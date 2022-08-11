https://ria.ru/20220811/donbass-1808866609.html

ЛНР заявила о позитивных сдвигах в районе Артемовска, Соледара и Северска

ЛНР заявила о позитивных сдвигах в районе Артемовска, Соледара и Северска - РИА Новости, 11.08.2022

ЛНР заявила о позитивных сдвигах в районе Артемовска, Соледара и Северска

В агломерации Артемовск-Соледар-Северск в ходе спецоперации есть ряд позитивных сдвигов, заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T13:41

2022-08-11T13:41

2022-08-11T13:41

специальная военная операция на украине

в мире

артемовск

северск

соледар

донецкая народная республика

луганская народная республика

андрей марочко

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. В агломерации Артемовск-Соледар-Северск в ходе спецоперации есть ряд позитивных сдвигов, заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко."Есть существенные успехи, которые говорят, что можно смотреть с оптимизмом на происходящее, на будущее", - рассказал он в эфире Первого канала."Сейчас в агломерации Артемовск, Соледар и Северск есть ряд позитивных сдвигов. Прежде всего хочу отметить, что наши подразделения уже с северо-востока зашли в населенный пункт Артемовск, закрепились здесь и продолжают развивать успех вглубь данного населенного пункта", - добавил он."Северодонецк: подразделения продвинулись тоже существенно за истекшие сутки, и можно говорить о том, что они находятся недалеко от центра города Соледар. Касаемо Северска, то там ситуация немного иная, там сейчас наши военнослужащие находятся на ранее занимаемых позициях, вместе с тем мы выявляем огневые точки противника, подавляем, планомерно уничтожаем как живую силу, так и технику противника", - сказал Марочко.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

артемовск

северск

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донецкая народная республика

луганская народная республика

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

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