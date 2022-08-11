https://ria.ru/20220811/kolyma-1808797977.html

Глава Колымы выступил против проекта о рыбных инвестквотах

Глава Колымы выступил против проекта о рыбных инвестквотах - РИА Новости, 11.08.2022

Глава Колымы выступил против проекта о рыбных инвестквотах

Губернатор Магаданской области Сергей Носов обратился к председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину с предложением отложить принятие законопроекта о... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T10:22

2022-08-11T10:22

2022-08-11T10:22

экономика

магаданская область

россия

госдума рф

сергей носов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/115212/73/1152127364_0:251:2749:1797_1920x0_80_0_0_29575a98d501bedfbf4bb62ad08b75fa.jpg

МАГАДАН, 11 авг - РИА Новости. Губернатор Магаданской области Сергей Носов обратился к председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину с предложением отложить принятие законопроекта о распределении рыбных инвестквот и провести широкую дискуссию, сообщает правительство Колымы.Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект "О внесении изменений в федеральный закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов". Он предусматривает кардинальное изменение принципа предоставления права на добычу водных биоресурсов."В письме отмечено, что очередное перераспределение части квот приведет к значительному снижению сырьевой обеспеченности предприятий региона. По предварительным расчетам, во втором этапе программы уменьшение исторической части квот минтая, сельди, крабов и трубачей, закрепленных за магаданскими предприятиями, ежегодно составит более 15 тысяч тонн, в денежном выражении это более 7 миллиардов рублей в год, из-за недозагруженности производственных мощностей на 300 сократится количество рабочих мест", - информируют магаданские власти.Дополняется, что в случае реализации второго этапа распределения инвестквот доходы бюджета Магаданской области от деятельности рыбохозяйственных предприятий снизятся более чем на 40%, это свыше 600 миллионов рублей."Носов отмечает, что принятие законопроекта затруднит реализацию предприятиями Магаданской области инвестиционных проектов первого этапа. В настоящее время суммарный объем инвестиций отраслевых предприятий области составляет около 30 миллиардов рублей, в первую очередь на строительство судов рыбопромыслового флота. Уже сейчас инвесторы испытывают сложности из-за введенных в отношении РФ санкций - большая часть механизмов и оборудования, используемых при данном строительстве, производятся в недружественных странах, их замена в ближайшей перспективе до решения задачи импортозамещения не реальна", - указывает правительство Колымы.Уточняется, что реализация второго этапа инвестквот приведет к остановке либо значительной корректировки значимых для Магаданской области проектов по созданию завода по производству капсулированного рыбного жира, насыщенного Омега-3, центра обслуживания маломерных судов и марины в бухте Нагаева, индустриального парка "Рыбный порт Магадан".

https://ria.ru/20220608/rybaki-1793881638.html

https://ria.ru/20220708/ekonomika-1801223140.html

магаданская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, магаданская область, россия, госдума рф, сергей носов