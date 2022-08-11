https://ria.ru/20220811/egipet-1808896515.html
Лоукостер из Египта увеличил число рейсов из России на Красное море
Лоукостер из Египта увеличил число рейсов из России на Красное море - РИА Новости, 11.08.2022
Лоукостер из Египта увеличил число рейсов из России на Красное море
Египетская авиакомпания AlMasria Universal Airlines начала летать из терминала С московского аэропорта Шереметьево в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, сообщает... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T16:17
2022-08-11T16:17
2022-08-11T16:17
туризм
туризм
шарм-эш-шейх
хургада
москва
шереметьево (аэропорт)
airbus a320
египет
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Египетская авиакомпания AlMasria Universal Airlines начала летать из терминала С московского аэропорта Шереметьево в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, сообщает пресс-служба воздушной гавани.Рейсы выполняются шесть раз в неделю на лайнере Airbus A320. Перевозчик будет перевозить клиентов туроператора "Библио-Глобус".Из столицы в Шарм-эш-Шейх и обратно самолеты полетят два раза в неделю по пятницам.Рейсы по маршруту Шарм-эш-Шейх — Москва — Хургада выполняются два раза в неделю по понедельникам и воскресеньям, а по направлению Хургада — Москва — Шарм-эш-Шейх — по понедельникам и средам.
https://ria.ru/20220810/loukoster-1808499115.html
шарм-эш-шейх
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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туризм, шарм-эш-шейх, хургада, москва, шереметьево (аэропорт), airbus a320, египет, куда поехать, куда можно лететь
Туризм, Туризм, Шарм-эш-Шейх, Хургада, Москва, Шереметьево (аэропорт), Airbus A320, Египет, куда поехать, куда можно лететь
Лоукостер из Египта увеличил число рейсов из России на Красное море
Египетская авиакомпания AlMasria начала летать из Москвы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх