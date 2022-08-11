https://ria.ru/20220811/konferentsiya-1809011057.html

Германия хочет провести конференцию по восстановлению Украины

Германия хочет провести конференцию по восстановлению Украины - РИА Новости, 11.08.2022

Германия хочет провести конференцию по восстановлению Украины

Германия намерена в октябре провести в Берлине международную конференцию по вопросам восстановления Украины, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T20:09

2022-08-11T20:09

2022-08-11T20:09

в мире

олаф шольц

урсула фон дер ляйен

владимир путин

берлин (город)

германия

украина

евросоюз

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Германия намерена в октябре провести в Берлине международную конференцию по вопросам восстановления Украины, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на неназванных чиновников.По его данным, цель мероприятия, которое канцлер ФРГ Олаф Шольц планирует провести совместно с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, состоит в том, чтобы наметить пути восстановления значительной части инфраструктуры Украины.Отмечается, что подготовительные работы все еще продолжаются, и дата проведения конференции может измениться. При этом на данном этапе планируется, что эксперты и представители Европейского союза, G7 и международных организаций соберутся в Берлине 25 октября.Чиновники ЕС сообщили, что основную часть общей финансовой помощи, объем которой может превысить 500 миллиардов евро, выделит Евросоюз. Тем не менее, дискуссии, вероятно, будут непростыми для ЕС из-за отсутствия соглашения по поводу того, как привлечь средства, говорится в публикации.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220811/ukraina-1808967211.html

https://ria.ru/20220805/zapad-1807312130.html

берлин (город)

германия

украина

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в мире, олаф шольц, урсула фон дер ляйен, владимир путин, берлин (город), германия, украина, евросоюз, g7