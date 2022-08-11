https://ria.ru/20220811/deltakron-1808805387.html

В России подтвердили шесть случаев "дельтакрона"

В России подтвердили шесть случаев "дельтакрона" - РИА Новости, 11.08.2022

В России подтвердили шесть случаев "дельтакрона"

В России зафиксировали шесть случаев заражения гибридным вариантом коронавируса "дельтакрон", сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T10:52

2022-08-11T10:52

2022-08-11T12:11

распространение коронавируса

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коронавирус covid-19

санкт-петербург

здоровье - общество

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. В России зафиксировали шесть случаев заражения гибридным вариантом коронавируса "дельтакрон", сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.В ведомстве отметили, что эти пациенты перенесли болезнь в легкой форме, госпитализация никому не потребовалась.Подчеркивается, что "дельтакрон" относится к недоминирующим линиям COVID-19 и не оказывает значимого влияния на эпидобстановку.Всего за минувшие сутки, по данным оперативного штаба, в России выявили 25 815 новых случаев COVID-19.

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, санкт-петербург, здоровье - общество