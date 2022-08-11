https://ria.ru/20220811/gosuslugi-1808790037.html

Минцифры запустило сервис "Европротокол" в приложении "Госуслуги Авто"

Минцифры запустило сервис "Европротокол" в приложении "Госуслуги Авто" - РИА Новости, 11.08.2022

Минцифры запустило сервис "Европротокол" в приложении "Госуслуги Авто"

В мобильном приложении "Госуслуги Авто" появился сервис "Европротокол онлайн", с помощью которого автомобилисты могут оформить извещение о ДТП без вызова... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T09:47

2022-08-11T09:47

2022-08-11T09:47

общество

россия

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

авто

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. В мобильном приложении "Госуслуги Авто" появился сервис "Европротокол онлайн", с помощью которого автомобилисты могут оформить извещение о ДТП без вызова сотрудника полиции и заполнения бумажных бланков, сообщает Минцифры РФ."Минцифры России запустило сервис "Европротокол онлайн" в мобильном приложении "Госуслуги Авто". С его помощью автомобилисты могут оформить извещение о ДТП без вызова сотрудника полиции и заполнения бумажных бланков", - говорится в сообщении на сайте ведомства.По мнению министерства, из плюсов сервиса "Европротокол онлайн" также можно отметить сокращение среднего время оформления ДТП почти в два раза, отсутствие необходимости посещать офис страховой компании - извещение поступает в страховую онлайн и нет риска ошибок в данных: форма автоматически заполняется сведениями из "Госуслуг", что повышает вероятность возмещения ущерба от аварии.При этом достаточно, чтобы "Госуслуги Авто" было установлено у одного из водителей - второй участник ДТП должен только подтвердить верность данных по сгенерированной в приложении ссылке. Также для оформления оба участника ДТП должны иметь подтвержденные учетные записи на "Госуслугах", а в ДТП не должно быть пострадавших и причинения ущерба иному имуществу, кроме транспортных средств.Ведомство уточняет, что участникам ДТП могут возместить до 400 тысяч рублей, если они сделали фотофиксацию повреждений и у них нет разногласий, и до 100 тысяч, если у водителей есть разногласия, но при этом оформлена фотофиксация, а также если водители откажутся от фотофиксации повреждений без разногласий.Отмечается также, что само приложение "Госуслуги Авто" начало работать в прошлом году, объединив все самые популярные сервисы для автомобилистов; приложение скачали уже 1,6 миллиона раз.

https://ria.ru/20220804/elektromobil-1807256309.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), авто