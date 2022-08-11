https://ria.ru/20220811/kitay-1808803074.html

МИД Китая одной картинкой высмеял лицемерие США

МИД Китая одной картинкой высмеял лицемерие США - РИА Новости, 11.08.2022

МИД Китая одной картинкой высмеял лицемерие США

Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь опубликовал пост в твиттере, в котором указал на двойные стандарты в поведении США на международной арене. РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T10:42

2022-08-11T10:42

2022-08-11T10:42

в мире

сша

вашингтон (штат)

ирак

китай

афганистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782466283_0:66:3072:1794_1920x0_80_0_0_1cbf77e3ca663725d38d80911f27ac9a.jpg

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь опубликовал пост в твиттере, в котором указал на двойные стандарты в поведении США на международной арене.На картинке изображены несколько конфликтов, в которых Вашингтон принял непосредственное участие. В их числе — вторжения в Ирак и Афганистан, бомбардировки Югославии и санкционная война с Венесуэлой. Как отметил дипломат, в понимании Соединенных Штатов такое поведение считается "защитой прав человека". Между тем китайские учения возле Тайваня для американцев выглядят как "агрессия и провокация"."Всегда легче придумать оправдание, чем найти настоящее", — написал представитель ведомства.Официальный представитель китайского МИД часто комментирует действия США при помощи картинок в Twitter. Так, он называл Штаты самой воинственной страной в мировой истории и наибольшей угрозой для мира и развития на планете, напоминал о многочисленных жертвах и страданиях, которые принесли американские военные во время операций во Вьетнаме, Косово, Афганистане и Ираке, и указывал на ответственность Вашингтона за ситуацию на Украине.

https://ria.ru/20220809/kitay-1808129957.html

сша

вашингтон (штат)

ирак

китай

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Станислав Ванд

Станислав Ванд

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

в мире, сша, вашингтон (штат), ирак, китай, афганистан