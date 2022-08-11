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Роспотребнадзор оценил влияние "дельтакрона" на ситуацию с COVID-19 - РИА Новости, 11.08.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220811/deltakron-1808807005.html
Роспотребнадзор оценил влияние "дельтакрона" на ситуацию с COVID-19
Роспотребнадзор оценил влияние "дельтакрона" на ситуацию с COVID-19 - РИА Новости, 11.08.2022
Роспотребнадзор оценил влияние "дельтакрона" на ситуацию с COVID-19
Вариант коронавируса "дельтакрон" относится к недоминирующим линиям COVID-19 и в настоящий момент не оказывает значимого влияния на эпидобстановку, сообщила... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T10:59
2022-08-11T10:59
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Вариант коронавируса "дельтакрон" относится к недоминирующим линиям COVID-19 и в настоящий момент не оказывает значимого влияния на эпидобстановку, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.В России подтверждено шесть случаев "дельтакрона", пять - в Санкт-Петербурге, один – в Москве."Вариант относится к недоминирующим линиям COVID-19 и в настоящий момент не оказывает значимого влияния на эпидобстановку ни в Санкт-Петербурге, ни в Москве. Эпидситуация в этих городах аналогична ситуации в целом по стране и характеризуется активным распространением субвариантов COVID-19 BA.4/BA.5 с преобладанием BA.5 в штаммовом составе", - говорится в сообщении.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество
Распространение коронавируса, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Здоровье - Общество
10:59 11.08.2022
 
Роспотребнадзор оценил влияние "дельтакрона" на ситуацию с COVID-19

Роспотребнадзор: вариант "дельтакрон" не влияет значимо на ситуацию с COVID-19

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудник Диагностического центра лабораторных исследований Депздрава Москвы загружает образцы в амплификатор во время пцр-исследования
Сотрудник Диагностического центра лабораторных исследований Депздрава Москвы загружает образцы в амплификатор во время пцр-исследования - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сотрудник Диагностического центра лабораторных исследований Депздрава Москвы загружает образцы в амплификатор во время пцр-исследования. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Вариант коронавируса "дельтакрон" относится к недоминирующим линиям COVID-19 и в настоящий момент не оказывает значимого влияния на эпидобстановку, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
В России подтверждено шесть случаев "дельтакрона", пять - в Санкт-Петербурге, один – в Москве.
"Вариант относится к недоминирующим линиям COVID-19 и в настоящий момент не оказывает значимого влияния на эпидобстановку ни в Санкт-Петербурге, ни в Москве. Эпидситуация в этих городах аналогична ситуации в целом по стране и характеризуется активным распространением субвариантов COVID-19 BA.4/BA.5 с преобладанием BA.5 в штаммовом составе", - говорится в сообщении.
Сотрудник Диагностического центра лабораторных исследований Депздрава Москвы проводит пцр-исследование - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
10:52Распространение коронавируса
В России подтвердили шесть случаев "дельтакрона"
 
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