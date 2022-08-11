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Роспотребнадзор рассказал о состоянии пациентов с "дельтакроном" в России
Роспотребнадзор рассказал о состоянии пациентов с "дельтакроном" в России - РИА Новости, 11.08.2022
Роспотребнадзор рассказал о состоянии пациентов с "дельтакроном" в России
Все пациенты с "дельтакроном" в России перенесли болезнь в лёгкой форме, госпитализация никому не потребовалась, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T10:55
2022-08-11T10:55
2022-08-11T10:55
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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Все пациенты с "дельтакроном" в России перенесли болезнь в лёгкой форме, госпитализация никому не потребовалась, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.В России подтверждено шесть случаев "дельтакрона": пять в Санкт-Петербурге и один – в Москве."Пациенты, у которых был выявлен гибридный вариант COVID-19, перенесли болезнь в лёгкой форме. Госпитализация ни одному из них не потребовалась", - говорится в сообщении.В настоящий момент нет оснований считать, что гибридный вариант приводит к более тяжёлому течению болезни или обладает большей трансмиссивностью, подчеркнули в пресс-службе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, санкт-петербург, россия, здоровье - общество
Распространение коронавируса, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Санкт-Петербург, Россия, Здоровье - Общество
Роспотребнадзор рассказал о состоянии пациентов с "дельтакроном" в России
Пациенты с "дельтакроном" в России перенесли болезнь в легкой форме