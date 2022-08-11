https://ria.ru/20220811/estoniya-1808874683.html

В Совфеде заявили об "историческом комплексе неполноценности" у Эстонии

В Совфеде заявили об "историческом комплексе неполноценности" у Эстонии - РИА Новости, 11.08.2022

В Совфеде заявили об "историческом комплексе неполноценности" у Эстонии

Решение Эстонии закрыть границу для россиян с ее шенгенским визами является проявлением исторического комплекса неполноценности, заявил РИА Новости председатель РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T14:05

2022-08-11T14:05

2022-08-11T15:02

эстония

в мире

россия

урмас рейнсалу

совет федерации рф

григорий карасин

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Решение Эстонии закрыть границу для россиян с ее шенгенским визами является проявлением исторического комплекса неполноценности, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международной политике Григорий Карасин.Эстония закроет границу для граждан РФ с шенгенскими визами, выданными республикой, сообщил в четверг глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу."Это сказывается болезненный исторический комплекс неполноценности. Хотелось бы, конечно, чтобы этих исторических комплексов не было", - заявил Карасин. По его словам, такие решения выглядят очень "глупо и нелепо" и нарушают все общепринятые нормы добропорядочных государств.При этом сенатор рассчитывает на то, что решение Эстонии и предложения ряда государств Евросоюза отменить на уровне всего ЕС выдачу россиянам шенгенских виз не будут определять конечное решение Брюсселя. "Я надеюсь, что их комплексы неполноценности не будут определяющими в принятии решений Евросоюза", - сказал он.

https://ria.ru/20220809/estoniya-1808348495.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

эстония, в мире, россия, урмас рейнсалу, совет федерации рф, григорий карасин, санкции в отношении россии