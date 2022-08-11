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В России подтвердили шесть случаев "дельтакрона" - РИА Новости, 11.08.2022
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В России подтвердили шесть случаев "дельтакрона"
В России подтвердили шесть случаев "дельтакрона" - РИА Новости, 11.08.2022
В России подтвердили шесть случаев "дельтакрона"
В России зафиксировали шесть случаев заражения гибридным вариантом коронавируса "дельтакрон", сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T10:52
2022-08-11T12:11
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. В России зафиксировали шесть случаев заражения гибридным вариантом коронавируса "дельтакрон", сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.В ведомстве отметили, что эти пациенты перенесли болезнь в легкой форме, госпитализация никому не потребовалась.Подчеркивается, что "дельтакрон" относится к недоминирующим линиям COVID-19 и не оказывает значимого влияния на эпидобстановку.Всего за минувшие сутки, по данным оперативного штаба, в России выявили 25 815 новых случаев COVID-19.
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10:52 11.08.2022 (обновлено: 12:11 11.08.2022)
 
В России подтвердили шесть случаев "дельтакрона"

Роспотребнадзор выявил шесть случаев заражения гибридным штаммом коронавируса "дельтакрон"

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудник Диагностического центра лабораторных исследований Депздрава Москвы проводит пцр-исследование
Сотрудник Диагностического центра лабораторных исследований Депздрава Москвы проводит пцр-исследование - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сотрудник Диагностического центра лабораторных исследований Депздрава Москвы проводит пцр-исследование. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. В России зафиксировали шесть случаев заражения гибридным вариантом коронавируса "дельтакрон", сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"По состоянию на 10 августа в базу VGARus загружено шесть геномных последовательностей, отнесенных к указанному варианту COVID-19. Сиквенсы датированы июлем и началом августа. Пять образцов для исследований взяты в Санкт-Петербурге, один — в Москве", — говорится в релизе.
В ведомстве отметили, что эти пациенты перенесли болезнь в легкой форме, госпитализация никому не потребовалась.
Подчеркивается, что "дельтакрон" относится к недоминирующим линиям COVID-19 и не оказывает значимого влияния на эпидобстановку.
Всего за минувшие сутки, по данным оперативного штаба, в России выявили 25 815 новых случаев COVID-19.
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