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ЛНР заявила о позитивных сдвигах в районе Артемовска, Соледара и Северска
ЛНР заявила о позитивных сдвигах в районе Артемовска, Соледара и Северска - РИА Новости, 11.08.2022
ЛНР заявила о позитивных сдвигах в районе Артемовска, Соледара и Северска
В агломерации Артемовск-Соледар-Северск в ходе спецоперации есть ряд позитивных сдвигов, заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T13:41
2022-08-11T13:41
2022-08-11T13:41
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
северск
соледар
донецкая народная республика
луганская народная республика
андрей марочко
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. В агломерации Артемовск-Соледар-Северск в ходе спецоперации есть ряд позитивных сдвигов, заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко."Есть существенные успехи, которые говорят, что можно смотреть с оптимизмом на происходящее, на будущее", - рассказал он в эфире Первого канала."Сейчас в агломерации Артемовск, Соледар и Северск есть ряд позитивных сдвигов. Прежде всего хочу отметить, что наши подразделения уже с северо-востока зашли в населенный пункт Артемовск, закрепились здесь и продолжают развивать успех вглубь данного населенного пункта", - добавил он."Северодонецк: подразделения продвинулись тоже существенно за истекшие сутки, и можно говорить о том, что они находятся недалеко от центра города Соледар. Касаемо Северска, то там ситуация немного иная, там сейчас наши военнослужащие находятся на ранее занимаемых позициях, вместе с тем мы выявляем огневые точки противника, подавляем, планомерно уничтожаем как живую силу, так и технику противника", - сказал Марочко.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ЛНР заявила о позитивных сдвигах в районе Артемовска, Соледара и Северска
Представитель ЛНР Марочко заявил о позитивных сдвигах у Артемовска, Соледара и Северска