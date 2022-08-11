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Казаки из Ростовской области передали Донбассу около 200 тонн гумпомощи
Казаки из Ростовской области передали Донбассу около 200 тонн гумпомощи - РИА Новости, 11.08.2022
Казаки из Ростовской области передали Донбассу около 200 тонн гумпомощи
Казаки из Ростовской области направили жителям Донецкой и Луганской народных республик уже около 200 тонн гуманитарных грузов с начала спецоперации на Украине,... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T18:46
2022-08-11T18:46
2022-08-11T18:47
ростовская область
донбасс
луганская народная республика
украина
гуманитарная помощь
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 авг - РИА Новости. Казаки из Ростовской области направили жителям Донецкой и Луганской народных республик уже около 200 тонн гуманитарных грузов с начала спецоперации на Украине, сообщает правительство региона."С самого начала спецоперации казаки активно помогают в сборе и отправке гуманитарных грузов на Донбасс. Всего направлено около 200 тонн, из них более 75 тонн гуманитарки собрали при поддержке регионального правительства и неравнодушных граждан областное ГКУ "Казаки Дона" и КДМО "Донцы"", - приводятся в сообщении слова заместителя губернатора Ростовской области Михаила Корнеева. Он отметил, что эта работа в регионе налажена на системной основе и будет продолжена.Отмечается, что казаки также направляют бойцам подразделений, находящихся в районе проведения специальной операции на территории Украины, обмундирование и снаряжение. Так, на текущей неделе окружными казачьими обществами Восточный и Донецкий округ направлена очередная партия: бронежилеты, квадрокоптер, тепловизоры и другое снаряжение.Ранее воспитанники шахтинского отделения казачьей детско-молодежной организации "Донцы" при поддержке родителей и общественности собрали для бойцов одного из подразделений, находящихся в Луганской народной республике, медикаменты, перевязочные средства и сладости.
https://ria.ru/20220516/gumpomosch-1788720527.html
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донбасс, луганская народная республика, украина, гуманитарная помощь
Ростовская область , Донбасс, Луганская Народная Республика, Украина, Гуманитарная помощь
18:46 11.08.2022 (обновлено: 18:47 11.08.2022)
Казаки из Ростовской области передали Донбассу около 200 тонн гумпомощи
Казаки из Ростовской области передали жителям ЛНР и ДНР около 200 тонн гуманитарных грузов