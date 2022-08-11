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В Марий Эл подросток за рулем опрокинул машину в кювет
В Марий Эл подросток за рулем опрокинул машину в кювет - РИА Новости, 11.08.2022
В Марий Эл подросток за рулем опрокинул машину в кювет
Машина под управлением 15-летнего подростка попала в ДТП в Марий Эл, один юноша погиб, еще четверо несовершеннолетних, в том числе водитель, помещены в... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T13:19
2022-08-11T13:19
2022-08-11T13:19
происшествия
авто
республика марий эл
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 авг - РИА Новости. Машина под управлением 15-летнего подростка попала в ДТП в Марий Эл, один юноша погиб, еще четверо несовершеннолетних, в том числе водитель, помещены в больницу, сообщила пресс-служба МВД по республике.По данным ведомства, авария произошла в четверг в 00.15 на 223-м километре автодороги "Поветлужье" Юринского района, один несовершеннолетний погиб и 4 получили травмы различной степени тяжести."Пятнадцатилетний подросток, управляя автомашиной Hyundai Solaris, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием автомобиля. В машине находились несовершеннолетние в возрасте от 14 до 17 лет. Никто из них не был пристегнут ремнем безопасности. В результате ДТП на месте происшествия скончался 17-летний подросток", - говорится в сообщении.Водитель и остальные пассажиры помещены в больницу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
https://ria.ru/20220315/ugon-1778307203.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, республика марий эл, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Авто, Республика Марий Эл, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Марий Эл подросток за рулем опрокинул машину в кювет
В Марий Эл один подросток погиб и четверо пострадали при падении автомобиля в кювет