10:52 11.08.2022 (обновлено: 12:11 11.08.2022)
В России подтвердили шесть случаев "дельтакрона"
Роспотребнадзор выявил шесть случаев заражения гибридным штаммом коронавируса "дельтакрон"
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудник Диагностического центра лабораторных исследований Депздрава Москвы проводит пцр-исследование
Сотрудник Диагностического центра лабораторных исследований Депздрава Москвы проводит пцр-исследование. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. В России зафиксировали шесть случаев заражения гибридным вариантом коронавируса "дельтакрон", сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"По состоянию на 10 августа в базу VGARus загружено шесть геномных последовательностей, отнесенных к указанному варианту COVID-19. Сиквенсы датированы июлем и началом августа. Пять образцов для исследований взяты в Санкт-Петербурге, один — в Москве", — говорится в релизе.
В ведомстве отметили, что эти пациенты перенесли болезнь в легкой форме, госпитализация никому не потребовалась.
Подчеркивается, что "дельтакрон" относится к недоминирующим линиям COVID-19 и не оказывает значимого влияния на эпидобстановку.
Всего за минувшие сутки, по данным оперативного штаба, в России выявили 25 815 новых случаев COVID-19.