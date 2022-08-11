МИД Китая одной картинкой высмеял лицемерие США
Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь одной картинкой высмеял лицемерную политику США
© AP Photo / Andy WongОфициальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
© AP Photo / Andy Wong
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь опубликовал пост в твиттере, в котором указал на двойные стандарты в поведении США на международной арене.
На картинке изображены несколько конфликтов, в которых Вашингтон принял непосредственное участие. В их числе — вторжения в Ирак и Афганистан, бомбардировки Югославии и санкционная война с Венесуэлой. Как отметил дипломат, в понимании Соединенных Штатов такое поведение считается "защитой прав человека". Между тем китайские учения возле Тайваня для американцев выглядят как "агрессия и провокация".
Публикация заместителя директора Департамента информации МИД КНР Чжао Лицзяня в соцсети
Публикация заместителя директора Департамента информации МИД КНР Чжао Лицзяня в соцсети
"Всегда легче придумать оправдание, чем найти настоящее", — написал представитель ведомства.
Официальный представитель китайского МИД часто комментирует действия США при помощи картинок в Twitter. Так, он называл Штаты самой воинственной страной в мировой истории и наибольшей угрозой для мира и развития на планете, напоминал о многочисленных жертвах и страданиях, которые принесли американские военные во время операций во Вьетнаме, Косово, Афганистане и Ираке, и указывал на ответственность Вашингтона за ситуацию на Украине.
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