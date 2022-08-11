https://ria.ru/20220811/magate-1809015665.html

В ООН объяснили, почему представители МАГАТЭ еще не посетили ЗАЭС

В ООН объяснили, почему представители МАГАТЭ еще не посетили ЗАЭС - РИА Новости, 11.08.2022

В ООН объяснили, почему представители МАГАТЭ еще не посетили ЗАЭС

Эксперты МАГАТЭ до сих пор не посетили Запорожскую АЭС из-за различных проблем, в том числе связанных с безопасностью, заявил на брифинге официальный... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T20:32

2022-08-11T20:32

2022-08-11T21:07

специальная военная операция на украине

в мире

михаил мизинцев

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россия

энергодар

киев

магатэ

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ООН, 11 авг — РИА Новости. Эксперты МАГАТЭ до сих пор не посетили Запорожскую АЭС из-за различных проблем, в том числе связанных с безопасностью, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.По его словам, организация миссии международных гражданских служащих в зону конфликта с размытыми линиями фронта требует времени.В ходе спецоперации российские военные заняли Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, в регионах сформированы новые пророссийские администрации. Они также взяли под контроль Запорожскую АЭС — крупнейшую по мощности и числу блоков станцию в Европе.Украинские войска уже несколько раз атаковали территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В ночь на 7 августа украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции. Две установки после обстрелов работают не на полную мощность. В четверг три украинских снаряда упали у хранилища радиоактивных изотопов.Утром 11 августа средства ПВО отразили украинскую атаку на ЗАЭС и город Энергодар. Обстрелы начались накануне вечером и продолжались также ночью.На фоне действий Киева Москва запросила заседание Совбеза ООН.

https://ria.ru/20220811/aes-1808996702.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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