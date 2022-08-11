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Роспотребнадзор рассказал о состоянии пациентов с "дельтакроном" в России

Роспотребнадзор рассказал о состоянии пациентов с "дельтакроном" в России - РИА Новости, 11.08.2022

Роспотребнадзор рассказал о состоянии пациентов с "дельтакроном" в России

Все пациенты с "дельтакроном" в России перенесли болезнь в лёгкой форме, госпитализация никому не потребовалась, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T10:55

2022-08-11T10:55

2022-08-11T10:55

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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Все пациенты с "дельтакроном" в России перенесли болезнь в лёгкой форме, госпитализация никому не потребовалась, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.В России подтверждено шесть случаев "дельтакрона": пять в Санкт-Петербурге и один – в Москве."Пациенты, у которых был выявлен гибридный вариант COVID-19, перенесли болезнь в лёгкой форме. Госпитализация ни одному из них не потребовалась", - говорится в сообщении.В настоящий момент нет оснований считать, что гибридный вариант приводит к более тяжёлому течению болезни или обладает большей трансмиссивностью, подчеркнули в пресс-службе.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, санкт-петербург, россия, здоровье - общество