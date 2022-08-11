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Хабаровский губернатор показал тизер фильма "Золото Умальты" - РИА Новости, 11.08.2022
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Культура
https://ria.ru/20220811/kino-1808771483.html
Хабаровский губернатор показал тизер фильма "Золото Умальты"
Хабаровский губернатор показал тизер фильма "Золото Умальты" - РИА Новости, 11.08.2022
Хабаровский губернатор показал тизер фильма "Золото Умальты"
Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев показал в Telegram тизер фильма "Золото Умальты", основанного на реальных событиях XIX века в регионе, который... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T08:32
2022-08-11T08:32
культура
андрей богатырев (режиссер)
павел деревянко
верхнебуреинский район
петербургский международный экономический форум (фонд)
михаил дегтярев
хабаровский край
кино
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ХАБАРОВСК, 11 авг - РИА Новости. Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев показал в Telegram тизер фильма "Золото Умальты", основанного на реальных событиях XIX века в регионе, который планируется выпустить в 2023 году.В основу художественного фильма "Золото Умальты" легло дерзкое ограбление каравана крупной Нимано-Буреинской золотопромышленной кампании, совершённое в конце XIX века вблизи ныне не существующего поселка Умальта Верхнебуреинского района. Тогда добычей разбойников стало более 430 килограммов драгметалла. Впоследствии почти все золото было утеряно и до сих пор не найдено. Дегтярев заявлял в интервью РИА Новости в декабре прошлого года, что сам на первоначальном этапе станет генеральным продюсером исторического истерна, который выйдет в свет, возможно, уже в 2023 году."Наш проект - художественный фильм "Золото Умальты" - победил в питчинге. Мы получим госфинансирование. Итак, у нас всё по плану. Кино будет. Готовимся к съемкам... Будут и сюрпризы. А пока - тизер", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале под размещенным видео.В ноябре 2021 года губернатор сообщил, что утвердил синопсис исторического фильма. Он рассказал, что производством будет заниматься петербургская студия "Лендок", привлечены будут и "местные творческие ребята". Ранее Дегтярев называл сумму в 200-300 миллионов рублей на картину. Он уверен, что фильм будет способствовать развитию туризма и поможет привлечь в Верхнебуреинский район миллионы туристов в год.В июне глава региона, прибыв в Санкт-Петербург, посетил киностудию и встретился с ее руководителем Алексеем Тельновым, режиссером проекта Андреем Богатыревым, автором сценария Ольгой Погодиной-Кузминой, а также с главными актерами будущей картины - Алексеем Шевченковым, Павлом Деревянко и Артемом Ткаченко. Тогда Тельнов отметил, что "Золото Умальты" - интересный, очень фактурный и, несомненно, важный для изучения нашей богатой истории проект".Источниками финансирования создания полнометражной киноленты станут субсидии и грантовая помощь, а также спонсорское участие, сообщал Дегтярев. На площадке прошедшего ПМЭФ-2022 глава региона достиг договоренностей с потенциальными инвесторами на 100 миллионов рублей, сообщало правительство региона.
https://ria.ru/20220810/kino-1808708468.html
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андрей богатырев (режиссер), павел деревянко, верхнебуреинский район, петербургский международный экономический форум (фонд), михаил дегтярев, хабаровский край, кино, новости культуры
Культура, Андрей Богатырев (режиссер), Павел Деревянко, Верхнебуреинский район, Петербургский международный экономический форум (фонд), Михаил Дегтярев, Хабаровский край, кино, Новости культуры
08:32 11.08.2022
 
Хабаровский губернатор показал тизер фильма "Золото Умальты"

Хабаровский губернатор Дегтярев показал тизер фильма о похищенном золоте Умальты

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГубернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 11 авг - РИА Новости. Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев показал в Telegram тизер фильма "Золото Умальты", основанного на реальных событиях XIX века в регионе, который планируется выпустить в 2023 году.
В основу художественного фильма "Золото Умальты" легло дерзкое ограбление каравана крупной Нимано-Буреинской золотопромышленной кампании, совершённое в конце XIX века вблизи ныне не существующего поселка Умальта Верхнебуреинского района. Тогда добычей разбойников стало более 430 килограммов драгметалла. Впоследствии почти все золото было утеряно и до сих пор не найдено. Дегтярев заявлял в интервью РИА Новости в декабре прошлого года, что сам на первоначальном этапе станет генеральным продюсером исторического истерна, который выйдет в свет, возможно, уже в 2023 году.
"Наш проект - художественный фильм "Золото Умальты" - победил в питчинге. Мы получим госфинансирование. Итак, у нас всё по плану. Кино будет. Готовимся к съемкам... Будут и сюрпризы. А пока - тизер", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале под размещенным видео.
В ноябре 2021 года губернатор сообщил, что утвердил синопсис исторического фильма. Он рассказал, что производством будет заниматься петербургская студия "Лендок", привлечены будут и "местные творческие ребята". Ранее Дегтярев называл сумму в 200-300 миллионов рублей на картину. Он уверен, что фильм будет способствовать развитию туризма и поможет привлечь в Верхнебуреинский район миллионы туристов в год.
"Кстати, по слухам, некий родственник главы Гоминьдана Чан Кайши был тоже замешан в исчезновении русского золота. Возможно, ценный груз был не утерян или спрятан, а переправлен за рубеж и осел на Тайване", - пояснил Дегтярев.
В июне глава региона, прибыв в Санкт-Петербург, посетил киностудию и встретился с ее руководителем Алексеем Тельновым, режиссером проекта Андреем Богатыревым, автором сценария Ольгой Погодиной-Кузминой, а также с главными актерами будущей картины - Алексеем Шевченковым, Павлом Деревянко и Артемом Ткаченко. Тогда Тельнов отметил, что "Золото Умальты" - интересный, очень фактурный и, несомненно, важный для изучения нашей богатой истории проект".
Источниками финансирования создания полнометражной киноленты станут субсидии и грантовая помощь, а также спонсорское участие, сообщал Дегтярев. На площадке прошедшего ПМЭФ-2022 глава региона достиг договоренностей с потенциальными инвесторами на 100 миллионов рублей, сообщало правительство региона.
Кадр из фильма Холоп
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Фильмы "Холоп 2" и "Кракен" получат поддержку Фонда кино
 
КультураАндрей Богатырев (режиссер)Павел ДеревянкоВерхнебуреинский районПетербургский международный экономический форум (фонд)Михаил ДегтяревХабаровский крайкиноНовости культуры
 
 
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