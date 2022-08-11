https://ria.ru/20220811/latviya-1808839009.html
Москва ответит Латвии на решение ее сейма, заявил Цеков
Москва ответит Латвии на решение ее сейма, заявил Цеков - РИА Новости, 11.08.2022
Москва ответит Латвии на решение ее сейма, заявил Цеков
Москва в ответ на решение Латвии признать Россию страной, поддерживающей терроризм, может принять ответные болезненные для Риги меры, в первую очередь... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T12:28
2022-08-11T12:28
2022-08-11T12:46
россия
латвия
в мире
сергей цеков
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Москва в ответ на решение Латвии признать Россию страной, поддерживающей терроризм, может принять ответные болезненные для Риги меры, в первую очередь экономического характера, заявил РИА Новости сенатор Сергей Цеков.Парламент Латвии объявил Россию "государством, поддерживающим терроризм", сообщила ранее в четверг пресс-служба сейма."Думаю, Россия примет ответные меры, указывающие Латвии на ее место, и меры эти будут для неё болезненные", - сказал Цеков.По его словам, в первую очередь речь может идти об экономических мерах, в частности, запрете транзита грузов по территории России."Такое решение сейма Латвии просто выходит за все рамки", - добавил он.Цеков отметил, что у России есть широкий экономический инструментарий для того, чтобы ее ответные меры были "болезненными". "Риге стоит помнить, что все ее антироссийские и русофобские решения аукнутся ей со временем", - сказал парламентарий.По его словам, Латвия сама может быть признана государством, спонсирующим терроризм, поскольку поставляет на Украину оружие, которое используется против гражданского населения и военнопленных.
https://ria.ru/20220811/rossiya-1808820003.html
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РИА Новости
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россия, латвия, в мире, сергей цеков
Россия, Латвия, В мире, Сергей Цеков
12:28 11.08.2022 (обновлено: 12:46 11.08.2022)
Москва ответит Латвии на решение ее сейма, заявил Цеков
Сенатор Цеков: Москва ответит на решение Латвии о признании России "спонсором терроризма"
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Москва в ответ на решение Латвии признать Россию страной, поддерживающей терроризм, может принять ответные болезненные для Риги меры, в первую очередь экономического характера, заявил РИА Новости сенатор Сергей Цеков.
Парламент Латвии
объявил Россию
"государством, поддерживающим терроризм", сообщила ранее в четверг пресс-служба сейма.
"Думаю, Россия примет ответные меры, указывающие Латвии на ее место, и меры эти будут для неё болезненные", - сказал Цеков.
По его словам, в первую очередь речь может идти об экономических мерах, в частности, запрете транзита грузов по территории России.
"Такое решение сейма Латвии просто выходит за все рамки", - добавил он.
Цеков отметил, что у России есть широкий экономический инструментарий для того, чтобы ее ответные меры были "болезненными". "Риге стоит помнить, что все ее антироссийские и русофобские решения аукнутся ей со временем", - сказал парламентарий.
По его словам, Латвия сама может быть признана государством, спонсирующим терроризм, поскольку поставляет на Украину оружие, которое используется против гражданского населения и военнопленных.