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Минцифры запустило сервис "Европротокол" в приложении "Госуслуги Авто" - РИА Новости, 11.08.2022
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Минцифры запустило сервис "Европротокол" в приложении "Госуслуги Авто"
Минцифры запустило сервис "Европротокол" в приложении "Госуслуги Авто" - РИА Новости, 11.08.2022
Минцифры запустило сервис "Европротокол" в приложении "Госуслуги Авто"
В мобильном приложении "Госуслуги Авто" появился сервис "Европротокол онлайн", с помощью которого автомобилисты могут оформить извещение о ДТП без вызова... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T09:47
2022-08-11T09:47
общество
россия
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
авто
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. В мобильном приложении "Госуслуги Авто" появился сервис "Европротокол онлайн", с помощью которого автомобилисты могут оформить извещение о ДТП без вызова сотрудника полиции и заполнения бумажных бланков, сообщает Минцифры РФ."Минцифры России запустило сервис "Европротокол онлайн" в мобильном приложении "Госуслуги Авто". С его помощью автомобилисты могут оформить извещение о ДТП без вызова сотрудника полиции и заполнения бумажных бланков", - говорится в сообщении на сайте ведомства.По мнению министерства, из плюсов сервиса "Европротокол онлайн" также можно отметить сокращение среднего время оформления ДТП почти в два раза, отсутствие необходимости посещать офис страховой компании - извещение поступает в страховую онлайн и нет риска ошибок в данных: форма автоматически заполняется сведениями из "Госуслуг", что повышает вероятность возмещения ущерба от аварии.При этом достаточно, чтобы "Госуслуги Авто" было установлено у одного из водителей - второй участник ДТП должен только подтвердить верность данных по сгенерированной в приложении ссылке. Также для оформления оба участника ДТП должны иметь подтвержденные учетные записи на "Госуслугах", а в ДТП не должно быть пострадавших и причинения ущерба иному имуществу, кроме транспортных средств.Ведомство уточняет, что участникам ДТП могут возместить до 400 тысяч рублей, если они сделали фотофиксацию повреждений и у них нет разногласий, и до 100 тысяч, если у водителей есть разногласия, но при этом оформлена фотофиксация, а также если водители откажутся от фотофиксации повреждений без разногласий.Отмечается также, что само приложение "Госуслуги Авто" начало работать в прошлом году, объединив все самые популярные сервисы для автомобилистов; приложение скачали уже 1,6 миллиона раз.
https://ria.ru/20220804/elektromobil-1807256309.html
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общество, россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), авто
Общество, Россия, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Авто
09:47 11.08.2022
 
Минцифры запустило сервис "Европротокол" в приложении "Госуслуги Авто"

Минцифры запустило сервис "Европротокол онлайн" в мобильном приложении "Госуслуги Авто"

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС ГИБДД
Сотрудник ДПС ГИБДД - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. В мобильном приложении "Госуслуги Авто" появился сервис "Европротокол онлайн", с помощью которого автомобилисты могут оформить извещение о ДТП без вызова сотрудника полиции и заполнения бумажных бланков, сообщает Минцифры РФ.
"Минцифры России запустило сервис "Европротокол онлайн" в мобильном приложении "Госуслуги Авто". С его помощью автомобилисты могут оформить извещение о ДТП без вызова сотрудника полиции и заполнения бумажных бланков", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
По мнению министерства, из плюсов сервиса "Европротокол онлайн" также можно отметить сокращение среднего время оформления ДТП почти в два раза, отсутствие необходимости посещать офис страховой компании - извещение поступает в страховую онлайн и нет риска ошибок в данных: форма автоматически заполняется сведениями из "Госуслуг", что повышает вероятность возмещения ущерба от аварии.
При этом достаточно, чтобы "Госуслуги Авто" было установлено у одного из водителей - второй участник ДТП должен только подтвердить верность данных по сгенерированной в приложении ссылке. Также для оформления оба участника ДТП должны иметь подтвержденные учетные записи на "Госуслугах", а в ДТП не должно быть пострадавших и причинения ущерба иному имуществу, кроме транспортных средств.
Ведомство уточняет, что участникам ДТП могут возместить до 400 тысяч рублей, если они сделали фотофиксацию повреждений и у них нет разногласий, и до 100 тысяч, если у водителей есть разногласия, но при этом оформлена фотофиксация, а также если водители откажутся от фотофиксации повреждений без разногласий.
Отмечается также, что само приложение "Госуслуги Авто" начало работать в прошлом году, объединив все самые популярные сервисы для автомобилистов; приложение скачали уже 1,6 миллиона раз.
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ОбществоРоссияМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Авто
 
 
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