергодар, киев, магатэ, стефан дюжаррик, оон, запорожская аэс, вооруженные силы украины, европа, херсонская область , запорожская область, совет безопасности оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Михаил Мизинцев, Рафаэль Гросси, Россия, Энергодар, Киев, МАГАТЭ, Стефан Дюжаррик, ООН, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины, Европа, Херсонская область , Запорожская область, Совет Безопасности ООН
20:32 11.08.2022 (обновлено: 21:07 11.08.2022)
 
В ООН объяснили, почему представители МАГАТЭ еще не посетили ЗАЭС

Дюжаррик: МАГАТЭ еще не посетило ЗАЭС из-за проблем, в том числе с безопасностью

Последствия удара по Запорожской АЭС. Кадр из видео Минобороны России
Последствия удара по Запорожской АЭС. Кадр из видео Минобороны России
Последствия удара по Запорожской АЭС. Кадр из видео Минобороны России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 11 авг — РИА Новости. Эксперты МАГАТЭ до сих пор не посетили Запорожскую АЭС из-за различных проблем, в том числе связанных с безопасностью, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Это чрезвычайно серьезный вопрос. Дьявол в деталях", — также отметил он.

По его словам, организация миссии международных гражданских служащих в зону конфликта с размытыми линиями фронта требует времени.
В ходе спецоперации российские военные заняли Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, в регионах сформированы новые пророссийские администрации. Они также взяли под контроль Запорожскую АЭС — крупнейшую по мощности и числу блоков станцию в Европе.
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
Вчера, 19:21
США поддержали идею о создании демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС
Украинские войска уже несколько раз атаковали территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В ночь на 7 августа украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции. Две установки после обстрелов работают не на полную мощность. В четверг три украинских снаряда упали у хранилища радиоактивных изотопов.
Утром 11 августа средства ПВО отразили украинскую атаку на ЗАЭС и город Энергодар. Обстрелы начались накануне вечером и продолжались также ночью.
На фоне действий Киева Москва запросила заседание Совбеза ООН.
Военнослужащий ВС России на территории Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
Вчера, 18:38Специальная военная операция на Украине
"Чернобыль — это цветочки". Киев поставил мир на грань ядерной катастрофы
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМихаил МизинцевРафаэль ГроссиРоссияЭнергодарКиевМАГАТЭСтефан ДюжаррикООНЗапорожская АЭСВооруженные силы УкраиныЕвропаХерсонская областьЗапорожская областьСовет Безопасности ООН
 
 
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