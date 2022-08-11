https://ria.ru/20220811/gumpomosch-1808968998.html

Казаки из Ростовской области передали Донбассу около 200 тонн гумпомощи

Казаки из Ростовской области передали Донбассу около 200 тонн гумпомощи - РИА Новости, 11.08.2022

Казаки из Ростовской области передали Донбассу около 200 тонн гумпомощи

Казаки из Ростовской области направили жителям Донецкой и Луганской народных республик уже около 200 тонн гуманитарных грузов с начала спецоперации на Украине,... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T18:46

2022-08-11T18:46

2022-08-11T18:47

ростовская область

донбасс

луганская народная республика

украина

гуманитарная помощь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/04/1793096740_0:245:2942:1900_1920x0_80_0_0_0bd6a248cf8febab14ac32d3762e3e42.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 авг - РИА Новости. Казаки из Ростовской области направили жителям Донецкой и Луганской народных республик уже около 200 тонн гуманитарных грузов с начала спецоперации на Украине, сообщает правительство региона."С самого начала спецоперации казаки активно помогают в сборе и отправке гуманитарных грузов на Донбасс. Всего направлено около 200 тонн, из них более 75 тонн гуманитарки собрали при поддержке регионального правительства и неравнодушных граждан областное ГКУ "Казаки Дона" и КДМО "Донцы"", - приводятся в сообщении слова заместителя губернатора Ростовской области Михаила Корнеева. Он отметил, что эта работа в регионе налажена на системной основе и будет продолжена.Отмечается, что казаки также направляют бойцам подразделений, находящихся в районе проведения специальной операции на территории Украины, обмундирование и снаряжение. Так, на текущей неделе окружными казачьими обществами Восточный и Донецкий округ направлена очередная партия: бронежилеты, квадрокоптер, тепловизоры и другое снаряжение.Ранее воспитанники шахтинского отделения казачьей детско-молодежной организации "Донцы" при поддержке родителей и общественности собрали для бойцов одного из подразделений, находящихся в Луганской народной республике, медикаменты, перевязочные средства и сладости.

https://ria.ru/20220516/gumpomosch-1788720527.html

https://ria.ru/20220608/pomosch-1793975238.html

донбасс

луганская народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донбасс, луганская народная республика, украина, гуманитарная помощь