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Роспотребнадзор оценил влияние "дельтакрона" на ситуацию с COVID-19
Роспотребнадзор оценил влияние "дельтакрона" на ситуацию с COVID-19 - РИА Новости, 11.08.2022
Роспотребнадзор оценил влияние "дельтакрона" на ситуацию с COVID-19
Вариант коронавируса "дельтакрон" относится к недоминирующим линиям COVID-19 и в настоящий момент не оказывает значимого влияния на эпидобстановку, сообщила... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T10:59
2022-08-11T10:59
2022-08-11T10:59
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Вариант коронавируса "дельтакрон" относится к недоминирующим линиям COVID-19 и в настоящий момент не оказывает значимого влияния на эпидобстановку, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.В России подтверждено шесть случаев "дельтакрона", пять - в Санкт-Петербурге, один – в Москве."Вариант относится к недоминирующим линиям COVID-19 и в настоящий момент не оказывает значимого влияния на эпидобстановку ни в Санкт-Петербурге, ни в Москве. Эпидситуация в этих городах аналогична ситуации в целом по стране и характеризуется активным распространением субвариантов COVID-19 BA.4/BA.5 с преобладанием BA.5 в штаммовом составе", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220811/deltakron-1808805387.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество
Распространение коронавируса, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Здоровье - Общество
Роспотребнадзор оценил влияние "дельтакрона" на ситуацию с COVID-19
Роспотребнадзор: вариант "дельтакрон" не влияет значимо на ситуацию с COVID-19