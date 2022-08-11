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В Совфеде заявили об "историческом комплексе неполноценности" у Эстонии - РИА Новости, 11.08.2022
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В Совфеде заявили об "историческом комплексе неполноценности" у Эстонии
В Совфеде заявили об "историческом комплексе неполноценности" у Эстонии - РИА Новости, 11.08.2022
В Совфеде заявили об "историческом комплексе неполноценности" у Эстонии
Решение Эстонии закрыть границу для россиян с ее шенгенским визами является проявлением исторического комплекса неполноценности, заявил РИА Новости председатель РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T14:05
2022-08-11T15:02
эстония
в мире
россия
урмас рейнсалу
совет федерации рф
григорий карасин
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Решение Эстонии закрыть границу для россиян с ее шенгенским визами является проявлением исторического комплекса неполноценности, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международной политике Григорий Карасин.Эстония закроет границу для граждан РФ с шенгенскими визами, выданными республикой, сообщил в четверг глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу."Это сказывается болезненный исторический комплекс неполноценности. Хотелось бы, конечно, чтобы этих исторических комплексов не было", - заявил Карасин. По его словам, такие решения выглядят очень "глупо и нелепо" и нарушают все общепринятые нормы добропорядочных государств.При этом сенатор рассчитывает на то, что решение Эстонии и предложения ряда государств Евросоюза отменить на уровне всего ЕС выдачу россиянам шенгенских виз не будут определять конечное решение Брюсселя. "Я надеюсь, что их комплексы неполноценности не будут определяющими в принятии решений Евросоюза", - сказал он.
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эстония, в мире, россия, урмас рейнсалу, совет федерации рф, григорий карасин, санкции в отношении россии
Эстония, В мире, Россия, Урмас Рейнсалу, Совет Федерации РФ, Григорий Карасин, Санкции в отношении России
14:05 11.08.2022 (обновлено: 15:02 11.08.2022)
 
В Совфеде заявили об "историческом комплексе неполноценности" у Эстонии

Сенатор Карасин: Эстония закрывает границу для россиян из-за комплекса неполноценности

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГорода мира. Таллин
Города мира. Таллин - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Решение Эстонии закрыть границу для россиян с ее шенгенским визами является проявлением исторического комплекса неполноценности, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международной политике Григорий Карасин.
Эстония закроет границу для граждан РФ с шенгенскими визами, выданными республикой, сообщил в четверг глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу.
"Это сказывается болезненный исторический комплекс неполноценности. Хотелось бы, конечно, чтобы этих исторических комплексов не было", - заявил Карасин. По его словам, такие решения выглядят очень "глупо и нелепо" и нарушают все общепринятые нормы добропорядочных государств.
При этом сенатор рассчитывает на то, что решение Эстонии и предложения ряда государств Евросоюза отменить на уровне всего ЕС выдачу россиянам шенгенских виз не будут определять конечное решение Брюсселя. "Я надеюсь, что их комплексы неполноценности не будут определяющими в принятии решений Евросоюза", - сказал он.
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ЭстонияВ миреРоссияУрмас РейнсалуСовет Федерации РФГригорий КарасинСанкции в отношении России
 
 
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