https://ria.ru/20220811/kino-1808771483.html

Хабаровский губернатор показал тизер фильма "Золото Умальты"

Хабаровский губернатор показал тизер фильма "Золото Умальты" - РИА Новости, 11.08.2022

Хабаровский губернатор показал тизер фильма "Золото Умальты"

Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев показал в Telegram тизер фильма "Золото Умальты", основанного на реальных событиях XIX века в регионе, который... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T08:32

2022-08-11T08:32

2022-08-11T08:32

культура

андрей богатырев (режиссер)

павел деревянко

верхнебуреинский район

петербургский международный экономический форум (фонд)

михаил дегтярев

хабаровский край

кино

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ХАБАРОВСК, 11 авг - РИА Новости. Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев показал в Telegram тизер фильма "Золото Умальты", основанного на реальных событиях XIX века в регионе, который планируется выпустить в 2023 году.В основу художественного фильма "Золото Умальты" легло дерзкое ограбление каравана крупной Нимано-Буреинской золотопромышленной кампании, совершённое в конце XIX века вблизи ныне не существующего поселка Умальта Верхнебуреинского района. Тогда добычей разбойников стало более 430 килограммов драгметалла. Впоследствии почти все золото было утеряно и до сих пор не найдено. Дегтярев заявлял в интервью РИА Новости в декабре прошлого года, что сам на первоначальном этапе станет генеральным продюсером исторического истерна, который выйдет в свет, возможно, уже в 2023 году."Наш проект - художественный фильм "Золото Умальты" - победил в питчинге. Мы получим госфинансирование. Итак, у нас всё по плану. Кино будет. Готовимся к съемкам... Будут и сюрпризы. А пока - тизер", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале под размещенным видео.В ноябре 2021 года губернатор сообщил, что утвердил синопсис исторического фильма. Он рассказал, что производством будет заниматься петербургская студия "Лендок", привлечены будут и "местные творческие ребята". Ранее Дегтярев называл сумму в 200-300 миллионов рублей на картину. Он уверен, что фильм будет способствовать развитию туризма и поможет привлечь в Верхнебуреинский район миллионы туристов в год.В июне глава региона, прибыв в Санкт-Петербург, посетил киностудию и встретился с ее руководителем Алексеем Тельновым, режиссером проекта Андреем Богатыревым, автором сценария Ольгой Погодиной-Кузминой, а также с главными актерами будущей картины - Алексеем Шевченковым, Павлом Деревянко и Артемом Ткаченко. Тогда Тельнов отметил, что "Золото Умальты" - интересный, очень фактурный и, несомненно, важный для изучения нашей богатой истории проект".Источниками финансирования создания полнометражной киноленты станут субсидии и грантовая помощь, а также спонсорское участие, сообщал Дегтярев. На площадке прошедшего ПМЭФ-2022 глава региона достиг договоренностей с потенциальными инвесторами на 100 миллионов рублей, сообщало правительство региона.

https://ria.ru/20220810/kino-1808708468.html

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хабаровский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

андрей богатырев (режиссер), павел деревянко, верхнебуреинский район, петербургский международный экономический форум (фонд), михаил дегтярев, хабаровский край, кино, новости культуры