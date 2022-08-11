https://ria.ru/20220811/latviya-1808839009.html

Москва ответит Латвии на решение ее сейма, заявил Цеков

Москва ответит Латвии на решение ее сейма, заявил Цеков - РИА Новости, 11.08.2022

Москва ответит Латвии на решение ее сейма, заявил Цеков

Москва в ответ на решение Латвии признать Россию страной, поддерживающей терроризм, может принять ответные болезненные для Риги меры, в первую очередь... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T12:28

2022-08-11T12:28

2022-08-11T12:46

россия

латвия

в мире

сергей цеков

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Москва в ответ на решение Латвии признать Россию страной, поддерживающей терроризм, может принять ответные болезненные для Риги меры, в первую очередь экономического характера, заявил РИА Новости сенатор Сергей Цеков.Парламент Латвии объявил Россию "государством, поддерживающим терроризм", сообщила ранее в четверг пресс-служба сейма."Думаю, Россия примет ответные меры, указывающие Латвии на ее место, и меры эти будут для неё болезненные", - сказал Цеков.По его словам, в первую очередь речь может идти об экономических мерах, в частности, запрете транзита грузов по территории России."Такое решение сейма Латвии просто выходит за все рамки", - добавил он.Цеков отметил, что у России есть широкий экономический инструментарий для того, чтобы ее ответные меры были "болезненными". "Риге стоит помнить, что все ее антироссийские и русофобские решения аукнутся ей со временем", - сказал парламентарий.По его словам, Латвия сама может быть признана государством, спонсирующим терроризм, поскольку поставляет на Украину оружие, которое используется против гражданского населения и военнопленных.

https://ria.ru/20220811/rossiya-1808820003.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, латвия, в мире, сергей цеков