https://ria.ru/20220811/deltakron-1808807005.html

Роспотребнадзор оценил влияние "дельтакрона" на ситуацию с COVID-19

Роспотребнадзор оценил влияние "дельтакрона" на ситуацию с COVID-19 - РИА Новости, 11.08.2022

Роспотребнадзор оценил влияние "дельтакрона" на ситуацию с COVID-19

Вариант коронавируса "дельтакрон" относится к недоминирующим линиям COVID-19 и в настоящий момент не оказывает значимого влияния на эпидобстановку, сообщила... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T10:59

2022-08-11T10:59

2022-08-11T10:59

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Вариант коронавируса "дельтакрон" относится к недоминирующим линиям COVID-19 и в настоящий момент не оказывает значимого влияния на эпидобстановку, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.В России подтверждено шесть случаев "дельтакрона", пять - в Санкт-Петербурге, один – в Москве."Вариант относится к недоминирующим линиям COVID-19 и в настоящий момент не оказывает значимого влияния на эпидобстановку ни в Санкт-Петербурге, ни в Москве. Эпидситуация в этих городах аналогична ситуации в целом по стране и характеризуется активным распространением субвариантов COVID-19 BA.4/BA.5 с преобладанием BA.5 в штаммовом составе", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220811/deltakron-1808805387.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество