https://ria.ru/20220811/egipet-1808896515.html

Лоукостер из Египта увеличил число рейсов из России на Красное море

Лоукостер из Египта увеличил число рейсов из России на Красное море - РИА Новости, 11.08.2022

Лоукостер из Египта увеличил число рейсов из России на Красное море

Египетская авиакомпания AlMasria Universal Airlines начала летать из терминала С московского аэропорта Шереметьево в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, сообщает... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T16:17

2022-08-11T16:17

2022-08-11T16:17

туризм

туризм

шарм-эш-шейх

хургада

москва

шереметьево (аэропорт)

airbus a320

египет

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Египетская авиакомпания AlMasria Universal Airlines начала летать из терминала С московского аэропорта Шереметьево в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, сообщает пресс-служба воздушной гавани.Рейсы выполняются шесть раз в неделю на лайнере Airbus A320. Перевозчик будет перевозить клиентов туроператора "Библио-Глобус".Из столицы в Шарм-эш-Шейх и обратно самолеты полетят два раза в неделю по пятницам.Рейсы по маршруту Шарм-эш-Шейх — Москва — Хургада выполняются два раза в неделю по понедельникам и воскресеньям, а по направлению Хургада — Москва — Шарм-эш-Шейх — по понедельникам и средам.

https://ria.ru/20220810/loukoster-1808499115.html

шарм-эш-шейх

хургада

москва

египет

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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