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Бастрыкин поручил возбудить дело из-за обстрела Запорожской АЭС - РИА Новости, 11.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Бастрыкин поручил возбудить дело из-за обстрела Запорожской АЭС
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за обстрела Запорожской АЭС - РИА Новости, 11.08.2022
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за обстрела Запорожской АЭС
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по факту украинского обстрела Запорожской АЭС, что "создает угрозу ядерной РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T12:23
2022-08-11T12:25
россия
запорожская аэс
следственный комитет россии (ск рф)
специальная военная операция на украине
в мире
рафаэль гросси
энергодар
днепр (город)
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по факту украинского обстрела Запорожской АЭС, что "создает угрозу ядерной аварии и гуманитарной катастрофы", сообщается в Telegram-канале СК РФ."По поручению председателя Следственного комитета Бастрыкина следователи СК России в рамках уголовного дела зафиксируют и расследуют обстоятельства преступной деятельности украинских националистов, направленной на создание масштабной катастрофы. Действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении.В СК РФ подчеркнули, что подобные преступные действия киевского режима создают угрозу ядерной аварии и гуманитарной катастрофы.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В ночь на 7 августа украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган" по ЗАЭС, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции, сообщали власти Энергодара. Два энергоблока после обстрелов работают не на полную мощность. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с обстрелом ЗАЭС. По данным Минобороны РФ, артиллерия Украины 7 августа снова обстреляла Запорожскую АЭС - повреждена высоковольтная линия, персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.
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россия
энергодар
днепр (город)
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россия, запорожская аэс, следственный комитет россии (ск рф), в мире, рафаэль гросси, энергодар, днепр (город), магатэ
Россия, Запорожская АЭС, Следственный комитет России (СК РФ), Специальная военная операция на Украине, В мире, Рафаэль Гросси, Энергодар, Днепр (город), МАГАТЭ
12:23 11.08.2022 (обновлено: 12:25 11.08.2022)
 
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за обстрела Запорожской АЭС

Бастрыкин поручил завести дело из-за атаки ЗАЭС, поскольку это создало угрозу катастрофы

Последствия обстрела Запорожской АЭС со стороны ВСУ. Кадр из видео
Последствия обстрела Запорожской АЭС со стороны ВСУ. Кадр из видео
Последствия обстрела Запорожской АЭС со стороны ВСУ. Кадр из видео
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по факту украинского обстрела Запорожской АЭС, что "создает угрозу ядерной аварии и гуманитарной катастрофы", сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"По поручению председателя Следственного комитета Бастрыкина следователи СК России в рамках уголовного дела зафиксируют и расследуют обстоятельства преступной деятельности украинских националистов, направленной на создание масштабной катастрофы. Действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении.
В СК РФ подчеркнули, что подобные преступные действия киевского режима создают угрозу ядерной аварии и гуманитарной катастрофы.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В ночь на 7 августа украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган" по ЗАЭС, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции, сообщали власти Энергодара. Два энергоблока после обстрелов работают не на полную мощность. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с обстрелом ЗАЭС. По данным Минобороны РФ, артиллерия Украины 7 августа снова обстреляла Запорожскую АЭС - повреждена высоковольтная линия, персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская АЭССледственный комитет России (СК РФ)В миреРафаэль ГроссиЭнергодарДнепр (город)МАГАТЭ
 
 
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