https://ria.ru/20220811/delo-1808837488.html

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за обстрела Запорожской АЭС

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за обстрела Запорожской АЭС - РИА Новости, 11.08.2022

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за обстрела Запорожской АЭС

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по факту украинского обстрела Запорожской АЭС, что "создает угрозу ядерной РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T12:23

2022-08-11T12:23

2022-08-11T12:25

россия

запорожская аэс

следственный комитет россии (ск рф)

специальная военная операция на украине

в мире

рафаэль гросси

энергодар

днепр (город)

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по факту украинского обстрела Запорожской АЭС, что "создает угрозу ядерной аварии и гуманитарной катастрофы", сообщается в Telegram-канале СК РФ."По поручению председателя Следственного комитета Бастрыкина следователи СК России в рамках уголовного дела зафиксируют и расследуют обстоятельства преступной деятельности украинских националистов, направленной на создание масштабной катастрофы. Действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении.В СК РФ подчеркнули, что подобные преступные действия киевского режима создают угрозу ядерной аварии и гуманитарной катастрофы.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В ночь на 7 августа украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган" по ЗАЭС, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции, сообщали власти Энергодара. Два энергоблока после обстрелов работают не на полную мощность. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с обстрелом ЗАЭС. По данным Минобороны РФ, артиллерия Украины 7 августа снова обстреляла Запорожскую АЭС - повреждена высоковольтная линия, персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.

https://ria.ru/20220810/sk-1808499396.html

россия

энергодар

днепр (город)

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россия, запорожская аэс, следственный комитет россии (ск рф), в мире, рафаэль гросси, энергодар, днепр (город), магатэ